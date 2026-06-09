ФСБ России предотвратила захват колонии на праздник Курбан-байрам

Видео ЦОС ФСБ России предотвращении теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России предотвратили готовящийся теракт в колонии Ульяновской области.

Попытка была предпринята сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации.

«Установлено, что 41-летний заключенный планировал нападение на персонал исправительного учреждения во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Следствие полагает, что мотивом стали религиозная вражда и ненависть, а целью – искажение основ ислама», - комментируют кадры допроса в ЦОС ФСБ РФ.

Благодаря своевременному вмешательству ФСБ и ФСИН, удалось остановить преступника до совершения теракта.

«Хотел захватить тюрьму и убить инспекторов. Подыскивал подельников. Уже подготовил для убийства заточки из арматуры, изучил действия сотрудников колонии, руководства и инспекторов, которых хотел убить, чтобы произвести большое впечатление. Осознаю, что был не прав, что мои действия могли нанести большой ущерб», - заявил задержанный и призвал всех «братьев - мусульман» не совершать подобные ошибки.

В службе отметили, что никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Ведется следствие.