Зигзаги судьбы Александра Иванова: После закрытия «Вокруг смеха», торговал на улице книгами, чтобы выжить

12 июня исполняется 30 лет со дня смерти знаменитого поэта-пародиста и ведущего программы «Вокруг смеха» Александра Иванова.
Иванов в СССР был суперпопулярным телеведущим наряду с Николаем Дроздовым («В мире животных»), Юрием Сенкевичем («Клуб кинопутешественников»), Александром Масляковым (КВН), Юрием Николаевым («Утренняя почта»), Сергеем Капицей («Очевидное - невероятное»). Хотя отнюдь не телегеничный, долговязый (195 см), тощий (голодное военное детство), со скорбным ликом. К нему приклеились клички Циркуль, Перпендикуляр, Язва. Зато Сан Саныч целых 12 лет заставлял миллионы советских телезрителей надрывать животики от смеха.
О телекарьере сын московского художника не думал. После школы пошел по стопам отца - окончил факультет рисования Московского пединститута. Преподавал черчение, начертательную геометрию в техникуме. И писал стихи. Хрущевская оттепель вознесла на олимп больших поэтов: Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский собирали стадионы. Глядя на них, вся страна занялась рифмоплетством. В «Комсомолку», другие газеты и журналы шли мешки писем с виршами. Не остался в стороне и Саша Иванов.
Умный Иванов быстро понял, однако, что Пушкиным или на худой конец Вознесенским ему не быть.
«В редакции одного московского журнала мне сказали, что они получают ежемесячно 150 - 200 килограммов стихов, - вспоминал он. - Это была не шутка, а констатация факта, стихи пересчитывались на вес, ибо таково было их качество. Я решил высмеивать рифмованное непотребство. Некоторые мне говорят, что этим я не улучшу ситуацию. Пошлость всегда была, есть и будет. Может быть, оно так и есть. Но я все равно буду этим заниматься. Потому что мне это нравится, и потом в этом, я считаю, моя миссия. Как в лесу есть свой серый санитар - волк, так и в наших поэтических дебрях тоже нужен свой санитар. Вот я и решил им стать».
В 1966-м грянул гром! Никому не ведомый учитель черчения раздолбал модную поэму «Братская ГЭС» самого Евтушенко. Пародия называлась «Панибратская ГЭС».
Быть может,
я поверхностный поэт?
Быть может, мне не стоило
рождаться?
Но кто б тогда сварганил
винегрет из битников,
Хеопса и гражданства?!
Иванов едко высмеял сей «винегрет» - эклектический стиль поэмы. Евтушенко не обиделся. Главное - чтобы о нем больше писали. Не боялся замахиваться Сан Саныч и на других поэтических зубров. Стадионных кумиров молодежи и увенчанных орденами ветеранов советского Парнаса Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, прочих мэтров. Даже «Мойдодыра» не пощадил, высмеял!
Вскоре вышел первый сборник пародий - «Любовь и горчица». За ним - другие. Иванова приняли в Союз писателей СССР. Он стал своим в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», где кучковались лучшие юмористические перья страны. Многие тогда и я, грешный, начинали читать «Литературку» с последней, клубной страницы, заполненной смешными рассказами, юморесками, пародиями.
В конце 70-х Центральное телевидение (ЦТ) СССР фактически осталось без юмора. КВН прикрыли еще в 1972-м за острые шуточки с экрана. Содранный в середине 60-х у поляков «Кабачок «13 стульев» дышал на ладан. Паны и пани с польскими именами (артисты Театра сатиры) натужно разыгрывали сюжеты, заимствованные из юмористических журналов соцстран. Позарез требовался родной советский юмор.
Руководство ЦТ предложило администратору «Клуба 12 стульев» Виктору Веселовскому, собравшему в «Литературке» весь цвет юмора СССР, создать совместную телепрограмму. Веселовский скооперировался с кинодраматургом Аркадием Ининым, одним из родителей легендарной телепередачи «От всей души».
- Вдвоем мы стали придумывать смешную программу для народа, - рассказывает Аркадий Яковлевич Инин, обладатель юмористических призов «Золотой Остап», «Золотой теленок», лауреат отечественных и международных кинофестивалей за комедии «Одиноким предоставляется общежитие», «Однажды 20 лет спустя». - Все прежние передачи держались на любимых актерах, разыгрывавших юмористические сцены. Нам пришла светлая мысль делать ставку на юмористов. Тогда они были неизвестны широким народным массам. Народ горячо обсуждал: мол, классно Аркадий Райкин выдал на ТВ «В греческом зале, в греческом зале». Никто не знал, что текст ему написал Миша Жванецкий. Мы решили вывести писателей-сатириков, юмористов на экран. Чтобы народ узнал, кто все сочиняет. Это был большой риск. Юмористы, в отличие от актеров, не красавцы. Дикция у многих хромала. Шепелявый Гриша Горин, Сеня Альтов с голосом, как скрип дверей, насморочный Витя Коклюшкин... Но мы, как оказалось позже, не ошиблись. Авторы завоевали экран и любовь народа. Актеры даже обижались: дескать, юмористы отбирают у них хлеб.
