Вместо халатов - камуфляж, вместо бахил - берцы: Когда плачут женщины-военные медики

Любовь Журба была заботливой и ласковой, пока дело не касалось занятий по тактической медицине. Тут пощады бойцам не было! Фото: Личный архив Любови Журбы

21 июня в России отмечают День медработника. Возможно, кому-то кажется, что быть медиком - это работать в чистоте и порхать в белом халатике. Ничего подобного! И это доказывают дончанки Любовь Журба и Валерия Кузнецова.

«Воин Любовь»: Спросили, сколько у меня детей, а их не меньше тысячи

Сын Любови Журбы видел своими глазами майдан в Киеве: обкуренная, пьяная толпа, управляемая хитрыми кукловодами, верещала что-то о свободе и европейском пути. Кругом валялся мусор и разило сортиром.

- Он мне потом говорил: «Мама, это не сказки, я видел, как «беркутят» (сотрудники подразделения «Беркут», которые противостояли участникам майдана. - Ред.) цепями били...» Там творилось страшное, - вспоминает она.

Они тогда жили в Часовом Яре, это час езды от Славянска, где начались первые боевые действия в Донбассе. Муж Любы Роман пошел в ополчение, а она собирала помощь, возила медикаменты, еду.

- Первое осознание ситуации пришло в Славянске, когда «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ. - Ред.) пустил автоматную очередь над головами мирных. Те их просили ласково: «Ой, сыночек, пусти!» Вот тогда впервые, пожалуй, я поняла, что щадить нас они не будут, - признается Люба.

Муж получил пулевое ранение, долго скрывал это от нее. Но женское сердце не проведешь. Она рвалась служить с ним вместе. Когда семьи ополченцев эвакуировали из Славянска, она молча стояла у ожидавших автобусов. Ничего не просила, только слезы катились по лицу. Командир это заметил, махнул рукой: оставайся служить.

- Какое же это счастье было! Готовила, убирала, стирала ребятам. Старалась быть полезной. А потом нашему хирургу потребовался санинструктор. А я когда-то готовилась к службе в Афгане, да не сложилось. Но школу первой помощи тогда прошла настоящую. Вот тут-то она и пригодилась, - рассказывает Любовь.

Причем, когда ее сын в детстве прибегал с разбитой коленкой, она едва справлялась с приступом дурноты от вида крови. Теперь же от этих сантиментов не осталось и следа.

- Первый мой раненый был без лица. А то, что он совсем мальчик, я поняла по его юному телу. Он всю дорогу шептал безостановочно, точно заговаривал боль: «Больно, больно, больно...» Он выжил, хотя семья его распалась. Я вообще счастливая: всех ребят довозила в больницы живыми, никто у меня на руках не умер, - говорит Люба. Кстати, на фронте она получила позывной «Надым».

Приходилось быть жесткой

Следом за мамой с папой в ополчение пошел и сын. Причем Артем поставил условие: никто не должен знать, что «Надым» - его мать. Тайну удалось скрывать почти пять лет.

- Зато и доставалось сыну от меня больше других. Захожу в казарму - и сразу взгляд на его кровать: «Почему непорядок?» Ребята даже прятали его от меня, так я к нему придиралась, - смеется она.

Однажды на медосмотре в больнице, куда Любовь привела бойцов, врач услышала, как все они обращаются к ней: «Мам Люб», и изумилась: «А сколько у вас детей?» Люба, смеясь, ответила: «Несколько тысяч, не меньше».

- Возможно, это чувство материнства обострила СВО. Беспощадной к бойцам я становилась, только когда обучала их накладывать жгуты и повязки. Я их всех люблю, но наказать могла - стукнуть кепочкой. Они хохочут: «Мам Люб, давай мы тебе кокарду подарим на кепку». А у меня за каждого сердце болит, - говорит Любовь.

Бойцы, которые прошли самые страшные сражения и ранены-переранены, редко признаются, что у них что-то не так. Медику нужно быть очень наблюдательным, чтобы заметить это и заставить лечиться или обследоваться.

- Был у меня один замечательный боец. Когда ему оторвало стопу, он через две недели убежал из госпиталя, где-то по пути нашел дорожную пирамидку, приладил ее, как пиратский протез, и вернулся в строй. Обычный сельский мужичок, но каков героизм! Потом, конечно, поставили протез, - рассказывает она.

Иногда приходилось быть жесткой с врачами. Вспоминает, как в 2014 году привезла бойца в больницу, а медик отказался его принимать. Мол, прописка не донецкая. Любовь, не повышая голоса, спросила: «А если боец с оккупированной территории, куда ему?»

- Я его сюда не звал, - процедил тот.

- А вот я вас могу позвать. Запросто! У нас врачей в окопах ой как не хватает, - спокойно ответила Люба и настояла, чтобы парню оказали помощь.

Мишень для ВСУ

Люба училась у более опытных коллег. Поставить капельницу в трясущемся уазике - запросто, остановить фонтан крови и перевязать культю в темноте и под обстрелом - не проблема. Один хирург показывал им на хлебе и губке, как послойно шить рану. А когда случалась настоящая, то «Надым» смотрела будто сквозь нее, отбросив эмоции.

