Кадышева стоит в четыре раза дороже Лепса: Раскрыты гонорары звезд за концерты в регионах - кто получает больше всех

Благодаря зажигательным хитам Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» собирает полные залы. Фото: Persona Stars

Июнь для артистов - не только начало лета, но и традиционный старт гастрольного тура по побережью российских курортов. Кто из звезд в этом году озолотится на летнем чёсе, KP.RU рассказали известные промоутеры.

- В доковидные времена традиционные аншлаги на берегу Черного моря были у многих топовых артистов. Сейчас же нет такого понятия, как аншлаг. Максимум сборов - 80 процентов, и то в центральных регионах, - рассказывает глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - Если артист с аншлагом поет в Москве, это еще не значит, что он соберет зал в условном Ижевске. Региональная публика все чаще стала жаловаться на дорогие билеты. И людей можно понять. Семье из трех человек сходить на концерт любимого артиста, выложив как минимум 2 - 3 тысячи за один билет, накладно. Отсюда и частые провалы звезд в провинциальных залах.

Киркоров - самый богатый в шоу-бизнесе

Впрочем, даже в кризисные времена есть список лидеров, стабильно собирающих зрителей.

- Это, конечно, Григорий Лепс, - говорит промоутер Морозов. - Кстати, высокие цены на билеты вызваны отнюдь не барскими замашками артистов. Это гонорар певцов плюс расходы на логистику и рекламу. Кассовый концерт Лепса стоит от 5 млн рублей. При этом половину он должен отдать на промовыступления и зарплату коллективу.

Филипп Киркоров вернулся к гастролям после долгого перерыва. Фото: Сергей ЕЛАГИН/Global Look Press

- Вернулся в гастрольную гонку и Филипп Киркоров, - рассказал KP.RU продюсер Сергей Дворцов. - Он делал перерыв в гастролях, растянувшийся на несколько лет. Публика по нему соскучилась и охотно разбирает билеты. Его гонорар за кассовый концерт обходится прокатчикам в 5 - 6 млн рублей. Кстати, Филипп - один из немногих артистов, получающих огромные гонорары и на ТВ. Телевизионные откровения артиста - его исповедальные интервью - стоят около 8 млн рублей.

- Вообще Киркоров и Лепс сегодня возглавляют список самых богатых российских звезд. Их благосостояние не зависит от гастрольной гонки, они и без концертов могут безбедно жить. А все потому, что они удачно вложили заработанные гонорары в бизнес и недвижимость, - объясняет Евгений Морозов.

А Сергей Дворцов добавляет:

- Лепс, как известно, получает доход от ресторанов. Раньше у него была своя авторская оптика и ювелирка, но после развода этот бизнес отошел бывшей супруге Анне Шаплыковой. - Киркоров был владельцем стоматологичёской клиники в центре Москвы. Также артист имел свой цех по производству мороженого. Правда, сейчас Филипп сосредоточился больше на творчестве, чем на бизнес-проектах.

«Золотое кольцо» споет за 20 млн

- Среди певиц самой высокооплачиваемой артисткой является Надежда Кадышева. Она сейчас стоит в четыре раза дороже Лепса. Гонорар Кадышевой за кассовый концерт в более отдаленных регионах может доходить до 20 млн рублей, - говорит продюсер Дворцов.

- У Кадышевой традиционные аншлаги во всех регионах. И даже молодой коллеге - народнице Татьяне Куртуковой (исполнительнице хита «Матушка-земля». - Ред.) пока не догнать 67-летнюю Надежду Никитичну. «Золотое кольцо» набирает полные залы, поскольку у Кадышевой море хитов. А у Куртуковой пока только один крепкий хит, а билеты дорогие, - считает Евгений Морозов. - В целом могу отметить, что артисты старше 50 лет сейчас собирают залы намного стабильнее, чем молодежь. Поэтому прокатчики охотно «возят» на гастроли Леонида Агутина, группу «Руки Вверх!», Стаса Михайлова и Лолиту.

