Ярослав Бойко после свадьбы переехал к Марии Порошиной: вместе они уже давно

У Марии Порошиной есть просторная квартира и загородный дом Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ярослав Бойко и Мария Порошина поженились в начале 2026 года, но вместе они уже давно. Актер переехал к возлюбленной в загородный дом.

В жизни Марии Порошиной и Ярослава Бойко недавно произошли серьезные перемены. Звезды сериалов поженились.

Свадьба пары прошла в тесном семейном кругу в начале 2026 года. "Давно ходили слухи, что между ними есть симпатия и они подтвердились. Живут они у Порошиной", - приводит Woman.ru заявление осведомленного источника.

У актрисы на юго-западе Москвы есть трехкомнатная квартира, а в Подмосковье - коттедж. Стройка дома мечты заняла у матери пятерых детей долгих 17 лет.

Напомним, в романтической связи актеров заподозрили после убедительной игры в сериале "Всегда говори «всегда»". Они показали такую любовь, что у всех перехватывает дыхание.

Актеры вместе и на работе, и дома Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В 2022 году знакомые пары рассказывали: "Приезжают они в очередной город на гастроли, заселяются в отель, гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится".

Мария развелась с Ильей Древновым в 2018 году. Через несколько месяцев после из разрыва она родила пятого ребенка - сына Андрея.

В 2023 году Ярослав развелся с женой Рамуне Ходоркайте, с которой прожил чуть ли не четверть века и от которой у него есть сын Максим и дочь Эмилия. От актрисы Евгении Добровольской у актера есть внебрачный сын. Кроме того, именно Бойко приписывают отцовство в отношении сына Порошиной.