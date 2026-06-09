В Петербурге открылась необычная выставка о театре

Отдельный раздел экспозиции посвящён работе театров в блокадном Ленинграде и на фронте. Фото: Музей Россия — Моя история

Экспозиция, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России, объединяет историю русского театра с современными цифровыми технологиями. В основе проекта лежит биографический подход: это своего рода летопись, составленная из личных историй 150 артистов, режиссёров и драматургов от истоков русского театра до наших дней.

Посетители могут увидеть залы с мультимедийными стенами, на которых оживают портреты участников первого Всероссийского съезда сценических деятелей 1897 года и артистов революционной эпохи. Сенсорные экраны предлагают уникальные факты о русском театре XIX века, а виртуальные книги знакомят с эскизами костюмов Всеволода Мейерхольда и образами великих актёров на сцене.

Посетители могут увидеть залы с мультимедийными стенами. Фото: Музей Россия — Моя история

Особое место в экспозиции занимает виртуальная «Книга памяти», она рассказывает о деятелях искусства, подвергшихся репрессиям в 1930-е годы. Отдельный раздел посвящён работе театров в блокадном Ленинграде и на фронте. Среди редких фото- и видеоматериалов представлены свидетельства того, как артисты, включая Анатолия Папанова, Владимира Этуша и Зиновия Гердта, прошли Великую Отечественную войну в составе Красной армии и фронтовых агитбригад. Завершающий раздел рассказывает о современной деятельности Союза театральных деятелей России, его проектах и новых именах.

- Очень рад, что в год 150-летия Союза театральных деятелей России открывается выставка, где мы можем встретиться с нашими великими предшественниками в новом, необычном формате. Экспозиция произвела на меня большое впечатление. Я надеюсь, профессионалы оценят эту выставку, увидят и узнают очень много нового. И, конечно, познакомиться с историей придёт наша молодёжь, - отметил на открытии в Москве народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Фото: Музей Россия — Моя история

Выставка работает до 30 июня 2026 года в музейно-выставочном центре «Россия - Моя история» (Санкт-Петербург). Возрастное ограничение: 6+. Посещение по входному билету. Бесплатные экскурсии проводятся для групп от трёх человек в 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00 при наличии свободного экскурсовода.