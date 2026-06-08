Герой спецоперации «Z» Вадим Ударцев победил в танковой дуэли

Лейтенант Вадим Ударцев и рядовой Руслан Абалов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ПРОЯВИЛ ХЛАДНОКРОВИЕ В БОЮ

Рядовой Руслан Абалов

«Рядовой Руслан Абалов в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по уничтожению позиций противника и поддержке наступающего российского штурмового подразделения.

В ходе боевой работы Абалов обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон к орудию. Проявив хладнокровие, Руслан из личного стрелкового оружия поразил в воздухе беспилотник противника. В кратчайшие сроки артиллерийский расчет сменил огневую позицию и продолжил вести эффективный огонь по боевикам.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям рядового Руслана Абалова было не допущено потерь среди личного состава расчета, что способствовало выполнению поставленной задачи».

ПОБЕДИЛ В ТАНКОВОЙ ДУЭЛИ

Лейтенант Вадим Ударцев

«Лейтенант Вадим Ударцев вместе со своим танковым подразделением выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих российских штурмовых групп на одном из важных тактических направлений.

Несмотря на плохие погодные условия и видимость, Ударцев вывел свое подразделение на заранее подготовленные позиции.

Экипаж Вадима первым залпом уничтожил вражеский пулемётный расчет, который мешал продвижению штурмовой группы, а также обнаруженный противотанковый ракетный комплекс.

В ответ противник выдвинул два танка для противодействия российскому танковому подразделению. Под грамотным управлением Ударцева российские танкисты первыми обнаружили боевые машины врага и сожгли их.

Благодаря профессионализму и грамотному управлению лейтенанта Вадима Ударцева российские штурмовые группы заняли более выгодные рубежи без потерь среди личного состава.