- В рацию кричат: «Трехсотый! (раненый. - Ред.)», закроешь окна в машине брониками и вперед. Снайперы особенно охотились на нашего брата. Если убит медик, помогать-то некому, это может посеять панику среди бойцов. А во время эвакуации раненые еще и обо мне заботились. Как-то везли паренька обожженного, на улице холод лютый, вижу, что он продрог, включаем печку. И вдруг тот, смущаясь, просит открыть окно. Говорит: «От меня так плохо пахнет. Извините». Отвечаю: «Сынок, от тебя пахнет боем», - рассказывает Любовь.

Бойцов учила тому, чего ни в одной книге не прочтешь. В укладке всегда нужно иметь презерватив: он и как жгут может пригодиться, в него и воды можно набрать, документы или спички спрятать, да и места много не занимает. А от грибка и «окопной стопы» (проблемы с кожей, которые появляются, когда ноги долго находятся в сырости и холоде, а еще в тесной или неподходящей обуви. - Ред.) лучше всего помогают женские прокладки вместо стелек.

Парни были благодарны ей за заботу. Где бы ни приходилось им остановиться, всегда маме Любе воды согреют и отдельный уголок устроят. А еще старались при ней не материться.

Смерть решила отомстить

Однажды к ним на позиции приехал военный священник. «Надым» запомнилось, как умело он взял автомат.

- Оказалось, бывший капитан. Уже позже принял монашество. Так вот он читал молитвы ребятам прямо в окопах, ничего не боялся. Ему нельзя было прикасаться к женщине, но меня он всегда отечески обнимал и называл в молитвах «Воин Любовь», - вспоминает Люба.

На мой вопрос о наградах она иронично усмехается: «Их у меня ведро». Главная награда - общение с ее бойцами, новости об их жизни. Люба категорически против, чтобы ее считали героем. Говорит, что она обыкновенная русская баба, просто ее страна сейчас в опасности. Вот и пришлось стать сильной, выносливой и смелой. Я с ней категорически не согласна и думаю: «Что бы делала Россия без таких вот «обыкновенных»?» Но из уважения не спорю.

Каждая из женщин заслужила отдых, шутка ли - 12 лет на фронте. Но сердце их там - с ребятами. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Она спасла сотни мальчишек. И смерть, будто желая отомстить, забрала ее собственного сына. В январе 2023 года Артем был тяжело контужен в Новопавловке, это на границе между ДНР и Днепропетровском. Уже раненный, написал ей СМС: «Мамуля, я живой. Только глазки немножко повредил». Это сообщение Люба перечитывала сотни раз. Артем умер от отека мозга уже в больнице.

В ее телефоне - сотни контактов ребят, которые никогда не напишут и не ответят. Она их не удаляет и порой мысленно общается с ними.

Медсестра Валерия: Я - не женщина, а командир

Дончанке Валерии Кузнецовой можно было не смотреть и не читать новости в 2014 году, а просто выглянуть в окно. Снаряды ВСУ огненными ядрами летели в Красногоровку и крушили дома мирных жителей. Дым, гарь, земля дрожит.

Соседи боялись выходить на улицу, кто мог - уезжал на Большую землю. Лера отправила дочь и внука к родным, а сама осталась работать медсестрой.

Валерии с ее ростом 155 см было непросто взбираться в огромную военную технику. А когда она выбиралась оттуда, нередко падала. Бойцы шутили: «Мы ее теряем!» Фото: Личный архив Валерии Кузнецовой

Подстрелил украинский снайпер

- И тут мне говорят: открылся первый военный госпиталь, хочешь? Конечно! - вспоминает Валерия.

Отдежурив сутки на основной работе, бежала к раненым бойцам. Сама росточка - 155 см, переворачивала, бинтовала, обрабатывала раны. И все это в качестве добровольца, то есть за спасибо. Тогда, в 2014 году, такое было в порядке вещей.

- Первый мой раненый был из Славянска. Осколочное ранение шеи. Бойцы ему ватой рану закрыли. А этого делать нельзя ни в коем случае (повышается риск инфекции. - Ред.). Вижу, плывет мой боец. Того и гляди сознание потеряет. Уложила его, каждую ворсинку из раны убрала, перевязала как положено, - рассказывает Лера.

А потом ополченцам на блокпосту в Донецке принесла лекарства. Понадобилось их командиру лечение - поставила капельницу. Так и узнали, что у этой малышки рука легкая.

- Как-то накрыло этот блокпост обстрелом. Я - туда. Слышу крики сквозь дым: «Медики есть?» Кричу: «Я медсестра!» Вот тогда было мое первое боевое крещение в полевых, так сказать, условиях. Два бойца было средней тяжести и двое легких, - вздыхает Валерия.

Она оставила работу и стала фельдшером у батальона «Восток». Самым непростым было найти для нее берцы 35-го размера и камуфляж детских параметров. В мае 2015 года на позициях в Докучаевске среди бела дня ее подстрелил украинский снайпер. Причем на Лере была сумка с красным крестом, и враг наверняка видел, что стреляет в медика.

