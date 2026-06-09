Сергей Рыбаков: «Сохранять природу сегодня невозможно без технологий: от спутниковых меток на китах до искусственного интеллекта»

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В интервью «Радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков рассказал, как ученые отслеживают гренландских китов в режиме реального времени, зачем в заповедниках тестируют технологии радиоэлектронной борьбы, какую роль искусственный интеллект может сыграть в сохранении природы и почему российские экологические проекты все активнее выходят на международный уровень.

КИТЫ, КАЛАНЫ, ПЕСЦЫ И БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

— Сергей Васильевич, расскажите о текущих природоохранных проектах фонда. Какие проекты в этом году уже реализованы?

— Начну с проектов, которыми мы занимаемся уже не первый год. Это, прежде всего, программы по изучению и сохранению китов: гренландского кита в Охотском море и горбатого кита в Баренцевом.

Для нас очень важным событием стало создание постоянной рабочей группы по сохранению и изучению крупных китообразных при Совете по морским млекопитающим. По сути, это первое в России объединение такого рода, которое собрало за одним столом ученых, экспертов и представителей общественных организаций.

Если говорить о горбатых китах Баренцева моря, то в прошлом году мы провели разведывательную экспедицию, чтобы оценить перспективы дальнейших исследований. Результаты оказались обнадеживающими, и уже в конце мая этого года в районе Териберки стартовала полноценная научная программа. Ведущие специалисты по морским млекопитающим из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и Мурманского арктического университета уже совершили первый рабочий выход в море. Главная задача — наладить регулярный сбор научных данных о состоянии популяции краснокнижных китов в период их нагула.

Важно, что исследования сопровождаются и практическими природоохранными решениями. Так, в марте в Мурманской области были приняты первые Правила наблюдения за морскими млекопитающими. Мы участвовали в подготовке первоначального варианта документа, а затем наши эксперты работали над его доработкой вместе с туроператорами, представителями науки и органов власти.

Продолжается и работа в Охотском море. Уже третий год подряд мы организуем экспедиции по изучению гренландских китов. Ученые берут биопсийные пробы, проводят генетические и другие исследования, параллельно собирают фото- и видеоматериалы для создания каталога животных. Очередная экспедиция отправится на побережье Охотского моря уже этим летом.

— В прошлом году вы впервые с дрона установили метки на китов. Это сработало?

— Это действительно был очень важный этап. Специалисты ИПЭЭ РАН впервые в России протестировали новую технологию: с помощью дрона и специального пневматического устройства отечественного производства на гренландских китов были установлены пять спутниковых меток.

После этого ученые практически в режиме реального времени отслеживали перемещения животных и получали данные об их маршрутах. Конечно, технология еще развивается — совершенствуются и сами метки, и способы их установки, но первые результаты показали, что направление очень перспективное.

Еще одно событие, которым мы особенно гордимся, — издание первого в России каталога гренландских китов охотоморской популяции. Это итог шести лет научной работы. В каталог вошли более 300 животных, зарегистрированных в основных районах их нагула.

Самое удивительное в этой истории — способ идентификации китов. Каждый кит узнается по хвосту: рисунок и форма хвостового плавника уникальны, как отпечатки пальцев у человека. Благодаря этому ученые могут отслеживать судьбу конкретных особей на протяжении многих лет. Многие киты даже получили собственные имена, поэтому каталог получился не только научным, но и очень живым и увлекательным.

— Какие ещё проекты вы ведёте сейчас?

— Один из наших приоритетов сегодня — сохранение калана. Экспедиции последних лет показывают тревожную тенденцию: численность этого вида сокращается практически по всему ареалу. При этом Южные Курилы, возможно, остаются единственным регионом, где популяция пока сохраняет положительную динамику.

Долгое время здесь не проводилось системных исследований, поэтому наша задача — получить объективную картину состояния группировки. Первая экспедиция этого года завершилась в конце апреля. Было учтено более 500 животных. При этом у острова Шикотан каланов не обнаружили вовсе. Предположительно это связано с возрастающей антропогенной нагрузкой на акваторию.

Предварительные выводы говорят о том, что эта уникальная краснокнижная популяция нуждается в постоянном мониторинге и дополнительной защите. Уже в августе запланирована следующая экспедиция. Проект по сохранению калана мы реализуем совместно с заповедником «Курильский» при поддержке компании RWB и «Лаборатории Касперского».