На ЦТ идею одобрили. Свежо, оригинально! Загвоздка вышла с ведущим программы. Пошли традиционным путем - пригласить актера. Кандидатуры: Андрей Миронов, Саша Ширвиндт, Зиновий Высоковский, Ростислав Плятт... Но их планы, рабочие графики, увы, не совпадали с записью программы. А время поджимало.
Тогда Витя Веселовский предложил: «У нас программа про авторов. Так пусть и ведущим будет писатель. Санек Иванов». «Почему именно он?» - спросило теленачальство. Веселовский выдал историческую фразу: «Потому что Саня Иванов - единственный русский среди юмористов». И этот факт стал решающим для руководства ЦТ.
Первый выпуск программы «Вокруг смеха» вышел в эфир 15 сентября 1978 года.
- Сценарий писали вы, Аркадий Яковлевич.
- Мы впервые предъявили народу Жванецкого, засветили Горина. Иванов прочел пародии на Ахмадулину, Вознесенского... И сорвал главные аплодисменты зрителей концертной студии «Останкино», где шла запись. Это был триумф.
- Сказать честно, статус телеведущего Сан Саныча тяготил, - вспоминает Аркадий Инин. - Он не любил учить сценарные тексты, больше читал по шпаргалке. Лишь в финале программы преображался, буквально светился. Наступал его звездный час - пародии. Жанр литературных пародий - осмеяние дурацких строчек поэтов - существовал давно. Гениальность Саши заключалась в том, что он сочинял пародии еще более дурацкие, чем нелепые перлы его жертв. Саша был прекрасен в образе пародиста. Его декламации всегда вызывали бурю аплодисментов.
- Я тогда смотрел «Вокруг смеха» только ради пародий Иванова...
- Многие так делали. Его телетриумф длился целых 12 лет. Благодаря ТВ Саша стал суперпопулярным, гастролировал по стране, выступал на сборных концертах. Сыграл самого себя в комедии «Прохиндиада, или Бег на месте» (12+). Его всюду узнавали.
Последний выпуск «Вокруг смеха» вышел 1 апреля 1991 года.
- Почему закрыли популярнейшую передачу?
- Нам в «Останкино» не объяснили. Скандалов, указов сверху не было. Просто отложили запись очередной программы на месяц, потом еще на месяц. Так она и канула в Лету. А в конце того года приказал долго жить и сам Советский Союз.
Мы с Сашей придумали новую передачу «УЮТ» - Уголок юмора телевидения. Но в эфир вышла лишь пара выпусков. Страна разваливалась, было не до смеха.
Саша очень переживал закрытие «Вокруг смеха». Гастроли, концерты кончились. На ТВ его больше не приглашали. Заработки упали.
- Говорят, чтобы выжить, он торговал своими книжками с автографами в «Олимпийском». Народ удивлялся: неужели это тот самый Иванов стоит за прилавком?
- Я сам несколько раз встречал его на ярмарке в «Олимпийском». Но много он не зарабатывал. Книжечки были тоненькие...
А потом с юмористом случилась метаморфоза. Он вдруг ударился в политику. Подружился с Ельциным, Собчаком, другими видными демократами. Стал сочинять злые памфлеты и эпиграммы на политических врагов Ельцина.
Довольно вульгарно бывший борец с пошлостью в поэзии оскорблял известную коммунистку:
Прямо хоть не заикайся,
Говорю себе: окстись!..
Прав народ: дала - не кайся,
А легла - так не вертись.
Иванов даже призывал повторить в Москве расстрелы генерала Пиночета (многих политических противников режима расстреливали на Национальном стадионе в Сантьяго. - Ред.): «Да, нам придется загнать коммунистов и вообще противников демократии на стадион в Лужниках. Но что поделаешь: с Советами пора кончать! Да, придется и пострелять кое-кого».
- Мы удивлялись, как наш весельчак Саша вдруг стал таким злым демократом, - признается Аркадий Инин. - Но ответа не находили. Впрочем, он всегда держался особняком, не был дружбаном нараспашку. Достаточно замкнутый, закрытый.