- Ощущение было, будто меня на шампур накручивают. Упала и понимаю: умираю. Парни меня - на носилки, обезболивающее сделали, говорю: везите в местную больницу, до Донецка не доедем. Слезы текут от боли и обиды. А потом чувство, будто я на облаке плыву, - говорит Лера.

Ранение она получила тяжелейшее: врачам пришлось удалить почку, желчный пузырь, зашивать разорванный кишечник. Восстанавливалась долго. Был период, когда ей совсем не хотелось жить.

«Битый небитого везет»

- Как только я смогла ходить, стала помогать медсестрам с ранеными. Был случай смешной. Везу бойца в инвалидном кресле. А во мне тогда 37 кг было, вся забинтованная. Везти нужно в горку. Тя-же-ло! Но везу. Врач увидел: «Это что такое? Битый небитого везет!» А я вцепилась в коляску и пыхчу: «Русские своих не бросают!» Врач коляску у меня выхватил: «Иди уже отсюда!» - смеется она.

Когда ее выписывали, все медсестры вышли в коридор и аплодировали. Другая бы после такого ранения лечилась по санаториям, а Лера снова вернулась в строй.

- Было непросто заставить взрослых мужиков учить тактическую медицину. Но когда они сами в грязи и темноте спасали раненого бойца, пришло понимание. Учила их, как наложить жгут в кромешной темноте, как самому при этом не стать «трехсотым», кому первому нужно оказывать помощь. Знания хорошо закрепляются, когда вместо аудитории у тебя - минное поле, а вместо муляжей - твой товарищ, - рассказывает Лера.

Запомнился боец, которому на растяжке оторвало обе ноги. Она бежала к нему по тропинке среди мин. Лера всегда считала, что легко поддается панике, но там голова была абсолютно ясной.

- Я и готовила парням, когда была возможность. Смеялась: «завтрако-обед» и «обедо-ужин» готовы! А то ж будут есть застывшую тушенку. А на Новый год даже исхитрилась холодец на буржуйке приготовить. Парни смеются: «И дома - мама, и тут - мама! Повезло нам!» - улыбается дончанка.

Избушка спасения

К началу спецоперации Лера уже была командиром медвзвода. В селе под Мариуполем в какой-то полуразбитой избушке развернули пункт приема раненых.

- Кругом грохот снарядов, прилеты. А тут как понеслось: раненый за раненым. Оторванные конечности, ранения в живот, грудь, голову. Вскоре уже не хватало жгутов и бинтов, в ход пошли подручные материалы. Свет включать нельзя, сразу засекут и накроют снарядом. Местная женщина прибежала: «Воду не пейте! Хохлы колодцы отравили!» Помню, что нашли бутылку водки-перцовки, этим руки и обрабатывали, - вспоминает Лера.

Вместе с ранеными командир сказал уезжать всем женщинам, а Лера проявила характер: «Я - не женщина. Я - командир медвзвода». Тот только рукой махнул. Как-то за один день только через ее руки прошли 88 раненых - какой тут отдых?

Однажды ее вызвали по рации: «Лера! Тут в общаге двое - «триста». Она - к командиру. Он смотрит на карту: так там же ВСУ!

- Видимо, кто-то из наших в плен попал, а при нем рация была, и вот так «укропы» хотели меня выманить. Хорошо, командир сообразил. А так побежала бы спасать и прямо в плен, - сегодня об этом она уже говорит спокойно.

«Джакузи» по-донбасски

- Самый памятный подарок был на 8 Марта. Бойцы нашли мне местечко, где помыться. С 22 февраля я об этом даже не мечтала. Какое же счастье было в тазике поплескаться, а местная женщина чистые вещи мне дала. Вот это был праздник, - улыбается она.

Лера видела самые страшные ранения, не раз ей приходилось закрывать своей рукой глаза погибшим, но самым страшным воспоминанием для нее стал раненый мальчишка лет шести.

- Ему оторвало ножку. Перевязали, везем в больницу. А я смотреть на него не могу, боюсь зареветь... И, веришь, он, дитя, меня, взрослую тетку, успокаивал, шептал побелевшими губами: «Тетя, это не жизнь у нас плохая. Это просто день такой выдался неудачный». Я потом узнала: он в тот же день умер в больнице прямо на операционном столе. Рыдала я так, как за все годы никогда не плакала, - по ее щекам и сейчас текут слезы.

Сегодня Валерия Кузнецова работает социальным координатором в Фонде защитников Отечества, помогает участникам СВО и их родственникам. Но скучает по тем временам, когда спасала раненых в полуразбитой избушке у передовой под свист снарядов.

Р.S. Самым тяжелым испытанием и для Любови, и для Валерии стало увольнение на пенсию. По российским законам женщина старше 50 лет не может служить в армии. Казалось бы, радуйтесь: внуки, дача, сериалы. Чего только стоит сон в своей кровати! Но для них это стало ударом. Мысли о том, скольких ребят они могли бы спасти, не дают наслаждаться покоем.