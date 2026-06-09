Финансы как оружие: глобальная система вступает в эру фрагментации

Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

Глобальная финансовая система вступила в новую эру геополитической и региональной фрагментации, где потоки капитала, торговля и валютное регулирование все больше формируются на уровне региональных и политических союзов и объединений. Геополитическое влияние сегодня определяется не только армиями, империями или крупными альянсами, но и все чаще – активами, ликвидностью, а также контролем и влиянием страны на важную глобальную финансовую инфраструктуру. От энергетики и обороны до экологии и цифровой инфраструктуры финансы превратились в оружие. Государства начали целенаправленно использовать финансовые рынки, инструменты, институты, резервы и потоки капитала для оказания влияния и формирования нового глобального геополитического порядка. В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 при поддержке Фонда Росконгресс состоялась дискуссия «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством».

Главный вопрос встречи: как изменилась роль денег, когда финансы превратились в полноценный инструмент геополитики? Эксперты разобрали, почему глобальная система вступила в эру фрагментации, где потоки капитала и валютное регулирование всё чаще определяются не рынком, а региональными союзами.

- Геополитическое влияние сегодня во многом определяется контролем над финансовой инфраструктурой, ликвидностью и активами, - отметил в своем вступительном слове Сергей Рыбаков, модератор дискуссии, генеральный директор фонда «Природа и люди». - А также контролем и влиянием страны на важную глобальную финансовую инфраструктуру: от энергетики и обороны до экологии цифровой инфраструктуры. Финансы превратились в оружие государства. Потоки капитала оказались инструментами для оказания влияния и формирования нового глобального геополитического порядка.

Сергей Рыбаков. Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

ЧТО РЕШАЮТ ДЕНЬГИ?

Генеральный директор, Организация Объединённых Наций в Женеве Татьяна Валовая напомнила, что тема кризиса мировой финансовой архитектуры и реформы международной валютно-кредитной системы была на повестке еще полвека назад.

- Раньше главным был вопрос доступа к ресурсам и деньгам: имея деньги, можно было практически решить любые проблемы, - сказала она. - Сегодня система изменилась кардинально: у вас могут быть деньги и огромные ресурсы, но вы не в силах ими воспользоваться. Финансовые инструменты и структуры оказались крайне политизированы. Изначально это начиналось с благой задачи: пресечь использование «грязных», незаконно полученных денег, но затем сместилось в плоскость текущей политической конъюнктуры.

Татьяна Валовая. Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

По словам спикера, одни структуры имеют деньги, но не могут их потратить. Другие (а это весь развивающийся мир)могут потратить, но у них этих денег нет. Отсутствует глобальная система, позволяющая честно зарабатывать и расходовать средства.

- Например, на цели устойчивого развития ежегодно не хватает 4 трлн долларов. При этом на военные расходы тратится около 3 трлн, а развивающиеся страны выплачивают по процентам почти полтора триллиона, - конкретизировала Татьяна Валовая. - Наблюдается усложнение глобальных финансово-платежных систем, и на этом фоне закономерно возникают национальные и региональные системы. В то же время мы видим снижение роли государства в международных финансах. Криптовалюты, от которых еще десять лет назад дистанцировались, становятся инструментом преодоления фрагментации. Настало время сделать то, о чём десятилетиями говорит ООН: привести международную финансовую архитектуру в соответствие с реалиями многополярного мира.

ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ

Президент, Сеть Организации Объединённых Наций по поиску решений в области устойчивого развития (SDSN) Джеффри Сакс отметил, что экономика сегодня все чаще рассматривается не сама по себе, а как инструмент влияния.

- На этом фоне особенно важным становится развитие реального экономического взаимодействия, инвестиций, технологий и производственных цепочек, - сказал он. -Евразия постепенно превращается в один из ключевых центров мировой производственной активности. Это естественный процесс, основанный на ресурсах, промышленном потенциале и растущих связях между странами региона. В долгосрочной перспективе именно такие фундаментальные факторы будут определять устойчивость и конкурентоспособность экономик.

НАШ РЫНОК КАПИТАЛА

Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Масленников подчеркнул, за последние пять лет рынок капитала России претерпел глубочайшую трансформацию.

- Активы финансовых организаций достигли 3,6 трлн долларов, что означает двукратный рост по сравнению с 2020 годом, - уточнил спикер. - Однако фондовый рынок столкнулся с резким сокращением капитализации: в 2022 году, на фоне ухода иностранных инвесторов и внешних ограничений на движение капитала, она упала на 46% — до 34 трлн рублей, почти вдвое. Позже приток средств резидентов несколько сгладил потери, но доля капитализации в ВВП снизилась с 47% до 25%. С одной стороны, это структурное снижение значимости рынка акционерного капитала, с другой — большой потенциал роста, учитывая, что в дружественных странах БРИКС этот показатель достигает 60% ВВП и выше.

Александр Масленников. Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

Далее Александр Масленников дополнил, что произошло практически тотальное замещение иностранного капитала внутренним. Внешний долг сократился с 32% до 11,7% ВВП, а доля внутреннего долга выросла с 66% до 72%. При этом, государственный долг составляет около 19% ВВП. Рынок прямых инвестиций, где ранее почти все фонды (общим объёмом около 15 млрд долларов) имели западных партнеров, в силу санкций фактически утратил их. Сегодня на рынке остались только российские фонды (РФПИ, АФК «Система» и др.) с совокупным капиталом 3–5 млрд долларов, что недостаточно для активных инвестиций. Задача перезапуска инвестиционного цикла становится ключевой для регуляторов.

