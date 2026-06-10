О лучшем полигоне Пентагон не мог и мечтать: Как Запад воюет с Россией на Украине

Подготовка к удару по общежитию педагогического колледжа в Старобельске не могла пройти мимо западных советников. В результате этого теракта погиб 21 человек, пострадали более 40. Фото: Евгений БИЯТОВ/РИА Новости

«ПАН ГЕНЕРАЛ, ПОДАЙ КОФЕ!»

Военные советники США поселились в минобороны, генштабе и главном управлении разведки вооруженных сил Украины вскоре после майдана. Им отвели лучшие кабинеты, дали лучших переводчиков. По команде этих «союзников» (в звании полковников или даже майоров) генералы, начальники главных управлений ВСУ таскали им секретные карты, личные дела офицеров или кофе с бутербродами.

Еще с 2014 года такие советники делились на «киевских» (работающих в столичных штабах) и «полевых» (попеременно находящихся в войсках).

С началом боевых действий ВСУ в Донбассе среди американских советников появились генералы, они постоянно присутствовали на всех совещаниях, где разрабатывались и утверждались планы операций. Хотя часто это было лишь формальностью - главкомы ВСУ заранее соглашались с кураторами.

Нередко на таких совещаниях бывал и Зеленский. Но если генерал Сырский смиренно кивал головой над картами, то генерал Залужный пытался показать американцам, что он тоже «кое в чем соображает», и пытался перечить им. Однажды даже отказался поставить свою подпись под планом операции и получил нагоняй от верховного.

В качестве иностранных советников на Украине действуют и специалисты по информационным кампаниям. С их подачи было создано ЦИПcО - Центр информационно-психологических операций. Он уже больше 10 лет ведет пропаганду не только на Украине, но и в России, влезая в работу сайтов и блогов.

Много среди «посланников Пентагона» в ВСУ инструкторов. Из них примерно 90% - сержанты, остальные - офицеры не выше майора. Они учили украинцев водить американские танки, командовали расчетами гаубиц, вводили полетные задания в тактические ракеты и беспилотники, управляли системами РЭБ и ЗРК «Пэтриот».

Есть и агенты ЦРУ. Они были прикомандированы едва ли не в каждое силовое ведомство Украины. Донецкое управление СБУ, например, весной 2014 года ополченцам пришлось брать штурмом, чтобы выкурить оттуда американских специалистов.

А британские спецслужбы (Ми-6) вот уже несколько лет имеют прямой доступ к первому лицу Украины и полностью контролируют его перемещения. Порой даже трудно понять - это охрана или конвой. Возможно, если понадобится, и похоронная команда. Или ликвидаторы...

ФАЛЬШИВЫЕ ОТПУСКНИКИ И ПЕНСИОНЕРЫ

Но самое большое количество иностранцев в ВСУ - это наемники из стран «коллективного Запада». Тут - пестрый сброд. От командированных кадровых офицеров и сержантов, числящихся в «отпуске или на пенсии», до наркоманов и преступников. Среди этой братии есть 35-летние американские «пенсионеры», которые летают на F-16 и командуют расчетами ЗРК «Пэтриот» или комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Они же - среди спецов, обучающих украинцев наводить ракеты и дроны на цель, используя спутниковые данные (включая, разумеется, и терминалы Илона Маска). Наши военные эксперты не исключают, что эти наемники управляли наводкой ударных дронов на общежитие колледжа в Старобельске.

Более 23 тысяч человек из 84 стран - столько иностранных наемников, по данным Минобороны РФ, прибыло на Украину с февраля 2022 года по март 2026-го.

Ряды ВСУ наемники пополняют через специальные рекрутинговые компании. Обычно их создают на базе действующих иностранных ЧВК. Таких как Academy. Бывшая Black Water.

Самые многочисленные группы наемников Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЭКОНОМИЯ НА ТРУПАХ

Иностранные наемники всех категорий несут большие потери. Примерно 30% убитых киевский режим зачисляет в «без вести пропавшие». Их просто зарывают в землю где придется. Это сулит большую экономию - не надо оплачивать транспортировку трупа в далекую страну, выплачивать родственникам погибших компенсации. А те регулярно жалуются и Зеленскому, и даже Трампу: верните наших мужчин.

Почти 6 тысяч «диких гусей» или «солдат удачи» были уничтожены Российской армией. После больших потерь поток наемников начал заметно «мелеть».

