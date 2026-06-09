Тут дети зажигают огонь дружбы и добра

Строительство центра об­разования «Солнечный» в Международном детском центре «Артек» началось в 2017 году. Фото: МДЦ «Артек»

Напомним, что масштабное обновление и строительство в «Артеке» идут по госпрограмме развития Крыма и Севастополя, которую курирует Минстрой России. Главным подрядчиком проекта стала «Группа компаний «Трансстройин- вест» (ООО «ГК «ТСИ»), заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Строители проделали огромную работу в «Солнечном»: не только возвели новый Центр инновационных образовательных технологий, но и навели порядок на территории, укрепили береговую линию и даже построили современный скал одром. За каждым из этих этапов стоит искренняя вовлеченность, ответственность и профессионализм специалистов.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ

Строительство центра образования «Солнечный» в Международном детском центре «Артек» началось в 2017 году. Одновременно тут сможет расположиться тысяча детей, а завораживающие виды на море и хитросплетение лестниц, по которым можно попасть в любую точку объекта, призваны сделать его одним из самых популярных в «Артеке».

Одна из главных изюминок «Солнечного» - Центр инновационных образовательных технологий (ЦИОТ). По словам директора Международного детского центра «Артек» Константина Федоренко, на площадке ЦИОТ будет реализован комплекс программ, включающий общее и дополнительное образование детей, профессиональную подготовку вожатых, педагогов и управленческих команд, а также традиционную лагерную деятельность, программы воспитания и развития.

Центр инновационных образовательных технологий - объект поистине впечатляющий. В том числе и с точки зрения архитектуры.

Название задает вектор всей концепции. Фото: МДЦ «Артек»

- Архитектурная концепция Центра инновационных образовательных технологий базируется на принципах современного минимализма, - отмечает Константин Федоренко. - Объект органично интегрирован в окружающий ландшафт и вызывает ассоциации с городом будущего. Визуальная технологичность и лаконичность фасадов достигаются за счет использования ленточного витражного остекления, алюминиевых кассет и перфорированных солнцезащитных экранов.

Параллельно на прилегающем участке завершены комплексные работы по благоустройству. Специалисты обустроили внутреннюю дорожно-уличную сеть, провели масштабное озеленение территории и подготовили пешеходные зоны, оборудованные специальными площадками для сбора отрядов.

Главным визуальным элементом здания стала входная группа. По словам директора Международного детского центра «Артек», ее украсили яркие колонны в теплых, солнечных тонах, отсылающих к названию объекта. Основная задача проектировщиков заключалась в точной интеграции нового объекта в текущую застройку и ландшафт с сохранением баланса со спальными корпусами.

Константин Федоренко выразил особую благодарность строителям, назвав их работу «настоящим инженерным и архитектурным подвигом». По его мнению, специалисты смогли воплотить в жизнь уникальный проект.

- Благодаря их профессионализму, упорству и вниманию к деталям на берегу Черного моря появился комплекс, равного которому нет в детском образовании, - сказал директор Международного детского центра «Артек».

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

В «Артеке» рассчитывают, что этот многофункциональный центр позволит оптимизировать и модернизировать образовательные подходы для достижения качественно новых результатов. ЦИОТ призван стать решением для ключевых вызовов современности (чрезвычайно важно, чтобы дети были обеспечены современной учебной материально-технической базой!).

- Этот комплекс - настоящий символ современных технологий в образовании, —подчеркивает Константин Федоренко.

Внутри есть все для развития детей: передовые классы, мастерские и амфитеатр. Главная гордость проекта - огромный актовый зал на 700 мест с уникальной модульной сценой, блоки которой можно двигать для изменения пространства. А вдохновлять ребят на учебу будет потрясающий вид на море, который открывается прямо из окон кабинетов.

Гордость ЦИОТ - мультимедийный актовый зал. Фото: МДЦ «Артек»

Новое пространство оснащено по последнему слову техники. имеются современные лаборатории физики, химии и экспериментальной биологии. Выбор направлений огромен: робототехника, гончарное дело, обработка дерева и металла, студия ЗБ-макетирования с лазерными станками, медиатека и дискуссионный клуб. Благодаря такому масштабу и разнообразию программ центр стал исключительным объектом, который задает принципиально новую планку для всего российского образования.

Учебные аудитории оснащены самым современным оборудованием. Фото: МДЦ «Артек»

Пространство центра отличается высокой функциональностью и продуманной эргономикой. На каждом этаже оборудованы индивидуальные звукоизоляционные кабины - учебные капсулы для самостоятельной работы или отдыха учащихся. Мобильное планирование классов реализовано за счет стеклянных перегородок: в закрытом положении они разделяют аудитории для изолированных занятий, а в открытом - трансформируют помещения в единые лекционные залы для большой аудитории.

Образовательный процесс дополнен активным отдыхом. Фото: МДЦ «Артек»

Потолочный свод амфитеатра оформлен в виде звездного неба: сотни световых элементов в точности воспроизводят контуры реальных созвездий. Космическая тематика в данном случае выступает не только элементом декоративного оформления, но и смысловым каркасом всего интерьерного пространства.

- Как я уже и говорил ранее, мы сможем реализовывать здесь программы по социально-гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлениям», - добавляет директор Международного детского центра «Артек».

Примечательно, что перед входом в ЦИОТ мятник архиепископу Луке Крымскому - выдающемуся хирургу и профессору медицины. Его торжественно открыли в июне 2025 года.

