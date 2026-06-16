Природа позирует: Самые красивые фото World Nature Photography Awards 2026 года

А здесь любопытный лось в самом прямом смысле стал соавтором снимка и победы. Лучший кадр в номинации «Люди и природа». Автор - Дина Свейнссон. И неизвестный лось. Фото: Deena SVIENSSON/© World Nature Photography Awards 2026

Сколько же в мире существует фотоконкурсов, посвященных красоте дикой природы? Не меньше полусотни! И в каждом встречаются уникальные снимки. Потому что наша планета настолько богата на чудеса и сюжеты, что хватит и на тысячу конкурсов!

Вот совсем молодое состязание для мастеров - представлены самые красивые фото World Nature Photography Awards 2026 года. Ему всего шесть лет, а до каких невиданных высот вырос уровень! На земле, под водой и в воздухе находили темы фотографы из 51 страны со всех шести континентов. Есть среди них и кадры, сделанные в России.

Сразу оба престижных приза - Гран-при и номинацию «Подводная съемка» - взял австралиец Джоно Аллен за снимок двух китов - мамы и дочки.

- Редкий детеныш-альбинос горбатого кита «Махина», что на тонганском языке означает «Луна», был запечатлен в тропических водах Вавау, Тонга, - рассказывает фотограф. - Она сияла, словно луч света. Лишь 1 из 40 000 горбатых китов рождается с таким отсутствием пигментации. Но не только это поражало. Но и то, что после десятков лет варварского истребления популяция китов восстановилась и радует нас.

Но кроме этого снимка есть и множество других удивительных работ. Время посмотреть их. Потому что рассказывать можно долго, но мудрую русскую пословицу про «один раз увидеть» никто отменить не в силах.

Так давайте же вместе восхищаться красотой природы!