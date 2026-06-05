Обманутые «биодроны» искренне верят, что защищают Родину: как не попасть в сети вербовщиков

У 20-летнего футболиста Секача было большое будущее. Но он поддался мошенникам. Фото: Михаил СИНИЦЫН/ТАСС

Деструктолог Роман Силантьев объяснил нашему корреспонденту страшную, парадоксальную и обескураживающую реальность - завербованные украинскими спецслужбами «диверсанты» являются искренними патриотами и совершают преступления в интересах России…

ПСИХООТМЫЧКИ

Несколько дней назад в Белгороде сотрудники ФСБ задержали женщину, готовую совершить теракт - подорвать взрывное устройство в толпе людей в центре города. В сухом пресс-релизе спецслужбы описана стандартная схема работы с жертвой: «Под влиянием мошенников перевела крупную сумму на «безопасный счет»…», а дальше самое главное: «…после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников».

Сработала хитрая психоотмычка.

СБУ или ГУР давно уже убедились: найти граждан России, готовых совершать теракты и убивать людей ради интересов бандеровской Украины, весьма непросто. Даже самые активные предатели предпочитают гавкать из-за границы. А на земле, в России, большинство перспективных агентов - городские сумасшедшие, с ними каши не сваришь. Почти 99,9% соотечественников откажутся помогать вражеским спецслужбам. А скорее всего, сообщат о вербовке «куда надо», и начнется «оперативная игра», причем с потерями для бандеровцев - будут выявлены тайники с оружием и самодельными бомбами, возможно, задержаны курьеры-закладчики, вскрыты каналы связи… Достаточно примеров, когда такие «двойные агенты» рушили целые разведывательные сети и резидентуры.

Выход они нашли, и хитрость, которую применил противник, можно занести в категорию «дьявольская». Роман Силантьев подтверждает, что «биодроны» - это совершенно новый вид преступников:

- Первые «биодроны» были выявлены в 2022 году после начала СВО. Их количество не превышает тысячи человек и увеличивается не так быстро. То есть очень небольшой процент населения может быть трансформирован в «биодрон».

Но преступлений, подготовленных украинскими спецслужбами, на порядок больше! И Силантьев объясняет:

- Это просто преступники, верящие, что их не поймают. «Биодроны», наоборот, искренне верят, что защищают свою страну. Верят, что работают на ФСБ. Это их радикально отличает от неумных товарищей, которые поджигают релейный шкаф за 15 тысяч (которые в итоге не получают) и пополняют контингент ФСИН на 15 лет (их дают гарантированно). Но «биодроны» релейные шкафы не жгут, их специализация - резонансные теракты.

ДРАМАТУРГИЯ ТЕРАКТА

Еще один деструктолог, Яна Амелина, очень точно описывает один из технологических приемов превращения добропорядочного гражданина в «машину убийства», управляемую врагами. Он называется «Счастье в исполнении миссии»:

«…применяется к людям с высоким уровнем доверия и уважения к сотрудникам правоохранительных органов, любовью к своей стране, потребностью в одобрении. В подобных схемах мошенники зачастую внушают жертве, что она помогает в раскрытии крайне важного для государства уголовного дела, а также что совершение преступления парадоксальным образом является актом любви к своей стране, к Родине».

То есть они любят Россию и верят, что работают во благо Родины (именно так, с большой буквы), что помогают доблестным спецслужбам.

Роман Силантьев делал десятки экспертиз к уголовным делам, возбужденным по «биодронам», и подробно описывает драматургию перепрошивки нормального, обычного человека.

Есть два варианта «работы».

Самый распространенный - жертву с помощью мошенничества лишают всего, заставляют продать недвижимость, буквально вгоняют в долговую яму: вынуждают брать кредиты, бегать по друзьям и родственникам, занимая деньги. Все собранное передается курьеру якобы для «помещения на безопасный счет» или «в безопасное место». Еще один вариант - в качестве «вещественного доказательства».

В какой-то момент человек осознает, что он лишился всего имущества, дотла! Дальше только жизнь в нищете и в долговой яме. И на этом этапе с жертвой можно делать все что угодно.

В этой схеме есть тонкие места. Как часто бывает, спецслужбы и банковские «безопасники» могут отследить все эти лихорадочные, истеричные переводы, продажи, обналичивание больших сумм. На заказчиков, скорее всего, не выйдут, они сидят на Украине. Главное, пресекут преступление, не дадут его совершить.

Но есть еще одна, не оставляющая следов методика подготовки «биодрона»:

- Жертву проверяют на устойчивость и исчезновение критичности мышления, - объясняет Роман Силантьев. - Долго проверяют, в течение нескольких недель. В форме доверительных бесед и переписок с сотрудниками спецслужб. И в какой-то момент, понимают: жертва созрела. Обработанные люди настолько верят этим «сотрудникам спецслужб», что по их распоряжению готовы совершать даже прямые убийства.

Вот типовой сценарий работы с «биодроном», в который превратили пожилую женщину.

