История приюта началась в 2014 году с двадцати собак. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Это как понимать? Вы должны были приступить к работам еще три дня назад! Собаки не будут ждать. Чтобы завтра новые вольеры были доведены до ума! - Хозяйка приюта «4 лапки» Ирина Волик кого-то распекает по телефону.

Я слушаю и не завидую ее собеседнику.

- Ты прости, что ругалась при тебе. Животные - вся моя жизнь. Кто за них еще вступится?

Ирина Волик и Юлия Андриенко Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ирина когда-то в прошлой жизни работала на экологическом предприятии, выписывала штрафы и составляла протоколы за стихийные свалки. Собак она любила, но и представить не могла, что их у нее будет полтысячи!

У Ирины Волик нет любимчиков, ее хватает на всех и за всех болит душа Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ВИП-палаты для лающих постояльцев

А начинался приют в 2014 году с двадцати собак. Ополченцы привозили брошенных, раненых животных с передовой, и все они оставались у Ирины. Она сбивалась с ног, чтобы найти хоть какой-то корм. Животные радовались пустой каше и сухарям. Тогда вся республика сидела без зарплат, пенсий и пособий. Эта земля уже не была Украиной, а ДНР только училась жить самостоятельно. До собак ли тут? Людей бы накормить.

Одни постояльцы с любопытством встретили нас, другие же проявляли осторожность Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Но Ира публиковала в Сети истории своих питомцев, и народ отзывался. Приют, который начинался с нескольких ржавых клеток с полами из деревянных поддонов, теперь имеет сотни утепленных вольеров. В нем появился терапевтический блок, диагностический корпус с аппаратом УЗИ, рентгеном, лабораторией, просторный стационар и реабилитационный центр для выздоравливающих животных. Ирина с гордостью проводит экскурсию.

Главные правила приюта - просто о самом главном Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я всегда понимала, что у приюта должна быть своя клиника. Порой привозят животных в критическом состоянии, сразу нужна реанимация, и нет времени таскать бедолаг по ветлечебницам. И вот моя мечта сбылась. В этом году у нас провели первую операцию по протезированию двух передних лапок собаке. Пес Матвей к нам попал без лап. Даже я, привычная к жутким травмам, такое видела впервые. Что с ним произошло, так и непонятно. То ли живодеры измывались, то ли под обстрел попал. В несколько этапов поставили протезы, и сейчас это - счастливейшее создание! - Ирина с гордостью демонстрирует Матвея, который и впрямь будто улыбается своей спасительнице.

Псу Матвею сделали операцию и поставили протезы прямо в приюте Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тут есть отдельные домики с теплыми полами, кондиционером и вентиляцией для травмированных собак. Они не смогут жить в вольерах со здоровыми собратьями.

- Вот эту, например, привезли из Горловки. У нее были перебиты лапы, крестец. Но, видишь, выходили. А эта - из донецкого поселка Горняк, - хозяйка наклоняется к грязно-белой дворняге, и та благодарно лижет ей лицо. Тут же к Ирине ревниво ковыляет собака на трех ногах: и меня приласкай!

У приюта есть своя клиника Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Больше не нужно ездить по ветлечебницам - у приюта есть своя операционная Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А я разглядываю ВИП-палаты с лежанками, широкими окнами и лающими постояльцами. Большинство из них приехали с передовой и видели такое, что не каждый человек может представить. Слепые, безногие, с перебитыми позвоночниками. Сколько их Ира вызволила из запертых квартир Мариуполя или оставленных погибать от голода на цепи, сейчас уже сложно сказать. Как и подобрать цензурные слова о тех, кто, спасая свою жизнь, забывает о чужой.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Чужих нет

В «4 лапках» чужих нет, тут спасают даже дикое зверье.

- Были у нас лисы, енотовидные собаки. Кого машина сбила, кто под обстрел попал. Однажды звонят: два косуленка угодили под комбайн в Дебальцеве. Им отрезало лапки. Помчалась туда. Довезла в приют двоих, но мальчика мы не смогли вытащить, а девочка окрепла. Я ее звала Доця и кормила из бутылочки. А потом отправила в центр для диких животных в Петербурге, там ей будет лучше, - уверена Ирина.

Самое трагичное, когда спасенные и выздоравливающие после ранений животные умирали от ужаса, не выдержав звуков обстрелов. Она выносила десятки бездыханных тел после очередной громкой ночи - особенно в 2014 и 2022 годах.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- С виду целые, ни царапинки на них, все погибли от разрыва сердца (см. «Компетентно»), - признается Ирина.