- Одновременно кратно растёт рынок цифровых активов, оцениваемый уже примерно в 1,5 трлн рублей, - отметил эксперт. - Доля его пока невелика, но инструментарий активно формируется. Минфин ожидает роста до 10 трлн рублей к 2030 году. Что касается глобальной архитектуры, за пять лет объем мирового финансового капитала увеличился более чем на 100 трлн долларов, достигнув 468 трлн. При этом лишь 15% роста связано с реальным ВВП и накоплением активов. Финансовые активы превышают мировой ВВП более чем в четыре раза, а госдолг (110 трлн долларов, рост на 40% за пять лет) установил исторический максимум: на каждый доллар ВВП приходится 90 центов долга. Крупнейший должник — США (38 трлн, 36% мирового долга).

Спикер подчеркнул, что у России нет иной альтернативы, кроме как создавать независимую финансовую инфраструктуру, желательно вместе с партнерами по БРИКС и ШОС.

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ

Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес рассказала, что мы живем в период одновременных трансформаций, связанных с технологической революцией, развитием искусственного интеллекта и цифровизации.

- Сегодня происходит перераспределение экономических, технологических и социальных возможностей, а мир становится всё более взаимосвязанным благодаря коммуникациям и глобальным цепочкам поставок, - подчеркнула она. - Доступ к ресурсам, технологиям, инфраструктуре и финансовым инструментам приобретает значение, которого раньше не имел. Одновременно растёт неопределённость, а вместе с ней — и чувство тревоги. Поэтому наша ответственность заключается в том, чтобы укреплять механизмы сотрудничества, снижать уровень неопределённости и создавать условия для мирного взаимодействия, несмотря на существующие различия. Именно способность к сотрудничеству и совместному поиску решений становится одним из ключевых факторов устойчивого развития современного мира.

Директор китайского института, Университет Фудань Чанг Вэйвэй в свою очередь объяснил, что мировая финансовая инфраструктура уже находится в состоянии высокой готовности и активно развивается.

- Мы видим ускорение международных платежей, появление новых технологических решений и рост значения альтернативных финансовых центров. Происходят перемены, которые затрагивают не отдельные рынки, а всю систему глобальных финансовых операций. Всё большее значение приобретают разнообразные инструменты расчётов и новые формы взаимодействия между экономиками, - отметил спикер. - Это свидетельствует о глубоких структурных изменениях, которые происходят сегодня в мировой финансовой системе. Такие процессы невозможно игнорировать, поскольку они формируют новую среду для международной торговли и инвестиций.

В ЧЬИХ РУКАХ ИНСТРУМЕНТ?

По мнению Старшего банкира ВЭБ.РФ Сергея Сторчака, основная проблема реформирования международной валютно-финансовой системы заключается в отсутствии глубоко продуманной концепции, соответствующей трансформации и четного видения ее нового содержания.

- Кроме тезиса о необходимости перебалансировать систему с учетом растущей роли стран с формирующимися рынками, я, строго говоря, не вижу иного, - сказал он. - Часто звучит аргумент, что доллар стал использоваться как оружие, как средство политического давления. Но здесь моя позиция не вполне совпадает с общим трендом обвинять доллар как таковой. Это всё равно что обвинять топор в том, что им можно не только рубить дрова, но и сечь головы. Всё зависит от того, в чьих руках этот топор. Так и с долларом: проблема не в самой валюте, а в том, в чьих руках находится финансовая система и как регулируются трансграничные потоки.

Сергей Сторчак. Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

Сергей Сторчак подчеркнул, что реформировать систему — это одно, но нет четкого видения новой международной валютно-финансовой системы.

Заместитель Министра экономического развития Италии (2018-2019) Микеле Джерачи также говорил о превращении иностранных валют и резервов в оружие.

- Эта система коллапсирует и рушится как система, основанная на доверии, - отметил он. - Мы предупреждали, что так и будет, в том числе в европейских странах и на уровне частных лиц. Проблема в том, что заморозка резервных активов РФ (300 миллиардов долларов) достигла опасного уровня: соответствующий процентный доход направляется на финансирование Украины. Превращение финансов в оружие становится реальностью.

СИЛА ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ И РАЗРУШАЮЩАЯ

Управляющий директор, Emerging Asia Capital Partners Ханс Хьюн говорил о важности развития цифровых технологий и не только.

- Они способны изменить среду современного финансового мира, а также многополярной работы БРИКС и того многонационального характера и скорости изменений, которые мы наблюдаем сегодня, - сказал спикер. – И мы не можем сбрасывать со счетов развитие Китая как мировой державы. Сегодня мы ориентируемся на микроуровень, но, глядя на широкую картину и уроки истории, чтобы понять происходящее, я обратил бы внимание вот на что. Во-первых, доллар превратился в оружие, но ,по сути, деньги всегда являются оружием. Однако был период, длившийся около ста лет, когда банкиры и финансисты, по сути, сохраняли мир во всём мире и обеспечивали устойчивость и стабильность системы. И сегодня может показаться, что именно финансы стабилизируют геополитику и способствуют миру. Однако существует и другой, диалектический подход. Для того чтобы поддерживать международный порядок, основанный, скажем, на золотом стандарте, необходимо обеспечивать постоянный приток денег и соблюдать определённую финансовую политику.

- Нам важно освежать наше понимание того, что происходит, и помнить о двойственной природе финансов — как силы, способной и объединять, и разрушать, - заключил эксперт.

Участники сошлись во мнении, что финансы стали инструментом формирования нового порядка в областях от энергетики и экологии до цифровой инфраструктуры. Однако главный вопрос о том, применять ли силу для экономических целей или искать компромисс, остался открытым. Тем не менее участники дискуссии пришли к общему выводу: старая модель глобальной интеграции уходит в прошлое.