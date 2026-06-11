Богдан Гудыменко: Любимая невеста помогла мне взглянуть на жизнь по-новому

Один из ведущих артистов петербургского Театра им. Комиссаржевской, 34-летний Богдан Гудыменко отлично знаком аудитории по криминальным проектам и остросюжетным боевикам («Тайны следствия», «Условный мент», «Закон тайги», все 16+). Теперь у артиста новый вызов - образ участкового Василия Карпёнка из глухой тайги, куда приезжает разочаровавшийся питерский сыщик Гранин (Евгений Терских), в сериале «Леший» (НТВ), премьера которого скоро состоится. Сайт KP.RU расспросил артиста, почему столичные всегда едут выручать провинциальных, а не наоборот, как разогнать облака в Питере и кто вдохновляет Богдана на новые свершения.

«Занимаюсь одной из интереснейших профессий»

- Богдан, что за образ выпало играть в «Лешем», как понимаете этого персонажа?

- Это участковый. Довольно объемный персонаж, на мой взгляд. Добрый и честный человек, готовый прийти на помощь. При этом сценаристы заложили и определенную комическую краску: в детстве его прокляла гадалка - и с ним постоянно происходят 33 несчастья. Кроме того, он сирота, поэтому стремится как можно скорее создать семью. Но поскольку не очень удачлив, сделать это пока что не получается. И это большая проблема для него, а вот для сериала - выигрышная ситуация. Можно проявлять героя довольно ярко (улыбается).

Участковый Карпёнок в сериале «Леший» (2026). Фото: НТВ.

- Есть ли у него конфликт с главным героем Граниным, который приезжает в глушь и становится Лешим, инспектором по охране леса?

- Изначально конфликта не было. Более того, Гранин выступает более в роли опытного наставника - помогает в расследовании дел, за счет чего Карпёнок становится лидером по раскрываемости. Но по ходу развития сюжета один из персонажей посягает на то, что неотъемлемо принадлежит другому - обойдусь без спойлеров, и тогда возникает конфликт.

- Как вообще строятся отношения персонажей - двух суровых мужчин, раскрывающих преступления в лесу?

- Я бы не сказал, что Карпёнок - суровый мужчина (улыбается). Да и отношения их, как я уже сказал, наставническо-ученические. Конечно, бывают ситуации, когда моему персонажу хочется проявлять себя героем - он с радостью берется за это. Но на службе выступает как Санчо Панса.

- Почему в кино и сериалах «умный» сыщик всегда приезжает в провинцию, чтобы помогать не очень талантливым коллегам? А не наоборот. Это клише или реальность?

- Тут дело в том, что Гранин приезжает в глушь не для усиления, а по личным обстоятельствам - и в принципе никак не планирует заниматься следствием. Можно сказать, наоборот: бежит от этого. Но поскольку он человек эмпатичный, втягивается во все события, происходящие рядом с ним. Оставаться в стороне не может. Не могу сказать, реальность это или клише, - надо узнать у людей, служащих в структурах. Думаю, что в провинции, разумеется, множество талантливых сыщиков и других талантливых людей.

Бубен-бык (слева) в криминальной комедии «Геля» 18+ (с Виктором Добронравовым, 2025) Фото: Кадр из фильма

- В детективах вам доводилось участвовать не один раз. Что обычно лично для вас бывает самым интересным? Экшен, внутренние переживания, работа с оружием.

- Убежден, что занимаюсь одной из интереснейших профессий, поэтому на площадке меня увлекает все: и экшен, и переживания персонажа, и обращение с оружием тоже - это все классный опыт, очень здорово, если получается совмещать. Если в кадре это еще и выглядит правдоподобно, то вообще супер! Я прикладываю к этому максимум усилий. А каждого персонажа стараюсь делать неоднозначным, они, как и все мы, - живые люди.

«Очень люблю жизнь»

- В театре в постановке Романа Габриа вы играете барона Мюнхгаузена, травмированного человека с раненой душой. Насколько вам близок этот персонаж-мечтатель? И хотелось ли забираться к любимой женщине по веревочной лестнице?

- Мне нравится этот персонаж, да. Он мне близок. Тоже романтик, как и я. Хотелось ли обладать сверхъестественными силами? Не знаю. Чтобы залезать к любимой по веревочной лестнице, важно просто оставаться романтиком, думаю. Для меня этот персонаж - прежде всего обладатель острого ума, который умеет правильно распоряжаться ситуацией.

Барон Мюнхгаузен (в центре) в одноименном спектакле Театра им. Комиссаржевской ( 18+). Фото: teatrvfk.ru

- Это как?

- Ну сделать череду случайных событий своими подвигами (смеется).

- О, да: таких мюнхгаузенов очень много в любой профессиональной сфере и среде! Ну хотя бы тучи в Петербурге, где живете, разогнать разок хотелось бы? Жители явно сказали бы спасибо.

- Я рожден на юге, поэтому первое время жизни в Петербурге, конечно, хотелось. Но теперь я научился любить город таким, какой он есть. Этим он и прекрасен.

- В документальном спектакле «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина вы проживаете/переживаете сложные биографические моменты из детства и отрочества - какое из воспоминаний не покидает вас никогда?

- Трудно отметить одно конкретное воспоминание, потому что все детство - это череда ярчайших воспоминаний, что хранятся в отдельном драгоценном сундучке. Каждый из этих моментов формирует нас как личность, он важен и ценен по-своему. Но если говорить про упомянутый спектакль, там много пересечений именно с моей биографией - все помнят это время, все жили примерно в одинаковых обстоятельствах. Было и грустное, и веселое, и драматичное - и все это мое.

- В мае вы с другими коллегами бились за Кубок Комитета по культуре. Насколько часто удается играть в футбол и как пришли к этому вообще?

- Я участвовал в Театральной лиге, в Кубке Комитета в этом году не участвовал, был на съемках в Ростове. А в прошлом году мы с коллегами по Театру им. Комиссаржевской выиграли «Кубок Кирилла Лаврова» на стадионе «Петровский» - как раз в год 100-летия турнира. Почти всегда я, как капитан, с командой. Футбол безумно люблю. Для меня это терапия. Отдыхаю, когда играю.

Футбол для актера - радость и способ отринуть шелуху будней. Фото: Личный архив Богдана Гудыменко

- Как же это? В секунду нужно принимать кучу решений, бороться за мяч, защищать ворота, видеть все поле, не обрезать команду кривым пасом....

- Именно в такие моменты я отрешен: концентрируюсь только на игре, и весь остальной мир - с ненужной суетой и отпадающей шелухой - ждет. Этот вид спорта включает и красоту, и радость, и расстройство, и командное взаимодействие. Так что, когда есть возможность, всегда иду играть в футбол.

Возлюбленная Юля - неиссякаемый источник вдохновения. Фото: Личный архив Богдана Гудыменко

- Не можем аккуратно не спросить: кто ждет вас дома после съемок и спектаклей, поддерживает, дарит силы и вдохновляет на новые свершения?

- У меня есть невеста Юлия, которая открыла для меня жизнь заново. Дала возможность взглянуть на мир по-новому. Вместе с ней я становлюсь более осознанным и двигаюсь к лучшей версии себя. За что безумно благодарен и люблю. А вдохновляет на новые свершения жизнь - она многогранна, витиевата, интересна, неожиданна. Очень люблю жизнь и всем рекомендую делать то же самое - ведь это невероятный плацдарм для вдохновения!

«Леший» 16+

С 15 июня

НТВ.

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