По словам Константина Федоренко, скульптурная композиция стала символом света и добра, созидания и процветания на благо мирного детства. Этим же благим целям призван соответствовать и уникальный образовательный центр, чин освящения которого в апреле 2026 года совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении духовенства Ялтинского церковного округа. Он отметил: «Мы освящаем здание, которое построено спустя 60 лет после последнего строительства в «Артеке». Это особый этап, особая веха в жизни нашей великой страны. Я восхищен теми традициями, которые здесь не только сохраняются, но и умножаются по всей России».

«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ СИЛЫ»

Ни для кого не секрет, что инновационные технологии становятся эффективными только тогда, когда ими умеют правильно пользоваться. Спрашиваем у Константина Федоренко, кто будет преподавателями Центра и как осуществляется их подготовка.

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко. Фото: МДЦ «Артек»

- Конечно, кадровый вопрос - очень важный в современном мире. Мы приглашаем к нам работать людей со всей нашей большой страны и обеспечиваем соответствующие условия, - рассказывает наш собеседник. - Но прежде всего мы перераспределили силы внутри «Артека». И направили в центр образования «Солнечный» опытных сотрудников для того, чтобы они начали апробировать оборудование и знакомиться с объектом. Также совместно с нашими подрядчиками мы обеспечили обучение и повышение квалификации в рамках запуска «Солнечного». Далее уже наши коллеги будут передавать этот ценный опыт другим.

И уровень общей культуры, и педагогические навыки, и профессиональные компетенции - требования к соискателям самые высокие!

«Например, к работе в должности воспитателя или вожатого Международного детского центра «Артек» допускаются педагоги, прошедшие обучение в Школе педагогических работников (ШПР) «Артека». Наша ШПР ильную теоретическую, методическую и практическую подготовку вожатым. Школа уникальна тем, что слушатели осваивают образовательные технологии в особых условиях детского лагеря», - продолжает рассказ Константин Федоренко.

Кроме того, вожатых для «Артека» готовят партнеры Международного детского центра - вузы и колледжи.

«Студенты из разных регионов страны проходят в детском центре практику. В преддверии летней оздоровительной кампании мы принимаем почти 200 вожатых, подготовленных вузами и колледжами-партнерами, а также прошедших Школу педагогического работника в «Артеке». Всего у нас задействовано около 600 вожатых», - добавляет руководитель «Артека».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Главное же заключается в том, что «Артек» дарит своим воспитанникам много новых друзей, учит никогда не сдаваться, совершать открытия, совершенствоваться, быть ответственным, любить свою Родину. Так было всегда. Так происходит и сейчас.

- Многие из ребят утверждают, что хотели бы вернуться сюда, но уже в роли вожатых, чтобы в уже следующем поколении артековцев зажечь огонь дружбы и добра, как зажег его в них «Артек». Мы создаем условия для диалога. Мы слышим и слушаем детей. Это часть отрядной деятельности, когда есть возможность поделиться. Так важно выслушать ребенка, узнать, что его потрясло за сегодняшний день,что останется в памяти об этом дне у юного гражданина Российской Федерации, - подводит итог беседе директор Международного детского центра «Артек».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Конечно, таких объектов, как Центр инновационных образовательных технологий, в нашей стране не так уж и много. И это очень здорово, что все дети нашей страны (и, кстати, других государств) смогут обучаться здесь и приобретать новые навыки. Мы даем им спектр разнообразия, чтобы они пробовали себя в разных направлениях», - сказал директор Международного детского центра «Артек». Константин Федоренко.

Ребята пробуют себя в самых разных направлениях. Фото: МДЦ «Артек»

КСТАТИ

На территории «Артека» 1 восстановили уникальный * памятник, который в 1960-е годы создал Эрнст Неизвестный - Монумент дружбы детей мира. Кроме того, были воссозданы братская могила освободителей «Артека», а также домик идейного вдохновителя и основателя лагеря Зиновия Соловьева - человека, который был заместителем Наркома здравоохранения РСФСР и руководителем российского общества Красного Креста.

НА ЗАМЕТКУ

К сотрудничеству в 2026 году Международный детский центр «Артек» пригласил 102 партнерские организации.

- В тесном партнерстве с корпорациями, федеральными университетами, которые являются флагманами высшего образования, научно-исследовательскими институтами, ведущими российскими предприятиями будет реализована 131 программа технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурноспортивной, художественной и социально-педагогической направленностей, - поделился подробностями руководитель «Артека» Константин Федоренко.

ДОСЛОВНО

«Мы продолжаем масштабную модернизацию «Артека», поскольку от развития детской инфраструктуры напрямую зависят качество жизни и благополучие новых поколений. Хороший пример - Центр инновационных образовательных технологий площадью более 27 тысяч квадратных метров. Это современный объект, где смогут одновременно учиться более 1 тысячи детей», - сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Фото: Марат Хуснуллин/ВКонтакте

КОНКРЕТНО

Четырехэтажное здание Центра инновационных образовательных технологий объединяет три кластера:

- Столовая на 1200 человек с сопутствующими помещениями, которая занимает цокольный и первый этаж, обеденный зал столовой

- Открытый амфитеатр «Атриум» для проведения мероприятий Международного детского центра «Артек», а также вспомогательные помещения амфитеатра (артистические, репетиционные залы, видео и студии звукозаписи)

Образовательный центр на 1200 человек, занимающий второй и третий этажи: универсальный (актовый, спортивный) зал, порядка 80 кабинетов общеобразовательного и дополнительного направления, лаборантские, конференц-зал, кабинеты медиатеки, медицинский кабинет, кабинеты психологов и логопедов, подсобные помещения.