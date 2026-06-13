Мужчина семь раз оказывался на волосок от смерти, но каждый раз чудом выживал

А может, Франо Селак однажды вытащил Золотую Рыбку? Фото: Скриншот видео

Любой из нас может сказать, что хотя бы раз в жизни ему повезло. Но некоторым словно досталась отдельная версия реальности, где вероятность работает по своим правилам.

Семь жизней «удачливого неудачника»

Хорвату Франо Селаку присвоили неофициальный титул «самого удачливого неудачника в мире». Его история настолько уникальна, что смахивает на типичную голливудскую выдумку, хотя сам скромный учитель музыки Селак уверял, что все происходило на самом деле.

Родился он в 1929 году в Дубровнике и с детства постоянно сталкивался с проблемами: в младенчестве едва не умер из-за болезни, а в 11 лет почти ослеп. Затем до 30-летнего возраста его жизнь текла обычно: учеба, преподавание музыки, семья... А потом началась череда фатальных происшествий. Всего их случилось семь.

Первое произошло в 1957 году, когда автобус, в котором ехал Селак, рухнул в реку. Франо не пострадал.

Пять лет спустя поезд, на котором он возвращался домой, сошел с рельсов и тоже упал в ледяную воду. Семнадцать человек погибли, а сам Селак сумел выбраться, получив переохлаждение и перелом руки.

В 1963 году Селак летел маршрутом Загреб - Риека. Лайнер при взлете задел гору, дверь внезапно открылась, и его выбросило наружу с высоты около 800 метров. Мужчина утверждал, что упал в стог сена и очнулся через несколько дней в больнице почти без серьезных травм.

После этого неприятности начали преследовать его постоянно. В 1966 году автобус, в котором ехал учитель, снова слетел в реку. Четыре человека погибли, но Франо, получив порезы и ушибы, сумел выплыть. В начале 1970-х его автомобиль загорелся прямо во время движения - водитель отделался незначительными ожогами. В 1995 году Селака на одной из улиц Загреба сбил автобус, итог - шок и две гематомы на теле. А через год он попал в ДТП на горной дороге: его авто покатилось с крутого обрыва, однако хорват в последнюю секунду успел выскочить и уцепиться за дерево.

Ну а потом судьба сделала невероятный зигзаг. В начале 2000-х Франо купил случайный лотерейный билет и выиграл 900 тысяч евро (около 76 млн руб. по нынешнему курсу). Он обзавелся домом, катером, парой квартир, помогал друзьям и остаток дней провел без приключений, спокойно живя на пенсии.

Правда, со временем появились сомнения в его рассказах. Многие случаи «потрясающего везения» так и не удалось подтвердить из независимых источников, а в интервью Селак часто путался в деталях. Особенно много вопросов вызывала его история о чудесном спасении при падении с самолета: нигде нет следов этого авиапроисшествия.

Но его выигрыш в лотерею - чистая правда.

Спасительное опоздание

Не успеть в аэропорт к вылету рейса - великая досада. Но для жительницы Индии Бхуми Чаухан такое опоздание стало спасением.

Бхуми уверена: ее спасение - знак божественного вмешательства. Фото: Личная страница Бхуми Чаухан в соцсети

В июне прошлого года женщина должна была вылететь рейсом авиакомпании Air India из Ахмадабада в Лондон, но застряла в пробках и добралась до воздушной гавани на 10 минут позже срока окончания регистрации. На борт ее уже не пустили.

Расстроенная Чаухан села в такси и направилась обратно домой. У водителя был включен радиоприемник. Внезапно передача прервалась и ведущий зачитал экстренное сообщение: самолет, следовавший рейсом Ахмадабад - Лондон, потерпел крушение, упав сразу после взлета. Потом выяснилось, что из 200 человек, находившихся на борту, выжил только один.

Женщина вспоминала, что от услышанного чуть не лишилась чувств. Еще несколько минут назад она проклинала пробку, сорвавшую ее полет, а теперь осознала, что этот случайный затор спас ей жизнь.

Выигрыш под камеру

В конце 1990-х австралиец Билл Морган, работавший дальнобойщиком, попал в тяжелую аварию. У него остановилось сердце, и 14 минут врачи возвращали мужчину к жизни. В итоге он поправился и постепенно вернулся к нормальной жизни.

Через какое-то время Морган купил обычную скретч-карту (лотерейный билет со стирающимся слоем, под которым может быть написан выигрыш. - Ред.) и неожиданно выиграл новенькую Toyota Corolla. Единственный случай на 500 тысяч карточек. История попала в местные новости, и один из телеканалов пригласил Билла на съемки сюжета о невероятном везении.

Билл Морган выиграл в лотерею дважды. Фото: Скриншот видео

Во время записи журналисты попросили его ради красивого кадра повторить «операцию» - купить в том же магазине еще один билет и изобразить, как он радовался, обнаружив, что стал обладателем машины. Морган согласился. И, когда стер защитный слой, оказалось, что ему достался еще один джекпот. Да какой! Он выиграл 250 тысяч долларов (более 18 млн руб.) прямо на глазах у съемочной группы. Шанс вытянуть этот билет оценивался как 1 к 2,5 миллиона.

Позже Билл признался: в тот момент он испугался, что у него от переизбытка чувств может снова остановиться сердце. К счастью, на сей раз все обошлось.

В ТЕМУ

Подарили легкие

И все-таки по-настоящему везет, когда в жизни встречаются неравнодушные отзывчивые люди, которые помогают изменить судьбу к лучшему.

Для Луанн Хагс из американского штата Массачусетс два года назад спасением стала случайная беседа за ресторанным столиком во время отпуска на карибском острове Аруба. К тому времени 37-летняя женщина много лет боролась с тяжелым заболеванием, которое постепенно разрушало ее легкие. Она постоянно пользовалась кислородным аппаратом и с трудом могла пройти даже небольшое расстояние. За неделю до поездки врачи сообщили Луанн страшную новость: трансплантация легких не поможет, и жить ей осталось около месяца.

Хагс все равно отправилась на Арубу с друзьями. В первый же вечер она познакомилась в ресторане с супружеской парой из Нью-Йорка - Германом и Деборой. Оказалось, что Дебора недавно сама перенесла двойную трансплантацию легких. Услышав историю Луанн, она сразу связала ее со своим врачом.

Этот звонок изменил все. Вернувшись в Штаты, американка прошла обследования, и ее внесли в список ожидания на пересадку органов. А затем произошло еще одно невероятное совпадение. Она обсуждала с друзьями планы на ближайшие дни, когда кто-то в шутку спросил: «А что если прямо сейчас позвонят из Нью-Йорка и скажут, что для тебя нашли легкие?» Не прошло и десяти минут, как телефон действительно зазвонил.

У Луанн было всего несколько часов, чтобы добраться до больницы. Пересадка прошла успешно.

Сегодня Хагс дышит самостоятельно, может путешествовать и жить полноценной жизнью.