Ну и, конечно, наши горячо любимые песцы. Мы запустили проект 1,5 года назад, в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме. Фонд с помощью сторонников и партнёров организовал экстренную подкормку песцов на острове Медный, так как для них был риск не пережить зиму из-за голода, осложняющийся эпидемией ушной чесотки. Проект по подкормке животных на о. Медный доказал свою эффективность. Завезенный корм помог животным успешно преодолеть зимний период 2024-2025 в условиях почти полного отсутствия естественной пищи на острове. И мы продолжили системно заниматься этой темой.

Но сейчас мы смотрим дальше. В планах — создание резервной популяции на базе Московского зоопарка, которая в будущем сможет стать источником для восстановления численности вида в природе. Осенью на остров отправится новая экспедиция. Помимо исследований ученые планируют перевезти на материк трех животных для участия в этой программе.

Важно обратить внимание на проект по поддержке бригад «Медвежий патруль» в регионах Арктики, инициированный Росприроднадзором, который реализуется при

поддержке Фонда и региональных органов власти. Медвежьи патрули в ЧАО, НАО и Красноярском крае успешно завершили напряженный 2025 год — несмотря на активное поведение арктических хищников, удалось не допустить ни одного несчастного случая.

Во многом это стало возможно благодаря поддержке региональных властей и оперативной помощи Фонда.

Одним из лидеров по количеству отгонов стал поселок Инчоун, неподалеку от которого еще осенью на берег выбросило кита. Медведи собирались у замерзшей туши и регулярно заходили в населенный пункт. Это говорит о том, что теперь восточные села Чукотки тоже нуждаются в дополнительном внимании и поддержке. Поэтому уже второй год Фонд передает топливо местным патрулям.

Сейчас у патрульных — относительно спокойный сезон, но люди уже начеку — медведицы уже покинули берлоги, а с июля можно ждать появления хищников у населенных пунктов.

Кроме того, совместно с Московским зоопарком мы продолжаем программу практических семинаров по беломедвежьей безопасности. Особенно активно эта работа развивается на Ямале. В мае прошла очередная серия тренингов для двух основных групп риска — кочующих оленеводов и сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса.

— Есть ли что-то, что вы только анонсируете?

— Да, сейчас мы реализуем очень интересный проект по восстановлению численности краснокнижного сокола-балобана. В прошлом году при поддержке фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness в Хакасском заповеднике был построен крупнейший в российской заповедной системе облёточник для так называемого «мягкого» выпуска птиц в дикую природу.

На Восточном экономическом форуме мы подписали соглашение о реализации этого проекта, а уже 2 июня в облёточник при поддержке S7 Airlines мы доставили первую партию балобанов, выращенных в подмосковном питомнике «Витасфера».

Сейчас птицы адаптируются к новым условиям, а затем состоится их «мягкий» выпуск в дикую природу в присутствии представителей Росприроднадзора: окна облёточника откроются, и птицы его покинут. Мы рассчитываем, что эта методика значительно повысит эффективность работы по восстановлению численности краснокнижного вида в Алтае-Саянском экорегионе.

БЕСПИЛОТНИКИ ПРОТИВ БРАКОНЬЕРОВ

— Вы коротко затронули историю применения беспилотников. Как развивается гражданское использование дронов в природоохранной сфере в нашей стране?

— Это уникальный проект. В июле 2025 года на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» главе государства была представлена концепция по роботизации и автоматизации природоохранного комплекса России.

Меньше чем за год, в рамках Минприроды РФ при поддержке фонда «Природа и люди», была разработана программа на 10 лет, в которой для всех восьми подведомственных министерству структур — от Роснедр до Росгидромета — были разработаны конкретные сценарии применения средств автоматизации и роботизации. В них вошли 7 пилотных регионов и 10 укрупнённых основных направлений использования беспилотных авиационных систем.

— Есть первые практические результаты?

