С роботами нужно разговаривать цитатами из Шопенгауэра: Пять способов обмануть электронного «помощника» и пробиться к оператору-человеку

Как правило, робот ничем нам не поможет, но основательно вымотает нервы. Фото: YURII MASLAK/Shutterstock/Fotodom

С этой ситуацией сталкивался каждый. Звонишь или пишешь в банк, в коммунальную службу или своему мобильному оператору. Или в любую другую службу поддержки - маркетплейса, например. А тебе отвечает не живой человек, а робот. Крайне любезный и крайне бестолковый. Помочь он чаще всего не может, проблему не решит, но основательно вымотает нервы.

Не так давно даже разразился скандал. В системе ЖКХ запустили голосового ИИ-ассистента. И поскольку он отвечал в привычной для всех роботов манере («Ваш звонок очень важен для нас», «Не понимаю, повторите вопрос»), люди кричали на него непечатно. В итоге робот нахватался матерных выражений и начал отвечать клиентам ими же. Пришлось его перепрошивать.

А как не ругаться, если железная скотина (зачеркнуто) машина не пускает к живому оператору, чтобы вы его своими глупостями не отвлекали? А у вас труба течет или с банковской картой проблемы. Решать их нужно срочно, и некогда слушать вежливые механические речи.

Однако способы есть. Мы нашли их, прошерстив соцсети, где люди делятся опытом. Уже можно составить небольшую инструкцию «Как разговаривать с роботом, чтобы он не трепал вам нервы, а соединил с оператором». Иногда там попадаются даже советы разработчиков таких ИИ-ассистентов, которые знают, как все устроено и где у этих систем слабые места.

1. Требуй человека

Прямым текстом говорите: «Прошу соединить меня с оператором». Или: «Дай мне поговорить с живым человеком». Обычно на такую команду система не находит возражений. Если, конечно, ее специально не обучили.

2. Бомби до победы

Секрет - настойчивость. Не получаете нужного ответа - повторите вопрос. И еще раз. И еще. И еще - до тех пор, пока машина не промямлит что-то вроде: «Я вижу, что не могу вам помочь» - и не соединит с оператором (и заплачет где-то в уголке). Ведь мы имеем дело всего лишь с алгоритмом. И скорее всего, в его механических мозгах зашито, что после 5 - 10 - 20 одинаковых безуспешных попыток он должен сменить неудачную стратегию.

Катя: «Это хорошо работает с маркетплейсами. Если мне не отвечают - я копирую свой вопрос и отправляю его снова, снова, снова, несколько десятков раз. Все равно не отвечают? Еще раз копирую и снова отправляю 80 раз подряд - благо это делается одним нажатием клавиши, легким движением пальца. То есть я забиваю им всю ленту обращений своим вопросом и порчу статистику успешных ответов. А это бьет по их зарплате. В итоге оператору ничего не остается, как связаться со мной. Да, я сознательно устраиваю кому-то проблему. Да, я кошмар маркетплейсов, и тамошние сотрудники, наверное, уже наизусть выучили мою фамилию и пугают ею детей. Зато я все же добиваюсь реакции и помощи».

3. Бери пример с «Радио Судного дня»

Поставьте робота в тупик. Необходимо такое слово или вопрос, которого нет в его лексиконе. Он вам: «Чем могу помочь?» А вы ему: «Синхрофазатрон! Овердрафт!»

Гоша: «Слово «промискуитет» тоже хорошо подходит. А еще можно попробовать говорить: «Дважды два равно четырем». У меня срабатывает с любыми ботами».

Егор: «Согласен, но это слово должно быть редким, уникальным. Почему уже не действует матерщина? Потому что роботы ее наслушались и запомнили, она их не шокирует. Не приводит к алгоритму: «Не могу распознать эту команду, придется соединить клиента с оператором». Я когда-то еле сдал в университете зачет по начертательной геометрии. Кто сталкивался - подтвердит: это кошмар любого студента. Там очень много выражений, от которых у роботов дымятся мозги. Цитаты Канта и Шопенгауэра тоже активно использую. Или просто длинную строчку произвольных цифр. Или фразу на польском, чеченском, якутском или любом другом не самом распространенном языке. Берите пример с «Радио Судного дня», которое выдает в эфир какую-то нелепицу и никто не в силах ее разгадать».

4. Жалуйся, что не везет в любви

Поставьте невыполнимую задачу. Например, настойчиво потребуйте сообщить, какая сегодня погода на Марсе. Или спросите, как пройти в библиотеку в Акапулько в 2 часа ночи. Или - что ест жук-олень. Или пожалуйтесь, что нет счастья в личной жизни. Как и в предыдущем пункте, здесь главное - уникальность запроса.

Денис: «Я спросил расстояние от Земли до Солнца в миллиметрах. Мгновенно соединили с кем надо».

Оля: «Это действенный способ, но только если не нарветесь на систему вроде Алисы, связанную с поисковыми машинами. Мне она без запинки ответила, что период полураспада радия около 1600 лет. А когда я ее похвалила, она похвасталась, что у нее черный пояс по разрешению дилемм».

Как разговаривать с роботом, чтобы он не трепал вам нервы, а соединил с оператором? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

5. Шурши

Общаясь с голосовым помощником, имитируйте плохую связь. Молчите, не отвечайте на вопросы. Но часто дуйте в микрофон телефона. Создайте громкий шорох, потерев микрофоном телефона о свой рукав. Робот воспримет это как плохой сигнал, помехи на линии и сдастся.

От редакции: Учтите, что электронные системы быстро совершенствуются. Возможно, пока вы это читаете, их уже обучили обходить человеческие хитрости. Электронный помощник в одном из крупных банков, например, на днях насобачился в сложных случаях выдавать фразы вроде: «Не уверен, но наверное...» И понимай как хочешь!

Но нет таких крепостей, которые не взял бы наш изобретательный человек.

КСТАТИ

Учим пылесос сторожить квартиру

Привычный робот-пылесос способен добавить в вашу жизнь веселья. В стародавние времена кот Матроскин долго и мучительно обучал галчонка спрашивать: «Кто там?» Пылесос куда способнее, а его возможности в этом смысле просто безграничны.

Некультурные люди учат свои пылесосы материться, меняя голосовой пакет через настройки звука в официальном приложении. Или через систему «умный дом», у кого она есть. Загружают туда готовые звуковые файлы, запись своего голоса и радуются как дети.

Но мы так делать не будем. Потому что пылесос гораздо умнее ваших маргинальных соседей-алкоголиков, и тратить его возможности на мат как-то неразумно. Вместо этого можно, например, научить его возмущаться: «Ну и кто тут поставил эту табуретку?», если он застрял. Или: «С дороги! Я тут главный!» И тогда вы, находясь в другой комнате, поймете, что у аппарата проблемы, и придете на помощь.

А еще можно обучить его патрулировать квартиру, когда вы уходите из дома. Обнаружит движение - и крикнет вашим голосом: «Эй! Кто тут шастает?!» Глядишь, и отпугнет воришек.

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