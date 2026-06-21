«И за что я тебя полюбила - ярко выраженного Кирилла»: Какие имена сегодня считают «тревожным звоночком»

В социальных сетях давно существуют целые списки имен, которые считаются «ред-флагом» - сигналом, предупреждающим об опасности. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

«Что ни рожа, то Сережа» - так сами про себя шутили участники встречи 350 Сереж в Москве. Да-да, почти четыре сотни тезок собрались в одном месте, чтобы просто потусить! Недавно в Петербурге решили побить столичный рекорд и позвали на встречу... тысячу Андреев!

«Это сhe figata»

- Здравствуйте. Вы - Андрей? Паспорт, пожалуйста, - останавливают на входе в ресторан фотокорреспондента «КП» Алексея.

- Нет, но сегодня даже как-то захотелось им стать...

Лешу можно понять: толпа мужиков веселится, поет песни, обнимается - на вечеринку пришли 486 Андреев (да, не тысяча, но все же рекорд)!

- Привет, как тебя зовут? - со смехом спрашивает модный молодой парнишка проходящего мимо серьезного мужчину лет 50. И вот еще секунду назад не знавшие друг друга Андреи крепко обнимаются и делают селфи.

- Вот вы смеетесь, а я реально тут своего друга-тезку потерял. Кричу, чтобы его найти, а отзывается вся толпа.

- Мужики, а вы правда приехали на вечеринку просто потому, что тут все Андреи? - спрашиваю у другой компании, которая будто сто лет уже дружит.

- Да если б тут собирались все только в желтых шортах, мы бы тоже вписались.

- Но к Сергеям бы не пошли на вечеринку, - подхватывает шутку его сосед. - И к Никитам (см. «Мифы»)...

- А без женщин не скучно?

- Говорят, на мероприятие Андриана зарегистрировалась какая-то... Пойду поищу!

Но нет, Андреям, Дронам и Андрюням скучно не было. Фишкой вечера стало массовое исполнение хита «Привет, Андрей». Представьте: почти полтысячи самых разных Андреев поет песню Аллегровой разом!

Кстати, идея со сбором Андреев так понравилась, что на вечеринку приехали даже с Дальнего Востока и Сибири, а также из Казахстана, Абхазии, Белоруссии. Даже итальянец Андрэа и тот не смог пройти мимо!

- Так только русские умеют, вот это да! Это сhe figata! («Офигеть как круто!» - перевод с итал.).

- Как тебя звать? Иван-дурак? Ладно, лишь бы не Никита! Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

«Не зря мама так назвала»

Не обошлось и без трогательных историй. 42-летний Андрей Изоньяров из Тюмени оказался тут только благодаря помощи незнакомых людей. Он погорел в бизнесе, доверившись не тому человеку, и финансово не мог позволить себе поездку на «тезочную» вечеринку в Петербург. Когда об этом узнали другие Андреи из чата, то скинулись ему на билеты.

- Понимаете, дело даже не в деньгах, а в том, что благодаря этой вечеринке я снова поверил в людей! Возможно, не зря меня мама Андреем назвала - спустя 42 года это вот так мне помогло. Может, и по бизнесу что-то решим: здесь же разные специалисты собрались: строители, бизнесмены, врачи, блогеры, - говорит тюменец.

- Я вообще не ожидал, что все зайдет настолько далеко, - признался «КП» организатор встречи Андрей Мартынов. - Наш забавный флешмоб превратился в настоящее сообщество. Чат продолжит существовать и после мероприятия: будем общаться, помогать, поддерживать. Да и не все Андреи сегодня попали на встречу - надо будет повторить!

КОМПЕТЕНТНО

Все от одиночества

Но откуда такой успех вечеринки?

- Сегодня, в эпоху онлайна, люди довольно часто чувствуют себя одинокими, - объясняет психолог Павел Жавнеров. - А тут - новый, необычный формат мероприятия, куда к тому же можно прийти одному. В целом не важно, чем группа объединена: любовью к Гарри Поттеру или просто именем. Этого уже достаточно, чтобы люди были расположены друг к другу. Тем более на такие встречи вряд ли придут интроверты, которые не настроены на общение.

МИФЫ

Эгоист и токсичный ревнивец

Оказывается, в социальных сетях давно существуют целые списки имен, которые считаются «ред-флагом» - сигналом, предупреждающим об опасности. Вот несколько примеров:

Никита - человек эгоцентричный, склонный к импульсивным поступкам, любит пустить пыль в глаза;

Дмитрий - токсичный ревнивец, который может «разбить сердце»;

Кирилл - ветреный мужчина, часто исчезает после первого свидания;

Егор - любит прокатить на эмоциональных качелях, долго не может определиться в отношениях.

А вот имен, которые являются «ред-флагом» для мужчин, всего два. По словам пользователей, Анастасии нередко воспринимаются как девушки, ориентированные на легкий флирт. А Марины, как считают на форумах, часто бывают слишком эмоциональными и придирчивыми.

К счастью, все эти суждения - полная чепуха. Признак незрелости. Ведь судить по имени проще, чем разбираться в характере человека, его привычках, видеть сильные и слабые стороны.

Психолог Михаил Хорс объясняет:

- Это своего рода психологический перенос: «Если у меня так, то и у всех так». Люди ограничивают себя в своих суждениях. Например, имя Никита. Человек же не встречал всех Никит на свете, чтобы утверждать, что они все плохие. При этом это удобный миф, за которым можно прятать страх перед отношениями, нежелание договариваться, самому вкладываться в общение и его успех. Рождению таких мифов способствует и популярность соцсетей. Сказала, например, девушка, что ей попался плохой Дима. А ее поддержали еще девять девушек, вспомнив свои истории. Вот тебе и 10 мнений в одной ветке и полноценный миф про плохое имя.