Бывший муж Марии Мироновой пошел против нее в суд из-за сына: Отец-дебошир платит алименты не больше 8 тысяч рублей

Мария Миронова и ее бывший супруг актер Андрей Сорока. Фото: Лариса Кудрявцева, Личный архив

Народная артистка РФ Мария Миронова сейчас в Испании, она очень старается максимально раскрыть спортивный потенциал сына Федора. Федору Миронову шесть с половиной лет, он мечтает стать теннисистом, много тренируется и в России, а теперь и в Испании. У мальчика хорошо получается. Сейчас Федор тренируется в Теннисной академии Рафаэля Надаля в Испании, мама постоянно рядом. Стартовал летний теннисный лагерь.

А в это время, на этой неделе в Москве, в Пресненском районном суде назначена дата первого судебного заседания по рассмотрению гражданского дела - об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ). Процесс закрыт от посторонних, так как дело касается несовершеннолетнего ребенка - Федора Миронова. Иск к актрисе Марии Мироновой подал ее бывший муж, 34-летний актер Андрей Сорока. На этой неделе проведена беседа сторон (представителей ответчика, истца) - это финальный этап при подготовке дела к судебному разбирательству. Как стало известно сайту KP.RU первое судебное заседание назначено на 1 июля 2026 года.

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Востребованная и известная актриса 52-летняя Мария Миронова - уважаемый в индустрии человек, обеспеченная женщина, прекрасная мать. У Марии отличные отношения с первым бывшим мужем, от которого у нее старший сын - 34-летний Андрей Миронов-Удалов. У старшего ребенка звезды все в жизни отлично, он актер Театра Ленком Марка Захарова, счастливо женат. С отцом младшего сына Мария Миронова развелась три года назад. Квартиры и дом актриса приобретала до заключения этого брака, поэтому совместно нажитого не оказалось - и Андрей Сорока съехал с вещами в съемную комнату.

Старший сын Марии Мироновой - 34-летний Андрей Миронов-Удалов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Миронова — дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Часть имущества в столице она получила по наследству, часть приобрела сама. У артистки есть и шикарный дом в элитном подмосковном поселке, и квартиры в центре Москвы. Хорошо зарабатывает, профессия позволяет выстроить график так, чтобы проводить достаточно времени с сыном. Андрей Сорока родом из Стерлитамака, окончил театральный институт в Екатеринбурге, переехал в Москву, где и познакомился с Мироновой. Своего жилья у Сороки нет - арендует. За минувшие два года актер Андрей Сорока снялся в эпизодических ролях в трех картинах. Брак пара оформила в ожидании ребенка, семью обеспечивала женщина.

ЧП случилось три года назад. Миронова сообщила в свой соцсети, что произошло, когда стало известно об иске: «Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея. Все произошло в моем доме в присутствии ребенка в день его рождения. Мы вызвали «Скорую». У моего брата, который решил не отвечать обидчику, чтобы не усугублять ситуацию из-за меня (ведь я была еще в браке) - было сотрясение мозга, множественные ушибы головы. После этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами невропатологии». Все видео, справки и заключения у Мироновой на этот счет имеются. Мария не хотела афишировать скандал, но из-за иска конфликт всплыл, поэтому женщина поделилась шокирующими фактами о бывшем.

Теперь у многих в Сети сложилось впечатление, что мужчина обижен, видимо не смог смирится с отлучением и от артистки, и от обеспеченной столичной жизни. Только представьте: установлен факт - бывший в доме Мироновой установил прослушку, используя гаджет «Алиса». Обнаружили этот факт, спустя год…

Артистка шокировала подписчиков: «Несмотря на все агрессивные припадки господина бывшего мужа в адрес меня в присутствии ребенка, а еще всех помогающих мне нянь, даже после развода я пыталась на протяжении трех лет наладить контакт и пускала его к себе в дом видеться с ребенком, и даже с ночевками. Чтобы у сына было ощущение присутствия отца. Мне это стоило больших сил, но это не удовлетворило господина отца. Он стал требовать забирать ребенка к себе в коммунальные и съемные квартиры. Грозился увезти Федю на свою родину в Стерлитамак, чтобы похвастаться родственникам и брату, у которого, к слову, уголовная судимость… Ребенка я не отдам, дай Бог всем нам, женщинам, защиты от агрессии и просто спокойной жизни с нашими детьми».

Мария Миронова с сыном Федором Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Стоит отметить, что все эти годы именно Мария заботилась о ребенке, его воспитании, здоровое, учебе - в том числе финансово. Отец мальчика на этот счет интереса не проявлял. Адвокат Мироновой Шота Горгадзе пояснял: мать не препятствовала встречам отца с сыном, с одним условием. Эти встречи должны проходить на территории проживания мальчика в присутствии мамы ребенка. И этому есть объяснение. Сорока заявлял, что Федя не должен жить в Москве, угрожал, что увезет его в Стерлитамак. Понятно, что такое испугает любую нормальную мать. У мальчика налажена жизнь, график учебы и спорта. Никто отцу не запрещал общаться с сыном, но ради защиты мальчика, так как ранее мужчина предпринимал скандальные попытки забрать ребенка, предлагается им встречаться в доме, где живет Федор. На алименты Миронова не подавала, сам Сорока платил сумму, не превышающую 8 тысяч рублей в месяц. Возможно, что теперь в суде поднимут и тему алиментов - ведь это обязанность отца в отношении несовершеннолетнего ребенка. Миронова морально готовится к старту суда, у нее очень хороший адвокат. Актриса говорит, что когда эта история завершится, тогда она станет помогать мамам, которые оказались в похожих ситуациях.

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