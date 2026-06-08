«Увела мужика, погубила его, а теперь сама при смерти»: Симоньян ответила на обвинения в разрушении семьи Кеосаяна

Маргарита Симоньян позанкомилась с Тиграном Кеосаяном в 2011 году. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Муж Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября прошлого года. За две недели до его смерти главный редактор телеканала RT сообщила, что у нее обнаружили рак груди. Едва выйдя из больницы после тяжелой операции, телеведущей пришлось пройти еще одно испытание – похоронить отца своих троих детей.

После тяжелых курсов химиотерапии и лучевой терапии Маргарита нашла в себе силы жить и работать дальше. Она написала книгу, которую представила на фестивале «Красная площадь». После презентации Симоньян ответила на вопросы читателей, один из которых оказался не слишком приятным. О нем журналистка рассказала в своем блоге.

«Такой вопрос мне задали: „Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми? В результате его погубили и сами теперь при смерти“», - написала Маргарита, опубликовав видео, в котором показала задавшую вопрос женщину.

Окружившие их посетители фестиваля начали возмущаться подобной бестактностью. Но Симоньян не смутилась и нашла, что ответить.

«Дай Бог вам здоровья, дорогая! Мне очень приятно, что вы прочитали свой вопрос с телефона, а не произнесли вслух. Это говорит о том, что вы так не думаете. Дай Бог вам здоровья», - ответила главред RT.

На встрече также присутствовала женщина, недавно потерявшая сына. Рассказывая о том, что он погиб, участница встречи расплакалась. Маргарита поддержала ее, сказав, что она обязательно встретится со своим сыном.

«Нет никакой смерти. Ты только представь себе, что он просто ненадолго отошел от костра. Вот и все. Мы встретимся и будем вместе. Ко мне сейчас, когда я плачу, приходит Тиграша по ночам. И говорит: „Ну дурында же! Ну что же ты такая дурочка у меня? Ты же книгу про это написала, она бестселлер. Чего ревешь? Мы скоро уже увидимся“», - рассказала Симоньян.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян познакомились в 2011 году в соцсетях. Кеосаяну тогда было 45 лет, Симоньян 31 год. Известный режиссер прислал ей личное сообщение: «Здравствуйте, Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно симпатичны как журналист и соплеменница, сейчас я ехал в машине и слушал, как вас травят по радио, не выдержал — решил поддержать и написать, что помню еще ваши репортажи из Беслана».

Они начали переписываться, потом несколько раз встретились лично.

«Вдруг оказалось, что друг без друга невозможно жить, что видеться нужно ежедневно, переписываться ежеминутно, держаться за руки даже когда не рядом, - рассказывала в интервью Симоньян. - Мы с Тиграном много раз пытались все прекратить — никто не хотел причинять боль близким людям. Но не получилось».

Кеосаян ушел от первой жены, актрисы Алены Хмельницкой, и в 2012 году переехал к Маргарите. Режиссер оставил экс-супруге дом на Рублевке. С женой он развелся в 2014 году, а женился на Симоньян в 2022-м, когда у них с Маргаритой уже было трое детей.

После развода Тигран сохранил с Аленой теплые отношения. Более того, она подружилась с Маргаритой и часто отмечала семейные праздники с бывшим мужем и его новой избранницей.