— Да, и первый проект в рамках этой программы мы запустили при информационной поддержке «Комсомольской правды». Он связан с внедрением технологий радиоэлектронной борьбы для защиты особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Сейчас на территории Прибайкальского национального парка проходят испытания таких систем. Их задача — помочь в борьбе с браконьерством и пресечь незаконное использование беспилотников в заповедных зонах. Это относительно новое направление для природоохранной сферы, но мы видим в нем большой потенциал. Современные технологии могут стать серьезным подспорьем для инспекторов и служб охраны, особенно на больших и труднодоступных территориях.

Проект реализуется совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», компаниями «ТСК Вектор» и «Авиа-Май», а также фондом «Природа и люди». Сейчас идет этап

практических испытаний, по итогам которого мы сможем оценить эффективность этих решений и перспективы их применения на других ООПТ.

ИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ

— Вы уделяете большое внимание развитию искусственного интеллекта в природоохранной сфере. Расскажите об этом подробнее.

— В конце прошлого года мы обратили внимание на интересную вещь: несмотря на огромный интерес к искусственному интеллекту, материалов о том, как он может быть связан с экологией и охраной природы, в мире по-прежнему очень мало. Мы увидели в этом не только проблему, но и возможность — сформировать профессиональную дискуссию и представить эту тему в правильном, взвешенном формате.

В феврале этого года на крупном международном саммите по искусственному интеллекту в Нью-Дели India AI Impact Summit 2026, который считается крупнейшей площадкой

такого рода на Глобальном Юге и собравший более полумиллиона участников, мы заключили трехстороннее соглашение. Его подписали представители России в лице нашего Фонда при поддержке МГИМО, китайского университета Фудань и индийского фонда Pahle Foundation. Так появился проект международного доклада «Искусственный интеллект и экология».

Сегодня работа над документом практически завершена: он проходит финальную вычитку и уже этим летом будет представлен на главном мероприятии ООН в сфере искусственного интеллекта, которое состоится в Женеве.

Для нас было важно посмотреть на тему максимально широко. Доклад охватывает вопросы изменения климата, сохранения биоразнообразия, борьбы с опустыниванием, управления водными ресурсами и многие другие экологические темы. При этом мы сознательно ушли от популярного сегодня подхода, который сводится исключительно к обсуждению рисков искусственного интеллекта.

Нас интересовал более комплексный взгляд: не только то, какие угрозы могут возникать, но и какие новые возможности ИИ открывает для науки, мониторинга окружающей

среды, сохранения редких видов и принятия более эффективных природоохранных решений. Именно такой сбалансированный подход, на наш взгляд, сегодня особенно востребован.

— А какие именно угрозы может нести искусственный интеллект?

— Искусственный интеллект имеет собственный экологический след. Для обучения и

работы современных ИИ-систем нужны огромные вычислительные мощности, а значит — новые центры обработки данных, которые потребляют большое количество

электроэнергии и воды. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистемы, увеличивает выбросы углерода и повышает потребление природных ресурсов. Поэтому, говоря о потенциале ИИ, важно одновременно учитывать и его экологическую цену.

НАШ НАБЛЮДАТЕЛЬ В ООН

— Что происходит с международной природоохранной повесткой? Возможно ли продолжение сотрудничества?

— Этот год для нас действительно особенный. Впереди работа сразу на нескольких ключевых международных площадках ООН, где формируется глобальная экологическая повестка.

Первое такое событие — 17-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая пройдет в августе в Улан-Баторе, Монголия. Фонд

«Природа и люди» планирует провести там ряд собственных мероприятий и круглых столов совместно с российскими и международными партнерами.

Следом, в октябре, состоится 17-я сессия Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР ООН) в Ереване. Мы уже подали заявки на проведение тематических мероприятий и рассчитываем принять активное участие в обсуждении вопросов сохранения биоразнообразия.

Третье из крупнейших событие года — 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая пройдет в ноябре в турецкой Анталье. Это одна из главных мировых площадок по климатической тематике, и Фонд традиционно будет участвовать в ее работе в качестве экспертной организации.

Кроме того, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды и День эколога в России, мы получили очень хорошую новость: фонд «Природа и люди» получил статус наблюдателя Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года (2026 UN Water Conference), которая пройдёт 8-10 декабря 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ). Для нас участие в конференции станет возможностью представить российский опыт сохранения природных экосистем, обсудить роль природных территорий в обеспечении водной безопасности, а также внести вклад в

развитие международного сотрудничества в сфере охраны природы и устойчивого управления природными ресурсами.