Это человеку можно объяснить, что идут бои, животные этого не понимают. Когда падает снаряд 155-мм калибра, а от взрывной волны сносит крыши домов, переворачивает чугунные люки канализации и выбивает окна, мало кто выдержит такой стресс. А если он длится не один год?

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кировский район Донецка никогда не был тыловым. Только если с 2014 года Украина кошмарила Донбасс тяжелой артиллерией типа «Градов», «Ураганов» и «Хаймерсов», то сейчас перешла на беспилотники. Но на то он и Донецк. Его феномен необъясним: люди, вымотанные блокадами и обстрелами ВСУ, спасают собачек. Даже из условно мирного Батайска Ростовской области.

- Там бессовестная хозяйка бросила приют, и взаперти умирали от голода собаки и кошки. У волонтеров истерика началась, когда они увидели более двухсот трупов животных. Где хвост лежит чей-то, где лапа или часть туловища. Зрелище жуткое. Чудом выживших перевезли ко мне, мы их окружили заботой и вниманием, - рассказывает Ирина.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Коза Наташка и павлины

В одном из вольеров живет ветеран приюта - коза Наташка. Ее старенькая хозяйка еще в 2014 году, предчувствуя скорый конец, передала любимицу Ирине: «Только тебе и могу доверить». За эти годы коза привыкла к неумолчному лаю своих соседей по звериному общежитию. Сторожевые качества у Наташки похлеще, чем у алабая, поэтому ее вольер убирают только вдвоем. Кто покрепче - держит Наташку, кто шустрее - орудует метлой. Но на мясо пустить козу, даже в самые голодные годы, никому и в голову бы не пришло.

Коза Наташка живет в окружении 500 собак, поэтому характер у нее под стать - бойцовский Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Вот так же и птичник у нас появился. Отдали кур и петушков на мясо, а у меня рука не поднялась. Откормила, и они теперь радуют глаз. Павлинов нашла у передовой, они бродили там голодные. Видно, жили у какого-то любителя экзотики. Кого смогла, спасла. Смерти вокруг и так слишком много, чтобы ее множить, - поясняет свою нехитрую донецкую философию Ирина.

Кроме нее, в приюте работают еще 30 человек. Чистят вольеры, гуляют с собаками, кормят, лечат. Но в таких местах рук всегда не хватает. В крупных российских приютах устраивают дни открытых дверей, чтобы волонтеры выгуляли подопечных, а может, и забрали себе кого-нибудь домой. В Донецке подобное нереально. Собирать волонтеров опасно: неровен час - прилетит. Поэтому надежда только на сотрудников, у которых рабочий день начинается с шести утра.

Сотни вольеров нужно регулярно убирать, выходных в приюте нет Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Львиная доля наших расходов - налоги и зарплаты. А потом уж корма, лечение и прочее. Все эти годы выживаем исключительно на пожертвования неравнодушных людей. Увы, постоянного мецената у приюта нет, - разводит руками Ирина.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Битва за жизнь

До того как ДНР стала частью России, привезти корм собакам было целой операцией. Ирина выезжала на границу с волонтерами, и они таскали мешки по 5 кг, больше в одни руки не пропускали. Частенько приют оставался без электричества из-за обстрелов. Пожертвования людей со всей России помогли провести отдельную электролинию.

Но самым страшным испытанием стала водная блокада, когда Украина в 2022 году перекрыла канал Северский Донец. Вольеры нужно ежедневно мыть, собак купать, поить и кормить. Животным не объяснишь, что весь город живет по строгому графику: вода появляется в кране на несколько часов дважды в неделю. Приходилось самим покупать воду. Арифметика простая: 2000 рублей за куб, в день приюту нужно минимум три куба, летом, когда Донбасс становится раскаленной сковородой, еще больше. Вот и думай: то ли зарплату платить людям, то ли поить животных.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Семь тонн воды не хватает даже на неделю. Воду везли простые люди, выручало МЧС. Скважину сделать не получилось, уперлись в какие-то твердые породы. А сейчас нам воду привозит Горводоканал, иначе бы не выжили. И вот так все годы у нас идет битва за жизнь, - признается Ирина.

В одной из палат стационара ее с виноватым видом встречает лохматая собака, пытаясь спрятать кучку, сделанную незадолго до нашего прихода.

- Мода! Ну как так можно? У нас гости, что они о нас подумают? Ай-ай-ай! - Ира ласково ерошит шерсть собаки.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Я замечаю у той необычный прикус. Оказывается, несчастной срезало нос и часть челюсти осколком снаряда. В приют она успела вовремя, ветеринарам удалось восстановить ей мордочку. Ира показывает, как Мода выглядела до операции, и я невольно отворачиваюсь, настолько ужасно зрелище. Мода - настоящее олицетворение выражения «заживет как на собаке».