- Зато, пишут, дружба с Ельциным поправила его материальное положение. Иванов, мол, приобрел виллу в Испании!
- Вилла - громко сказано. Купил небольшую фазенду на побережье.
- Смерть его стала загадкой...
- В нашем кругу юмористов ходила такая версия. Кто-то позвонил ему в Испанию, попросил срочно прилететь в Москву. Получать 12 июня, в День независимости России, Государственную премию в Кремле. Жена Оля почему-то его одного отпустила. Хотя Саша был в очередной завязке. Оставшись без надзора, мог сорваться, уйти в запой. Прилетев в Москву, узнал, что Госпремия - чей-то злой розыгрыш. С горя сильно напился, сердце не выдержало, 12 июня умер. Но подтверждений этой легенде у меня и моих знакомых нет.
- Я слышал другую версию. 16 июня 1996 года в России стартовали президентские выборы. Главные соперники - Ельцин и Зюганов. Иванова вызвали из Испании агитировать на митингах за Ельцина. Тогда по стране кочевали целые бригады попсы, «деятелей культуры», призывая народ «голосовать сердцем». Пародист, освободившись от надзора жены, изрядно выпил в Москве. Обширный инфаркт.
- Могло быть и приглашение. Но причина смерти - Саша «развязал». Ему было 59. Похоронили Иванова на Введенском кладбище столицы. Ольга пережила мужа на пять лет. Скончалась от рака. Согласно завещанию, ее похоронили на родине, в Петербурге.
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
Первый, студенческий брак Иванова продлился лишь три месяца. Более десяти лет он прожил холостяком. Отдыхая в Крыму, преподаватель черчения влюбился в местную красавицу Элю. Из отпуска вернулся в Москву с ней и ее сыном. Женился. Освоившись в столице, ветреная крымчанка завела роман с богатым югославом. Иванов измены не простил. Выгнал неверную супругу из дома, развелся. И долго тосковал по пасынку, которого полюбил как родного.
Третья жена пародиста - заслуженная артистка России, балерина Мариинского театра Ольга Заботкина. За плечами Ольги также был неудачный брак, долгий роман с актером Алексеем Баталовым, закончившийся тяжелым разрывом.
Фото: РИА Новости. Перейти в Фотобанк КП
- Ольга была красавица, умная, прекрасная женщина, - говорит Аркадий Инин. - Когда Сашу утвердили ведущим «Вокруг смеха», она ради мужа забросила карьеру балерины, актрисы. Она же снялась в главной роли Кати в фильме «Два капитана» (6+) по знаменитому роману Каверина. Были у нее и другие фильмы. Стала секретарем Саши, следила за его имиджем, подбирала костюмы. Была на всех записях «Вокруг смеха». Взяла на себя и все заботы по дому. Чтобы ничто не мешало любимому заниматься творчеством. Всегда была рядом. И следила, чтобы он не выпил лишнего. Они жили рядом со мной у метро «Аэропорт». Жаль, детей у них не было. Но они всегда держали в доме кошек, собак, птиц. Это был счастливый брак.
В ТЕМУ
Иные литераторы, попавшие на острое перо Иванова, сочиняли на него свои пародии, эпиграммы. Самой любимой Сан Саныч называл «ответку» Фазиля Искандера:
Скорбен лик у Иванова -
Хоть пиши с него святого.
Благодушен в скорби он,
Как весенний скорпион.
А Михаил Жванецкий шутил: «Саше Иванову на концертах часто приходят записки с вопросами: «А кто вы по национальности?», «Иванов - ваша настоящая фамилия?» Мне почему-то такие записки не приходят. Наверное, и так ясно».
ЛУЧШИЕ СТИХИ
Как из маминой из спальни,
кривоногий и хромой,
выбегает вдруг начальник
и бежит к себе домой.
Вслед за ним плешивый слесарь,
почтальон с одной ногой,
редкозубый хмырь профессор
и вспотевший постовой.
Кто-то лезет из-под шкафа,
кто-то спрятался в матрас.
И куда же смотрит папа,
или он уже без глаз?
Чтоб порвать сей круг порочный,
Непреклонен и суров
Вдруг из скважины замочной
Вылезает Иванов.
«Волноваться нет причины,
Я душой и телом чист!
Я сегодня не мужчина,
Я сегодня пародист!»
Косматый облак надо мной кочует,
И ввысь уходят светлые стволы.
Валентин Сидоров.
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон.
И вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости.
Снимаю кепк, одетый набекрень.
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает мой стихотворень.
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука.
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»
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