И все же, по словам Дворцова, есть небольшой пул молодых звезд, которые успешно гастролируют по стране.

Роман Вани Дмитриенко с юной актрисой Анной Пересильд подстегнул интерес публики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Топ-5 самых востребованных молодых исполнителей возглавляет 20-летний Ваня Дмитриенко. Гонорар у него сейчас от 5 - 9 млн рублей, в зависимости от региона. Чем регион дальше от Москвы, тем выше стоимость концерта. Почему такая популярность? Во-первых, роман со звездой сериала «Слово пацана» (18+), дочкой актрисы Юлии Пересильд Аней, и их дуэт «Силуэт». Во-вторых, у Вани накопилось немало хитов, в том числе дуэт с Григорием Лепсом, - делится с «КП» Сергей Дворцов. - На втором месте по сборам среди молодежи певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев), прославившийся после ремейка старого хита Валерии «Океаны». Бронза по сборам у певца Акмаля, который тоже не так давно выпустил дуэт с Лепсом. На четвертом месте Niletto, получивший вторую волну популярности после совместного трека с Севиль (солистка группы «Артик и Асти») и Джиганом «Худи». И замыкает пятерку Валерия Василевская (псевдоним - Bearwolf), возглавившая этой весной все хит-парады с хитом «Феникс». У каждого из этих молодых исполнителей гонорар от 2 млн рублей. В регионах они берут за концерт чуть дороже.

«Люди сочувствуют Салтыковой и Кате Лель»

Хорошо сейчас зарабатывают и звезды 90-х: на волне ностальгии зрители охотно ходят на их концерты.

- Пусть у Татьяны Булановой и не такие сборы, как у Лепса, но все же гонорары у нее приличные - в некоторых городах могут доходить до 6 млн рублей. Почему Таня снова на коне? В соцсетях стали популярными неспешные танцы ее великовозрастных танцоров. А потом давний хит Тани «Не плачь» стал саундтреком к популярному сериалу про лихие 90-е «Дети перемен» (18+), - говорит Дворцов.

Успешно гастролирует с гонораром в 1,5 млн рублей исполнитель хита «Кони в яблоках» Виктор Салтыков.

- Виктор - активный участник телешоу с легендами прошлых лет, медийность пошла ему в плюс. Востребована и его бывшая жена Ирина Салтыкова с гонораром в 1 млн 200 тысяч рублей. 60-летняя Ирина до сих пор в прекрасной форме, людям импонирует ее сильный характер матери-одиночки, которая своими силами поднимала дочь и пережила немало бед - от предательства любимого человека до борьбы с онкологией, - считает Дворцов. - Также могу отметить востребованность Кати Лель с гонораром в 700 тысяч рублей (а иногда и чуть выше). У Кати тоже непростая судьба: она после развода одна воспитывает дочь. Муж выпивал, изменял, пришлось самой взять на себя все заботы о подростке. А в прошлом году экс-супруг Лель и вовсе пропал без вести во Франции. Публика у нас душевная, с сочувствием относится ко всем жизненным перипетиям Кати.

После телевизионных шоу востребован и певец Шура с гонораром от 800 тысяч рублей. У Шуры тоже, несмотря на его имидж весельчака и балагура, тяжелая судьба. И онкология была, и годы простоя. Сейчас у артиста вторая волна популярности: он активно гастролирует и выпускает мемуары.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У кого популярность уходит?

На некоторых артистов спрос этим летом стал значительно меньше.

- Группа «А-Студио» уже не собирает большие залы, как в начале нулевых, - рассказывает промоутер Евгений Морозов. - Полина Гагарина - прекрасная певица, но в последнее время она больше увлечена амурными делами, чем сценической карьерой. Сейчас, как мне рассказали знакомые, артистка ходит везде в обнимку со своим новым мужчиной и по совместительству своим концертным директором Сергеем Сметаниным, который ранее работал с Верой Брежневой. Полине, конечно, нужны новые хиты, тогда и былая популярность вернется.

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