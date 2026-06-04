Владимир Мединский - о книге «Комсомолки» и РВИО: Перед нами подлинная, нефальсифицированная историческая правда

Владимир Мединский, Евгений Сазонов и Анна Шатилова, которая эмоционально рассказывала о дружбе с Юрием Левитаном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Красная площадь» вновь собрал ведущих экспертов и профессионалов книжного мира. В режиме нон-стоп в самом сердце столицы проходят встречи с известными авторами. Презентация новой книги издательства «Комсомольская правда» и Российского военно-исторического общества вызвала огромный интерес. Шатер «История Отечества» не вместил всех, кто хотел послушать наших гостей. Люди стояли, плотно облепив сцену.

Участниками встречи стали автор издания, историк и журналист Владимир Долматов, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Ведущим дискуссии выступил шеф-редактор «КП» Евгений Сазонов.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В основу книги Владимира Долматова легли сотни совсем недавно рассекреченных архивных документов.

- Каждую тему в книге я предваряю сводкой Совинформбюро. Несколько строчек, а затем все то, что было за этими строчками. А это огромная работа сотен тысяч людей, - рассказал Владимир Долматов. - Часто можно слышать: сводки создавали образ войны, далекий от реальности, но это не так! Задача сводок была - дать надежду: у нас хорошие командиры, сильная армия.

Похвалил нашу книгу и Владимир Мединский, председатель РВИО, 1-й секретарь Союза писателей России, председатель оргкомитета книжного фестиваля «Красная Площадь».

- Книга «Комсомольской правды» совершенно замечательная. Здесь вы прикасаетесь к первоисточнику. Она будет интересна каждому, ведь в основе - реальные исторические документы и оригинальные тексты: без интерпретаций, без объяснений. А ничто так не убедительно, как документы. Не то, что говорят, а то, что на самом деле было.

Задача преподавания истории - не отрицать, не осуждать, не возводить в кумиры и на пьедестал. А постараться понять обстоятельства, в которых те или иные решения принимались. А вот здесь есть документы, которые позволяют понять обстоятельства. Я рекомендую эту книгу, мы давно работаем с «Комсомолкой». Здесь отражена вся война. Посмотрите, это очень интересно, познавательно. Это подлинная, нефальсифицированная историческая правда. Эта книга позволяет, будто на машине времени, погрузиться в эпоху, - заметил Владимир Мединский.

УЧЕНИЦА ЛЕВИТАНА

Легендарного диктора Анну Шатилову в новой книге приятно впечатлило большое количество уникальных фотографий.

- Это черно-белые снимки! Надо обязательно говорить о фотокорреспондентах, кинооператорах, которые воевали камерами, которых так много погибло. Какую историю они нам оставили. Как хорошо, что вы собрали столько фотографий!

Анна Николаевна рассказала и о своем общении с Юрием Левитаном, который зачитывал сводки Совинформбюро. Их дружба продлилась с 1959 до 1983 года.

- Черная тарелка радио была у нас дома, и с самого детства я слышала красивые голоса дикторов. Во всех селах и деревнях знали слово «диктор» и все знали Левитана! Мне повезло: с 5 лет я знала, кем стану.

Помог случай. Будучи студенткой физмата, юная Аня увидела объявление о конкурсе дикторов и буквально «заскочила» в последний вагон: успела на последний день первого тура. Из множества участников отобрали 5 человек. Левитан был примером и учителем для всех дикторов. Он прекрасно владел русским языком. Он понимал то, о чем читает. Для каждой новости у него была своя точная интонация.

Телеведущая рассказала об одном из мифов, связанном с Левитаном. Гитлер знал, что в СССР есть такой выдающийся диктор. Он мечтал выкрасть его, привезти в Берлин и сделать так, чтобы он объявил о победе Германии. Не случилось. А Юрий Борисович стал голосом советской Победы.

После презентации гости не расходились еще долгое время - подписывали книги у Владимира Долматова и делали фото с Анной Шатиловой.