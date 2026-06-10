Вампиры с нашего двора: Что делать родителям, если подростка на каникулах потянуло на эксперименты с внешностью

Подростки самовыражаются как только могут. Родительского терпения хватает не всегда. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чего только не упомнят старожилы. И ирокезы, и одежду в металлических клепках сверху донизу. И полностью черные одеяния. И даже ангельские крылышки за спиной. Как только подростки не самовыражаются. Сейчас в тренде - цветные линзы. Их еще называют карнавальные, и придуманы они для косплея. Однако детвора носит их и просто так, по приколу.

КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ

На маркетплейсах этого добра валом. Цены - невысокие (400 - 600 рублей). Ассортимент - на любую придурь. Можно просто примерить другой цвет глаз. А можно удивить друзей зрачком как у кошки или в форме цветочка, в горошек, в сеточку, в виде футбольного мяча. Есть и шок-контент: красные, белые, черные линзы. И совсем страшные - вроде разинутой акульей пасти на весь глаз.

«Супер, если хотите напугать соседей!» - веселятся подростки в комментариях.

«Если бы такое увидел, у меня бы нервный тик случился и этот глаз во сне приснился бы. Брр... Фильм «Звонок», и девочка из колодца. Своей ни за что такое не разрешу!» - передергивает родителей.

- Красота - страшная сила! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Есть и лояльные мамы и папы:

«Я из поколения, когда были люди-ящерицы с разрезанными языками, панки и т. д., так что линзы эти - ерунда! Все, что обратимо, пусть будет».

«Вот и я против запретов. Такие линзы и даже жидкость для их хранения два года назад мы вместе с дочкой купили в аптеке. Она их надела один раз и потом забыла навсегда».

ПОСЛЕДСТВИЯ - ЕЩЕ СТРАШНЕЕ

Сколько людей - столько и мнений. А как насчет безопасности?

- Если линзы изготовлены качественно, правильно подобраны и используются по правилам, они могут быть безопасны, - рассказал «КП» врач-офтальмолог, хирург, кандидат медицинских наук Руслан Исабеков. - Но именно декоративные линзы, особенно так называемые склеральные (те самые черные глаза, вампирские, демонические и другие), связаны с повышенным риском осложнений.

Возможны:

раздражение и покраснение глаз;

аллергические реакции;

синдром сухого глаза;

микротравмы роговицы;

бактериальные и грибковые инфекции;

воспаление роговицы (кератит), которое в тяжелых случаях может привести к стойкому снижению зрения.

По словам доктора, родителям важно проконтролировать, чтобы подросток не покупал линзы сомнительного происхождения и понимал основные правила гигиены. Линзы нельзя надевать грязными руками, промывать водой из-под крана, использовать дольше рекомендованного срока или передавать друзьям. Если появляются боль, светобоязнь, выраженное покраснение, слезотечение или ухудшение зрения, линзы необходимо немедленно снять и обратиться к офтальмологу.

ПРО ТАТУАЖ И РЕСНИЧКИ

С линзами ясно. А татуаж век и наращивание ресниц можно?

- Татуаж век подросткам не рекомендуется. Это инвазивная процедура с риском аллергических реакций, воспаления век, повреждения мейбомиевых желез и других осложнений, - объяснил эксперт. - Кроме того, результат остается на долгие годы, тогда как внешность и предпочтения подростка продолжают меняться.

Наращивание ресниц менее травматично, но тоже не лишено рисков. Среди возможных осложнений - аллергия на клей, раздражение глаз, воспаление век, выпадение собственных ресниц и инфекции. Если процедура все же проводится, важно выбирать квалифицированного специалиста и внимательно следить за состоянием глаз после процедуры.

Главное правило для родителей - воспринимать любые вмешательства в область глаз не как элемент моды, а как медицинскую процедуру, требующую ответственного подхода и соблюдения правил безопасности.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Запрещать нельзя разрешить

Ребенок заявляет: хочу покрасить волосы в зеленый цвет - каникулы, имею право! Или пупок продырявить. Или кольцо в нос. Наши действия?

- Желание подростка экспериментировать с внешностью совершенно нормально и не является «глупостью и баловством». Оно помогает подростку найти и ощутить свою уникальность, получить признание и внимание сверстников, выразить себя, проявить смелость, - рассказала «КП» семейный психолог, блогер и автор книги «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы» (издательство «Комсомольская правда») Александра Чмуж. - Задача родителей - помочь проявить свою индивидуальность, подсказав безопасные способы, при этом сохранить контакт с ребенком. Это возможно, только если реагировать спокойно и с пониманием. При строгом запрете и непринятии желание экспериментировать у ребенка усилится, и он с огромной вероятностью предпочтет его реализовать втайне, подручными способами, рискуя своим здоровьем.

Вместо «Никаких экспериментов!» начните диалог. Спросите ребенка без сарказма и осуждения: «Поделись, почему тебе захотелось сделать именно такой цвет волос?», «Что для тебя значит пирсинг в этом месте?», «Как ты думаешь, какое это послание для людей, которые это увидят у тебя, что это будет означать про тебя?» А после можно устанавливать границы. Например, разрешить покрасить только пряди волос, а не всю голову. И сделать это качественной краской у проверенного мастера в парикмахерской.

НА ЗАМЕТКУ

Правила ношения линз

Режим ношения зависит от конкретной модели и рекомендаций производителя, отмечает Руслан Исабеков. В среднем декоративные линзы лучше ограничивать 6 - 8 часами в день, особенно если речь идет о склеральных моделях. При хорошей переносимости и соблюдении правил ухода некоторые линзы можно носить ежедневно. Однако обязательны регулярные перерывы и контроль состояния глаз.

Спать в декоративных линзах нельзя. Во время сна доступ кислорода к роговице снижается, а риск воспаления и инфекции существенно возрастает.

Не рекомендуется заниматься в них активными видами спорта, плавать, поскольку вода из бассейна, моря или открытых водоемов может стать источником инфекции. Некоторые модели могут ухудшать периферическое зрение и качество зрения в сумерках.

БДИ!

Как разгрузить зрение на каникулах

Многие считают, что летом глаза отдыхают из-за отсутствия школьной нагрузки. На практике зрительная нагрузка часто просто меняет форму: на смену учебникам приходят смартфоны, планшеты и игровые приставки.

- Особую тревогу вызывает многочасовое использование гаджетов без перерывов. Это приводит к перенапряжению аккомодации, сухости глаз, усталости и может способствовать прогрессированию близорукости у детей с предрасположенностью, - предупредил Руслан Исабеков.

Основные рекомендации:

- соблюдать правило 20 - 20 - 20: каждые 20 минут переводить взгляд на удаленный объект минимум на 20 секунд;

- делать полноценные перерывы каждый час;

- держать экран не ближе 35 - 40 см от глаз;

- не пользоваться смартфоном лежа и в полной темноте;

- ежедневно проводить на улице не менее двух часов.

Для современных детей именно время на свежем воздухе считается одним из наиболее эффективных факторов профилактики прогрессирования близорукости.

Также летом возрастает риск ультрафиолетового воздействия, поэтому при длительном пребывании на солнце полезны качественные солнцезащитные очки с защитой UV400!

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