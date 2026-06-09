Боевая подготовка операторов БпЛА Фото: Министерство обороны РФ.

Операторы беспилотных систем и штурмовики прошли углубленный курс боевой подготовки на полигоне Московского военного округа, направленный на совершенствование их навыков.

Контрактники прибыли из зон проведения специальной военной операции для переквалификации на новые направления, включая управление ударными FPV-дронами, противодействие БПЛА и применение коммерческих дронов.

Штурмовиков и операторов дронов учат слаженности в действиях

«Программа обучения включала освоение техник поражения техники и живой силы противника, борьбы с вражескими дронами, а также ведения разведки и целеуказания. Весь процесс обучения сопровождается строгим контролем на каждом этапе, а при неудовлетворительных результатах итоговых испытаний предлагается обучение по другим специальностям», - комментируют кадры в Минобороны России.

Успешно прошедшие финальные экзамены вернутся в свои подразделения для выполнения новых боевых задач. Беспилотные системы сейчас задействованы практически во всех подразделениях для решения широкого спектра задач, от логистики и эвакуации до разведки и прямой огневой поддержки.

Параллельно, штурмовики, отобранные для контрактной службы, завершили свой курс подготовки: отработали штурм вражеских опорных пунктов с боевой стрельбой, в том числе по имитации ударных беспилотников. Ключевым элементом обучения стало развитие навыков слаженного взаимодействия в условиях боя штурмовиков и разведывательных дронов.

Кроме того, в рамках тактической медицины бойцы усовершенствовали навыки оказания помощи при ранениях, эвакуации из «красной» зоны и оказания взаимопомощи. Военнослужащих ожидает этап боевого слаживания перед отправкой в подразделения, где будет проходить распределение по штатным должностям с учетом их индивидуальных способностей.