В приют подбросили очаровательных пушистых котят в коробке Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не обходится и без подкидышей. При мне в приют подбросили очаровательных пушистых котят в коробке. Если им не найти в первые дни хозяев, малыши будут обречены. Инфекции косят весь молодняк. И, как Ира ни расширяет вольеры, места все равно не хватает.

- Порой звонят: «Заберите собаку». А мне реально некуда! Разве что домой, но там уже и так несколько хвостатых иждивенцев. Исключение - бойцы. Им не могу отказать. Как-то военный привез из-под Артемовска собаку с разорванным животом и без лапы: на мину наступила. Этим она спасла бойца, а он в благодарность не дал ей погибнуть. Парень этот и сейчас проведывает свою спасительницу, - показывает Ирина еще одно искалеченное животное.

За состоянием хвостатых постояльцев наблюдают постоянно, чтобы в случае необходимости сразу помочь Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в приюте 20 спинальников. Для них тут отдельное комфортное помещение с площадкой для прогулок. Бедолаги тянут свое тело на передних лапках, а задние, забинтованные, чтобы не стерлись, безвольно волочатся. Кто-то отдавал домашнего пса с парализованными лапами, стыдливо совал Ирине деньги: усыпите. А она не смогла. Людей ведь не усыпляют. А собаки разве не хотят жить?

Сейчас в приюте 20 спинальников. Для них тут отдельное комфортное помещение с площадкой для прогулок Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я спасаю животных, а они каким-то чудом хранят меня. Сколько раз было: загружаю брошенных собак в машину, едем в приют, а над головой беспилотники. И я одна, как белое пятно, на трассе. Перекрестишься мысленно, по газам - и вперед, - горько усмехается Ирина.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Ноев ковчег» в Алешках

По вольерам можно отследить всю географию боевых действий с 2014-го по 2026-й. Если сначала это были собаки из Докучаевска, Горловки, Ясиноватой, Донецка, то после 2022 года к ним добавились хвостатые беженцы из Курска, Запорожской и Херсонской областей.

Но самая памятная операция спасения животных у Ирины связана с Алешками. Город в 2023 году оказался под водой: Украина подорвала Каховскую ГЭС. Погибли 59 человек, тысячи зверей. Военные, медики и волонтеры под непрекращающимися обстрелами спасали людей и животных. Среди спасателей была и Ирина.

По вольерам можно отследить всю географию боевых действий с 2014-го по 2026-й. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я не умею плавать и панически боюсь глубины. Но заставила себя сесть в лодку. Мы подплывали к многоэтажкам, и люди через окна подавали мне своих испуганных питомцев. Когда мы проплывали под высоковольтными линиями, я была вынуждена пригибаться, чтобы не зацепить их головой, и старалась не думать, сколько метров воды под нами. Мокрые собаки доверчиво прижимались ко мне, я обхватывала их руками, и мы дрожали вместе, - вспоминает Ирина.

Наверное, страх, умноженный на страх, испаряется, превращается в спасенные жизни. Тогда ей удалось вывезти из затопленного города десятки животных. Среди них была беременная собака. Она из последних сил едва держалась на поверхности, когда Ира выхватила ее из холодной воды. А уже в Донецке благодарно разрешилась щенками. Всем им нашли дом в Донецке, где чужой беды нет.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КОМПЕТЕНТНО

Инфаркты от стресса

- Разрыв сердца - так в народе называют инфаркт, поражение сердечной мышцы, - говорит биолог и кинолог Ольга Дмитрук. - Да, такое случается и с животными. Большинство собак в приюте - с тяжелой судьбой, у них не только физические травмы, но зачастую расшатанная нервная система. Собака моей клиентки погибла от ужаса, когда рядом с ней в новогодние праздники разорвалась петарда. Одна-единственная! А теперь представьте себе взрывы, да еще и ежедневные... Естественной природе такие звуки не свойственны. Даже здоровое уравновешенное животное испытывает страшный стресс, что уж говорить про бедолаг из приюта. Они к тому же находятся в запертом пространстве вольеров. Вот сердце и не выдерживает.

КСТАТИ

Все желающие помочь донецкому приюту «4 ЛАПКИ», могут это сделать на его страничках в соцсетях https://max.ru/id9302007841_biz и https://vk.com/4lapkidonetsk.

Также тут всегда будут рады новым хозяевам для многочисленных питомцев, которым столько пришлось пережить.