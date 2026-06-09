Аэропорт Сочи закрыли на пять дней? Как провокаторы пытаются сломать планы российским путешественникам

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Введены временные ограничения. Не будем работать пять дней» - такая информация появилась в канале, озаглавленном «Аэропорт Сочи». Но пассажирам, собирающимся в путешествие, рано отчаиваться - сведения не имеют отношения к действительности. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, в заблуждение людей вводят провокаторы.

В первую очередь стоит обратить на сам первоисточник. Это паблик, созданный лишь накануне - 8 июня. Даже в описании сказано: «Официальный (но не слишком) канал…». Нету здесь и верифицированной синей галочки.В настоящем канале более 30 тысяч подписчиков - против 2300 в подделке - и там подобных сведений не найти.Еще один сомнительный момент кроется в содержании поста. Да, там картинка похожа на те, что используется и в оригинальной версии, только с пометкой про «5 суток». А вот в самом тексте ссылка ведет на неактуальную уже информацию Росавиации о временных ограничениях полетов вечером 7 июня, которые, к тому же, спустя два часа уже были сняты. К слову, в то же время в Сочи отменили беспилотную опасность.

Уже 8 и утром 9 июня ограничительные меры снова применялись, но были отменены. Об этом своевременно информировал официальный канал воздушной гавани. Последняя публикация там появилась в 12:30 в среду:

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. Ситуация в общей зоне аэропорта и зоне ожидания вылета - спокойная, скоплений пассажиров нет. Все операции от регистрации до посадки выполняются в штатном режиме", - заявили представители международного аэровокзала.

По состоянию на 12:00 по московскому времени суточный план аэропорта Сочи включал в себя 104 рейса на прилет и столько же на вылет. С начала суток 9 июня прибыло 45 рейсов и 5300 пассажиров, отправлено - 48 рейсов и 6400 пассажиров. Задержано на более чем два часа на данный момент были 24 рейса. Фейковый скриншот в свою очередь распространяли боты в комментариях в местных пабликах. Часть из них уже удалено, а каналы пишут о провокации, являющейся частью скоординированной кампании по дискредитации авиации южных регионов.