Еще более шести тысяч иностранцев покинули Украину. По этой причине Киев активизировал вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В связи с падением интереса воевать «за киевский режим» в Польше, Великобритании и других европейских странах, была активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа до сих пор ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб (в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»).

Иностранцы используются Киевом как пушечное мясо, за их потери командование ВСУ не привлекается к ответственности.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ НАЕМНИКАМ

Украинский военный бюджет ($47 млрд) только наполовину закрывает реальные потребности ВСУ. Остальное доплачивает Запад. В том числе и за счет сворованных у России под видом санкций активов. Это деньги не только на закупку оружия и боеприпасов, но еще и на содержание войск, на финансирование всей гражданской системы - вплоть до выплат зарплат чиновникам и пенсий. А украинская экономика не способна самостоятельно покрыть все эти потребности. Именно поэтому Зеленский и носится по миру с протянутой рукой, выпрашивая милостыню (Трамп ехидно назвал его ловким попрошайкой).

Львиная доля западных денег идет на зарплату личному составу ВСУ и наемникам. Своим бойцам Киев поначалу платил крохи - 12 тысяч гривен в месяц (по тогдашнему курсу около 24 тысяч рублей). Сейчас эта сумма (за счет западных денег) увеличена в 5 раз.

А вот иностранцам в ВСУ платят совершенно иные суммы - до 3000 и даже до 5000 долларов в месяц. Правда, многие из них не доживают до «получки»...

ГДЕ НАХОДИМ, ТАМ И БЬЕМ

Еще в начале СВО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: российские войска будут уничтожать украинских военных вместе с наемниками и западными генералами и инструкторами везде, где они будут обнаружены. И уничтожали. Вот лишь несколько примеров:

Весной 2022 года ВКС нанесли ракетный удар по учебному центру на полигоне Яворовский во Львовской области. Были убиты 180 иностранных наемников.

Там же, во Львовской области, нанесен удар по Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Сагайдачного. По данным нашей разведки, там проходили подготовку более 800 резервистов ВСУ и иностранных наемников. Треть из них были уничтожены или ранены.

Один из ударов был нанесен по ресторану и гостиничному комплексу в Краматорске, где находился пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Там же проходило совещание командования бригады с иностранными советниками. По данным Минобороны РФ, в результате удара были «уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников».

Президент Франции Макрон направил на Украину сотню бойцов Иностранного легиона. Наши военные выкосили половину этих французов под Часовым Яром.

В белгородском приграничье большая группа наемников и действующих офицеров американской армии тоже полностью «попала под раздачу». После зачистки нашему спецназу с трудом удавалось идентифицировать ликвидированных боевиков.

На Артемовском направлении наша артиллерия разметала отряд наемников из Грузии.

Ракета разнесла привокзальную гостиницу в Днепропетровске. В ней располагался штаб ВСУ и жили иностранные наемники.

В Одессе наш ракетный удар превратил санаторий «Мечта» в большую могилу. Кроме боевиков националистического батальона «Цунами», там находились французские наемники.

Такой же мощный ракетный удар уничтожил гостиницу в Харькове. В ней расположились наемники из Франции, которые заключили контракт с Интернациональным легионом ВСУ.

В Минобороны РФ подсчитано, что за 4,5 года СВО на стороне ВСУ повоевали примерно 30 тысяч иностранных советников, инструкторов, наемников. Треть из них были уничтожены, тяжело ранены или контужены. То есть превращены в «безвозвратные потери».

Запад поставляет Украине оружие и учит им пользоваться. Вот как с этим «Леопардом»... Фото: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА

Американские и британские инструкторы начали натаскивать украинских военных задолго до начала СВО. Для этого на Украине были созданы специальные базы.

В Очакове Николаевской области специалисты из ЦРУ и Ми-6 готовили морских диверсантов для высадки в Крым. Правда, все попытки сделать это закончились провалом. Саму базу в Очакове еще в первые дни спецоперации сровняли с землей наши ракеты. Но британцев это не остановило.

В непосредственной близости от Одессы, в порту Южный, они планировали создать полноценную военно-морскую базу королевского флота. Но и там российские «Калибры», «Кинжалы», «Цирконы» и «Искандеры» порушили эти планы.

Но, кроме крупных баз и центров, которые наша армия за время СВО полностью уничтожила или покалечила, есть и менее засвеченные. Они - своего рода задание на завтра.

- В Николаевской области, неподалеку от села Михайловка, построен 235-й межвидовой центр подготовки подразделений. Там украинцев гоняют американские инструкторы.

