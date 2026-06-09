Расчеты ударных дронов, входящие в состав войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса ведут непрерывное наблюдение в тылу противника

Группировка войск «Север», продвигаясь на нескольких направлениях, создает полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, оттесняя противника от границы. Войска беспилотных систем ежедневно применяют различные БПЛА для уничтожения вражеской техники, складов, живой силы, а также для поддержки наступающих штурмовых подразделений.

Расчеты ударных дронов, входящие в состав войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса ведут непрерывное наблюдение в тылу противника. Оснащенные тепловизионными и ночными камерами, дроны эффективно обнаруживают передвижение врага. Некоторые модели сами захватывают изображение техники или пехоты и оповещают оператора, транслируют изображение на командный пункт.

Выдавливают врага из Харьковской области прецизионными ударами

Недавно в Харьковской области так были обнаружены украинские позиции, использовавшиеся для запуска и управления дронами. После дополнительной разведки, выявившей местонахождение операторов противника, был нанесен удар. Расчеты FPV-дронов успешно ликвидировали пункты управления ВСУ.

Украинские силы используют разрушенные здания и подвалы для размещения расчетов БПЛА, пунктов управления, укрытий и складов. Тем не менее, российские разведчики эффективно выявляют и уничтожают такие объекты.

Также можно увидеть, как операторы FPV-перехватчиков БПЛА из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ведут борьбу в небе Харьковской области с украинскими гексакоптерами. Расчеты боевых беспилотников круглосуточно патрулируют небо обнаруживая вражеские дроны с системами сброса мин или выстрелов.

Только в ходе одного воздушного боя расчеты FPV-перехватчиков уничтожили сразу девять украинских БпЛА.

А вот кадры объективного контроля с беспилотника самолетного типа «Молния-2» из 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север». Они демонстрируют уничтожение укрытий и живой силы ВСУ в Харьковской области.

Один из расчетов «Молнии-2» высокоточным ударом с расстояния более 20 километров уничтожил укрепленные блиндажи противника, используя спаренный боеприпас.

«Нравится использовать комбинированный кумулятивный - осколочный - фугасный- зажигательный снаряд. Моим боеприпасом были уничтожены: «Град», БТР, САУ, пехота противника», - комментирует кадры инженер - сапер подразделения БПЛА с позывным «Янычар».

Контрактник освоил новую профессию легко - на «гражданке» он работал электриком.

Хвалят военнослужащие разработчиков разведывательно-ударного комплекса с барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Операторы «Сома» и «Тигр» из 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» продемонстрировали уничтожение военной техники и личного состава ВСУ в Харьковской области.

«Борт сам привязывается, сам распознает с помощью ИИ технику противника, наносит точный удар», - отмечает «Тигр».

Эффективность уверенной работы «Ланцета» достигается благодаря работе в связке с разведывательными беспилотниками «Суперкам» и «Зала».

«Зенитные ракетные комплексы «Ланцет» показали высокую эффективность для разведки и точечного уничтожения техники. Они позволяют наносить прецизионные удары по ключевым объектам круглосуточно с минимальными рисками», - отмечают в военном ведомстве.