Итоги акселератора «Стань заметным» 2026: восемь НКО выиграли гранты до 2 миллионов рублей

Фото: Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"

Фонд целевого капитала «Истоки» подвел итоги акселератора «Стань заметным» 2026. В этом году заявки на участие подали 84 некоммерческих организаций из 24 регионов России.

Восемь из них стали обладателями грантов в размере от 800 тысяч до 2 миллионов рублей. Общая сумма выделяемых в рамках акселератора 2026 года грантовых средств выросла до 10 млн рублей. Впервые на конкурс поступили заявки из Карелии, Хакасии, Омской области, Севастополя, Чувашской республики и Ханты-Мансийского автономного округа.

- В этом году акселератор «Стань заметным» определённо усилился по ключевым направлениям. Прежде всего, состав экспертов расширился и пополнился знаковыми лицами для благотворительности и общества в целом. Это ещё раз говорит о том, что проект пользуется доверием и его готовы поддерживать представители всех сфер деятельности. Кроме того, мы впервые реализовали опцию по созданию специальной номинации от партнёра – это тоже признак высокой оценки нашей роли для сектора НКО. Наконец, серьёзно вырос уровень качества заявок, приходящих на конкурс, в связи с чем выбирать победителей было настоящим вызовом для комиссии. Все перечисленные факторы свидетельствуют о том, что проект развивается в правильном направлении и последовательно решает задачи по цифровизации и популяризации общественных инициатив. - говорит Артем Минаев, заместитель директора Фонда целевого капитала «Истоки».

Организации, которые заняли первое место, получают гранты на сумму 2 000 000 рублей. Фонды, занявшие второе место, — 800 000 рублей. Также есть отдельная номинация для НКО, работающей в нестоличном регионе (не в Москве или Санкт-Петербурге), размер этого гранта — 800 000 рублей. Средства направляются на развитие коммуникационных инструментов: создание сайтов и лендингов, разработку SMM и коммуникационных стратегий, сопровождение в социальных сетях и email-маркетинг. Все проекты будут реализованы до 15 декабря 2026 года.

Фото: Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"

Победители 2026 года:

Направление «Поддержка института семьи»

1 место. Благотворительный фонд «Игра» (г. Москва) — фонд помогает семьям из всех регионов России, в которых воспитываются дети с двигательными нарушениями, обеспечивая активными колясками и реабилитационным оборудованием. Также фонд занимается системным развитием реабилитационной помощи.

2 место. Фонд «Бумажная птица» (г. Санкт-Петербург) — фонд с 2003 года помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, построил первый детский хоспис в России и способствует развитию служб паллиативной медицинской помощи по всей стране.

Направление «Образование»

1 место. Благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ» (г. Москва) — фонд осуществляет миссию, которая потенциально касается миллионов женщин России, — способствует просвещению в вопросах рака молочной железы — с тем, чтобы в случае необходимости женщина смогла своевременно обнаружить заболевание, вовремя пройти лечение и вернуться к полноценной жизни.

2 место. Фонд «Тотальный диктант» (г. Новосибирск) — крупнейший международный просветительский проект в области современного русского языка и «новой грамотности», который создан и развивается с помощью общественных усилий.

Фото: Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"

Направление «Работа с наследием и развитие территорий»

1 место. МОО «Чистые Игры» (г. Санкт-Петербург) — фонд проводит экологические командные соревнования по освобождению природных территорий от мусора. Основная миссия организации – вовлечение в волонтерство и экопросвещение через игровые форматы, объединяющие участников по всему миру для развития территорий и поддержания природы в первозданном состоянии и чистоте.

2 место. Фонд «Природа и люди» (г. Москва) — фонд заботится о сохранении уникальной природы нашей страны в гармонии с человеком, объединяя экспертов, ответственный бизнес и неравнодушных людей.

Специальный приз получила организация, которая осуществляет работу в нестоличном регионе.

Победитель в этой номинации: Благотворительный фонд «Потерь нет» (г. Уфа) — фонд помогает решать проблемы людей с тяжелыми заболеваниями, повышая качество и доступность лечения, способствуя реабилитации и паллиативной помощи.

Специальная номинация от партнера.

Победитель в этой номинации: Благотворительный фонд «География добра» (г. Кострома) — фонд оказывает разностороннюю помощь детям и взрослым по всей России, реализует адресную поддержку и развивает системные программы.

Ещё 10 НКО, которые набрали больше всего баллов, но не вошли в состав победителей, получат pro bono консультации. Они смогут направить экспертам Philin Philgood (партнёру конкурса) волнующие их вопросы о цифровых инструментах и позиционировании в медиа, чтобы получить развернутые рекомендации.

Подробнее об итогах конкурса — на сайте акселератора.

СПРАВКА

Акселератор «Стань заметным» создан Фондом целевого капитала «Истоки» для поддержки НКО в развитии цифровых коммуникаций. В акселераторе могут принять участие организации, осуществляющие свою деятельность по трем основным направлениям: поддержка института семьи, работа с наследием и развитие территорий, образование. Кроме того, выделена отдельная номинация только для региональной некоммерческой организации.

Программа акселератора уже несколько лет помогает российским НКО усиливать своё присутствие в цифровой среде. Всего за пять лет существования конкурса Экспертный совет рассмотрел 419 заявок из 54 регионов РФ, 25 некоммерческих организаций получили поддержку на общую сумму более 33 миллиона рублей. Благодаря грантам конкурса «Стань заметным» НКО получают доступ к современным цифровым инструментам, позволяющим расширять аудиторию и привлекать новых партнёров.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером акселератора «Стань заметным». Также в число информационных партнёров входят: Издательский дом «Комсомольская правда», медиаплатформа «Открытые НКО», Агентство социальной информации, Добро.Медиа, Журнал о благотворительности, Добро.рф и Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры». Цифровой партнёр проекта – Группа компаний Philin Philgood.