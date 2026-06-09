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Происшествия9 июня 2026 6:43

ФСБ России предотвратила захват колонии на праздник Курбан-байрам

Заключенный в колонии Ульяновской области приготовил заточки из арматуры для всех ее сотрудников, чтобы произвести на остальных осужденных «большое впечатление»
Александр БОЙКО
Видео ЦОС ФСБ России предотвращении теракта

Видео ЦОС ФСБ России предотвращении теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России предотвратили готовящийся теракт в колонии Ульяновской области.

Попытка была предпринята сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации.

«Установлено, что 41-летний заключенный планировал нападение на персонал исправительного учреждения во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Следствие полагает, что мотивом стали религиозная вражда и ненависть, а целью – искажение основ ислама», - комментируют кадры допроса в ЦОС ФСБ РФ.

Благодаря своевременному вмешательству ФСБ и ФСИН, удалось остановить преступника до совершения теракта.

«Хотел захватить тюрьму и убить инспекторов. Подыскивал подельников. Уже подготовил для убийства заточки из арматуры, изучил действия сотрудников колонии, руководства и инспекторов, которых хотел убить, чтобы произвести большое впечатление. Осознаю, что был не прав, что мои действия могли нанести большой ущерб», - заявил задержанный и призвал всех «братьев - мусульман» не совершать подобные ошибки.

В службе отметили, что никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Ведется следствие.