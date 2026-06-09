Спасти арктического гиганта: В России стартует проект «Киты и люди»

Источник фото: ИПЭЭ РАН

На фоне активного хозяйственного освоения Арктики и Северного морского пути, где сосредоточено пристальное внимание государства, вопрос сохранения хрупкой экосистемы полярных территорий выходит на первый план. Ключевым объектом внимания становится одна из самых редких и исчезающих популяций - охотоморский гренландский кит.

В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ включило охотоморскую популяцию гренландского кита в Перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в срочных мерах защиты. На сегодня, по наблюдениям ученых, численность этих гигантов составляет всего около 350 особей, и наблюдается тенденция к ее дальнейшему снижению.

Источник фото: ИПЭЭ РАН

Основными угрозами для вида остаются изменение климата, загрязнение океана, туристическая деятельность, рост нападений косаток и запутывание в рыболовных сетях. Между тем, гренландский кит - не просто уникальное животное, способное жить более 200 лет и «петь». Он играет ключевую роль в балансе всей морской экосистемы Арктики.

Для привлечения внимания общества к этой проблеме и поиска путей сохранения биоразнообразия с 1 апреля 2026 года по 28 февраля 2027 года будет реализован проект, объединяющий науку, медиа и общественность. Генеральным партнером выступает Медиагруппа «Комсомольская правда».

Ключевым событием проекта будет экспедиция в район Шантарских островов. Журналистами совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, которые на протяжении 14 лет провели 11 полевых сезонов в Охотском море, будет собран уникальный материал, который войдет в документальный фильм.

Общественная значимость проекта очевидна. Предварительный опрос, проведенный в соцсетях «Комсомольской правды» среди 6500 человек, показал неоднозначную картину. Хотя 44% респондентов признают китов важной частью экосистемы, 14% опрошенных считают проблему надуманной, призывая решать «более насущные» социальные задачи. Авторы проекта уверены, что это недопонимание необходимо преодолеть. Исчезновение китов грозит не только гибелью морских видов, но и сокращением запасов питьевой воды, опустыниванием земель и климатическими катаклизмами.

Источник фото: ИПЭЭ РАН

- Наш проект выполнит важную эко-просветительскую роль, - отмечают инициаторы. - Мы хотим донести, что сохранение гренландских китов - это государственная задача, и помочь здесь могут не только ученые, но и бизнес, и волонтеры, и каждый неравнодушный гражданин.

Материалы проекта будут распространяться на всю территорию РФ. Планируемый охват российской аудитории составит не менее 1,5 млн просмотров (прочтений/прослушиваний), а общее число узнавших о проекте достигнет 5,5 миллионов человек. Целевая аудитория - граждане РФ от 14 до 65 лет, интересующиеся сохранением природы и биоразнообразия страны.