- Бабушка с помощью лжесотрудника ФСБ лишается всех накоплений, «гробовых», под видом того, что «участвует в спецоперации по поимке украинских террористов». И вот на последнем этапе ей сообщают, что искомые «террористы» засели в ближайшем военкомате и единственный способ их задержать - имитация поджога. Они буквально начнут выбегать из здания в ужасе, тут их наши спецслужбы и возьмут. А вам, бабушка, за это вернут все похищенное и еще медалью-грамотой поощрят за службу Отечеству, - рассказывает Роман Силантьев.

- ???

- В 22 - 23-м годах «биодроны» поджигали военкоматы, был целый вал таких преступлений. Схема перепрошивки работала. И среди жертв было много стариков старше

75 лет…

Я киваю:

- Помню, эту атаку наш противник медийно отработал очень плотно. Мол, смотрите, в России протестуют против частичной мобилизации! Когда западная пресса подключилась к этой информационной кампании, в Киеве даже перемогу справляли.

«ШАХИДЫ» И «КИЛЛЕРЫ»

Терактов, совершенных «биодронами-шахидами», меньше десяти. И во всех случаях людей использовали втемную: бабушку просили передать офицеру заминированную баночку с медом. Или подложить в машину полицейских заминированную колонку с «Алисой» для их прослушки.

Оказалось, что под чутким руководством «биодрон» может приготовить взрывчатку и собрать бомбу…

Рассказывает эксперт-деструктолог:

- В этом году «биодроны» начали совершать убийства. Убийство матери и изнасилование ее дочери в Строгине - 20-летний футболист, которого вели по телефону с территории Украины, приехал в Москву и проник в квартиру жертв под видом участкового. Или подросток в подмосковном Пушкине зарезал двух пенсионеров - ему внушили, что они «украинские шпионы». Потом «биодрон» покончил с собой.

Роман Силантьев на память перечисляет десятки примеров, когда люди, находящиеся под чужим управлением, совершали дикие поступки и даже членовредительство. Можете представить, до какого состояния нужно довести немолодую, образованную женщину, чтобы она, повинуясь голосу из телефона, отдала все свои сбережения, а потом взорвала у себя… внутри петарду?! И такое было. Врачи спасли чудом. Как с ней работали? Роман Силантьев говорит, что ничего фантастического в этом нет:

- Ни НЛП, ни гипноза или еще каких-то фокусов. Занимающиеся перепрошивкой людей просто достигли в этом совершенства, отточив старые технологии. У них есть специализации по категориям жертв: военные пенсионеры, духовенство, педагоги. При этом 85% людей не стали их жертвами. Хотя они обзвонили, наверное, все население России и не по одному разу. Уму непостижимо, но мошенники смогли ограбить на 10 миллионов рублей даже одного профессионального борца с телефонными мошенниками!

Мой дежурный вопрос «Как уберечься?» буквально повис в воздухе. Ответ может быть такой:

- Все люди по-своему одиноки, всем не хватает любви, все люди боятся смерти и любят поговорить о себе. Интересуйтесь близкими, проявляйте к ним сочувствие, и тогда перепрограммировать, перепрошить, перехватить управление человеком будет почти невозможно.

СПРАВКА «КП»

Технологии перепрошивки, или 13 причин, чтобы насторожиться

Классификация по материалам деструктолога Яны Амелиной.

Сбор данных из открытых источников. Это начальный этап работы с жертвой. Люди, услышав свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сразу начинают доверять говорящему. Автоматически.

Претекстинг. Преступник готовит для жертвы «коммуникативный сценарий», прорабатывает речевые стратегии и тактики. Использует известные ему интересы жертвы.

Три «да». Техника, при которой сначала добиваются от жертвы согласия с некоторыми короткими утверждениями: «Вас зовут Александр?», «Вы проживаете по адресу ул. Московская, д. 10, кв. 32?», «Вы сейчас пытались зайти в «Госуслуги»?» Утверждения, очевидно, верны, но жертва сразу испытывает расположение и доверие.

«Обратная социальная инженерия». Мошенник заставляет жертву добровольно обратиться к нему за помощью, утверждая, что против нее работают вымышленные мошенники.

Эмоциональные качели. Смена доброжелательного отношения на скрытую агрессию.

Эффект ореола. Говорящий с жертвой к месту и не к месту использует звания и должности сотрудников известных крупных государственных учреждений или организаций.

Социальная изоляция. Жертву вынуждают соблюдать «конфиденциальность». А в состоянии социальной изоляции психоэмоциональное состояние дестабилизируется и жертвой легче управлять.

Контроль сознания. Несколько подставных личностей находятся в непрерывном общении с жертвой, сменяя друг друга, не ослабляя контроль.

Внушение безвыходности. Жертве дается установка, что ее жизнь уже не будет прежней, она утратила свой покой и комфорт.

Ограничение времени. Жертву все время торопят.

Давление на усталость. Долгие, изнурительные переговоры сужают сознание.

Примитивизация. Очевидно, что сотрудник банка не может по прямому телефону переключить на сотрудника ФСБ, это разные организации.

Проработка возражений. Например, собеседник жертвы в соцсетях изображен на аватаре в полицейской форме. Разумеется, нарисованной в фотошопе. Жертве, находящейся в истероидном состоянии, все кажется убедительным и разумным.

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