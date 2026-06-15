Герой спецоперации «Z» Александр Краснов вывез с передовой раненых

Младший лейтенант Олег Ерахтин и рядовой Александр Краснов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ОБЕСПЕЧИЛ ХОРОШИЙ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Младший лейтенант Олег Ерахтин

«Командир взвода младший лейтенант Олег Ерахтин получил задачу выбить противника с занимаемых опорных пунктов.

Распределив штурмовые группы, лично возглавил одну из них. Группы под общим командованием Ерахтина скрытно выдвинулись к рубежам атаки. Постоянно контролируя местность и передвижение подчиненных Олег продвигался вперед. Благодаря тщательно разведанному маршруту и использованию рельефа местности штурмовые подразделения вышли на рубежи атаки незамеченными.

Ерахтин лично возглавил штурм опорного пункта. Группа под его командованием оперативно уничтожила противника и закрепилась на рубеже. Враг начал вести минометный обстрел захваченного опорного пункта и наносить постоянные удары дронами.

Олег, несмотря на постоянные атаки, передавал важные разведывательные данные о передвижении противника, что позволило артиллерии наносить точные удары по позициям украинских боевиков в глубине обороны.

В течение четырех часов противник беспрерывно атаковал позицию штурмовой группы под командованием Ерахтина дронами и артиллерией. Несмотря на это, российские военнослужащие удержали опорный пункт и после уничтожения огневых средств противника в глубине обороны, сумели взять штурмом еще один опорник.

Благодаря стойкости и мужеству младшего лейтенанта Олега Ерахтина штурмовые подразделения выполнили поставленную задачу, продвинулись в глубину обороны противника и заняли удобные опорные пункты для дальнейшего наступления российских войск».

ПОД ОБСТРЕЛОМ ВЫВЕЗ С ПЕРЕДОВОЙ РАНЕНЫХ

Рядовой Александр Краснов

«Фельдшер рядовой Александр Краснов выполнял боевую задачу по медицинскому обеспечению, находясь позади штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.

Штурмовые группы подверглись обстрелу и часть военнослужащих получили ранения. Александр несмотря на продолжающийся обстрел выдвинулся на помощь раненным. Оперативно и грамотно оказал первую помощь, стабилизировал их состояние, и подготовив к эвакуации, лично организовал транспортировку в тыл.

Во время эвакуации транспорт был атакован ударными дронами противника. Несмотря на угрозу для жизни Краснов точным огнем из стрелкового вооружения уничтожил FPV-дрон, что позволило доставить раненных в подвижную медицинскую группу, где раненным была оказана специализированная медицинская помощь.

Благодаря профессионализму, мужеству и самоотверженным действиям рядового Александра Краснова жизни военнослужащих были спасены».