- В соседней Херсонской области на 241-м общевойсковом полигоне они же обучают солдат ВСУ диверсионным действиям.

- Аналогичная ситуация на 233-м и 242-м полигонах в районе Малой Любаши (Ровенская область) и Гончаровского (Черниговская область). На эти объекты тоже наведываются наши «Кинжалы» и «Калибры».

НА КОГО ПАШЕТ ЕВРОПА?

Это уже неоспоримая реальность: Европа стала частью серьезно покалеченного, но еще фурычащего военно-промышленного комплекса Украины. Десятки европейских военных заводов (частично подземных) производят боевую технику, дроны и боеприпасы для Киева.

Недавно Минобороны РФ опубликовало адресный список лишь части этих заводов, где производятся боевые дроны. Так Москва намекнула, что при определенных обстоятельствах все они будут считаться в России законными военными целями. Ну а расположенные на Украине - уже считаются. Это приоритетные цели ежедневных ударов нашей армии. Поэтому Киев и решил одним выстрелом убить сразу двух зайцев: 1. Вынести военное производство в Европу и сделать его совместным. 2. Вынудить Россию бить по европейской оборонке, спровоцировав ее на войну.

Да, до определенных обстоятельств мы бить по европейским заводам пока не будем. Но и с жирными поставками европейского оружия и боеприпасов вряд ли смиримся. Будем рубить логистику, чтобы сделать эти поставки бессмысленными, а точнее, невозможными.

...а потом они горят в степях после поражения нашими бойцами. Фото: Кадр видеосъемки

ТАНК АРИЙСКИЙ, СНАРЯД АНГЛИЙСКИЙ

За время СВО Украина потеряла почти 85% своей, еще советской техники. А еще и той, что по приказу Вашингтона передавалась Киеву бывшими странами Варшавского договора. Теперь США и Европа вооружают Украину. Главным образом техникой натовского образца.

30 стран НАТО из 32 отправляют свое добро войскам Зеленского. А еще два с лишним десятка стран (союзников США и Европы) - тоже военные спонсоры Киева. Все это, конечно, звучит внушительно. Это же горы современного оружия! Но тут есть несколько серьезных минусов.

Такая «разнородица» в типах и национальности боевой техники и оружия снижают потенциал войск. Ведь техника требует времени на освоение, требует ремонтную базу, требует крупных и близких к боевым позициям складов боеприпасов. Именно поэтому на Украине так много иностранных специалистов - научить управлять «Хаймарсами» или «Пэтриотами» солдат и офицеров ВСУ за несколько дней и даже месяцев невозможно.

В итоге за современные системы залпового огня и комплексы ПВО сели западные специалисты. Те самые «отставные» военные или «пенсионеры». Или те, кто специально уволился из рядов натовских армий на время командировки на Украину.

МЕСТО ДЛЯ ПРОБ И ТРЕНИРОВКИ

Военный конфликт Украины с Россией стал для США и других стран НАТО идеальной экспериментальной лабораторией, полигоном для испытания самых современных вооружений. Причем в условиях, максимально приближенных к боевым. Уже пятый год идет обкатка высоких военных технологий - «Старлинка» и «Палантира». Заодно - совершенствуются дальнобойные ракеты и снаряды, которые все дальше залетают в стратегическую глубину России, доставая уже не только до Волги, но и до Урала.

С помощью американцев и англичан украинцы сумели серьезно продвинуться в улучшении ТТХ воздушных и морских дронов. В ВСУ произошли значительные перемены в системе военно-технической разведки и РЭБ, в управлении войсками с использованием новейших космических и аналитических систем (вплоть до искусственного интеллекта).

Все это объективно заставило российскую оборонку, нашу конструкторскую мысль искать противоядие, более совершенные способы борьбы с противником. Только за время СВО в разработке новых или модернизации старых систем вооружений были сделаны шаги, которые без всякой натяжки можно назвать революционными. Появились новые гиперзвуковые ракетные системы, системы РЭБ, высокоточные управляемые боеприпасы и эффективные средства противодроновой защиты.

ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ

Если убрать сейчас у Украины «Старлинк» с «Палантиром», западное вооружение (от ракет до броневиков), советников, наемников и деньги на зарплаты военным и прочую поддержку шаровар, какой окажется армия Украины? Скорее всего, ВСУ будут замыкать пятый или даже шестой десяток в рейтинге боевой мощи армий мира. И при таком положении не продержится на поле боя и недели.

Но теперь мы хорошо знаем, с кем воюем. Нет-нет, не с Украиной. С Западом.

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