Герой спецоперации «Z» Александр Жилин спас жизни боевым товарищам

Младший сержант Иван Логунов и ефрейтор Александр Жилин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»

РАЗМИНИРОВАЛ ПУТИ ПОДВОЗА БОЕПРИПАСОВ

Младший сержант Иван Логунов

«Младший сержант Иван Логунов выполнял боевую задачу в составе группы на самоходных транспортерах переднего края по доставке материально-технических средств на позиции российских мотострелковых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.

Во время движения по маршруту Логунов заметил замаскированное самодельное взрывное устройство (СВУ). Иван остановил группу и принялся осматривать местность.

В ходе осмотра Логунов обнаружил еще несколько СВУ, заложенных на маршруте, которые мешали дальнейшему движению группы.

Несмотря на угрозу вражеского артиллерийского обстрела и атак БПЛА, Иван, имея нужные навыки и умения, приступил к разминированию.

Последовательно обследовал участок и обезвредил все СВУ, препятствующие движению, тем самым обеспечил безопасное продвижение группы обеспечения.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Ивана Логунова боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава».

СПАС ЖИЗНИ БОЕВЫМ ТОВАРИЩАМ

Ефрейтор Александр Жилин

«Ефрейтор Александр Жилин выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.

Действуя в составе эвакуационной группы, Александр получил приказ выдвинуться для эвакуации российских военнослужащих, получивших ранения.

Несмотря на непрекращающийся минометный обстрел и угрозы атаки ударных БПЛА, Жилин добрался до двух раненых боевых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь и поочередно эвакуировал их в безопасное место.

После Александр организовал доставку раненых в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям ефрейтора Александра Жилина были спасены жизни российских военнослужащих».