Диалог цивилизаций — путь к прекрасному миру

Фото: пресс-служба Посольства КНР в РФ.

10 июня отмечается Международный день диалога между цивилизациями. С тех пор как в 2023 году Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с Глобальной инициативой цивилизаций, Китай активно призывает к уважению многообразия мировых цивилизаций, распространяет общие ценности всего человечества и укрепляет международные гуманитарный обмен и сотрудничество. Как важное общественное благо наряду с Инициативами по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальному управлению, Глобальная инициатива цивилизаций не только способствовала учреждению Генеральной Ассамблеей ООН Международного дня диалога между цивилизациями, но и помогла превратить заложенные в ней основные идеи во всё более широкий международный консенсус, который воплощается в живую практику в процессе содействия гармоничному сосуществованию различных цивилизаций.

ПРЕОДОЛЕВАЯ РАЗНОГЛАСИЯ ДИАЛОГОМ

Сегодня развитие человеческой цивилизации сталкивается с серьёзными вызовами. Усиливаются раскол и противостояние, всё чаще происходят потрясения и конфликты, углубляется дефицит доверия. Поднимают голову такие тенденции, как унилатерализм (внешнеполитический курс государства, действующего в одиночку, без учёта мнения других стран и существующих международных норм – «КП»), протекционизм и гегемонизм, вновь всплывают устаревшие ошибочные идеи, подобные «теории столкновения цивилизаций» и «теории цивилизационного превосходства». В этих условиях вопрос о том, как с помощью диалога между цивилизациями укреплять консенсус и преодолевать разногласия, стал одним из главных вопросов нашей эпохи, стоящих перед всем человечеством.

Многообразие цивилизаций — это естественный фон мирового развития и внутренний источник общественного прогресса. История неоднократно подтверждала, что взаимное уважение и равноправный обмен между разными цивилизациями являются важной силой, двигающей вперёд развитие человечества. Углублять взаимопонимание и взаимодоверие через диалог, укреплять солидарность и добиваться консенсуса через обмен, неуклонно укреплять гуманитарную основу для построения сообщества единой судьбы человечества — такова историческая ответственность, возложенная на нас. Китай совместно с ООН и другими международными организациями проводит по всему миру масштабные тематические мероприятия в честь этого Международного дня, в которых активно принимают участие представители самых разных кругов общества, что в полной мере отражает то, что диалог между цивилизациями отвечает чаяниям международного сообщества и является общей тенденцией развития.

РАВЕНСТВО И ОТКРЫТОСТЬ – ОСНОВА КИТАЙСКОГО ПОДХОДА

Необходимо придерживаться взаимного уважения и способствовать гармоничному сосуществованию различных цивилизаций. Нужно придерживаться цивилизационного подхода, основанного на равенстве, взаимном заимствовании, диалоге и открытости, преодолевать узкие представления вроде «теории цивилизационного превосходства» и «теории столкновения цивилизаций», стремиться к гармоничному сосуществованию и взаимному обогащению многообразных цивилизаций, совместно создать сад мировых цивилизаций, в котором каждая цивилизация раскрывает собственную красоту, а вместе они составляют общую гармонию.

Необходимо придерживаться принципа человекоцентричности и укреплять основу для обмена между цивилизациями. Важно содействовать взаимопониманию народов разных стран, добиваться того, чтобы обмен и взаимное заимствование между цивилизациями приносили народам более широкую и непосредственную пользу. Китай придерживается открытости на высоком уровне, продолжает вводить такие меры, как безвизовый режим, и готов вместе с другими странами укреплять диалог между цивилизациями, углублять обмен опытом государственного управления и совместно решать насущные проблемы современности.

Необходимо придерживаться преемственности и инноваций, усиливать движущую силу цивилизационного прогресса. Китай прилагает усилия для сохранения и использования культурного наследия, оказывает содействие многим странам в осуществлении творческого преобразования и инновационного развития их лучших традиционных культур. Следует в полной мере использовать преимущества таких технологий, как искусственный интеллект и платформа новых СМИ, чтобы они способствовали обмену и взаимному заимствованию между цивилизациями, а также их преемственности и инновационному развитию.

Необходимо придерживаться обмена и взаимного заимствования, совершенствовать механизмы диалога между цивилизациями. Важно активно расширять круг глобальных партнёров по диалогу между цивилизациями, используя совместное празднование Международного дня диалога между цивилизациями как возможность для создания платформы общения, выходящей за рамки идеологических предубеждений, поддерживать важную роль таких структур, как Альянс цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, Форум древних цивилизаций и другие, в развитии диалога между цивилизациями.

КИТАЙ И РОССИЯ – ОБРАЗЦОВЫЙ ПРИМЕР МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИАЛОГА

Китай и Россия — великие державы с глубокими цивилизационными традициями, и их дружественные связи имеют давнюю историю. В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств гуманитарный обмен между Китаем и Россией активно развиваются. Наши страны провели целую серию тематических перекрёстных годов — Национальные годы, Годы языков, Годы туризма, Годы молодёжных обменов, Годы СМИ, Годы межрегионального сотрудничества, Год научно-технических инноваций, Годы спорта, Годы культуры и Годы образования, что укрепило народную основу дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение. Непрерывно углубляющееся гуманитарное сотрудничество между Китаем и Россией наглядно доказывает, что разные цивилизации способны не только мирно сосуществовать, но и взаимно обогащать друг друга, идя вперёд рука об руку.

Недавно Президент РФ В.В.Путин совершил государственный визит в Китай, в ходе которого главы двух государств совместно вывели китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новый этап более продуктивного и динамичного развития. Во время визита главы двух государств совместно приняли участие в церемонии открытия Годов китайско-российского сотрудничества в области образования. Китайская сторона объявила о продлении безвизового режима для российских граждан, что будет и далее способствовать облегчению взаимных поездок, углублению сотрудничества в сфере туризма, содействию взаимному обогащению цивилизаций и укреплению социальной основы многовековой дружбы между двумя странами. Китай и Россия стали образцом практической реализации Глобальной инициативы цивилизаций и продвижения диалога и взаимного обогащения между цивилизациями.

Цивилизации обмениваются благодаря своему многообразию, обогащают друг друга благодаря обмену и развиваются благодаря взаимному обогащению. Китай готов вместе со всеми партнёрами международного сообщества, включая Россию, используя празднование Международного дня диалога между цивилизациями как возможность, активно претворять в жизнь Глобальную инициативу цивилизаций, продвигать цивилизационный подход, основанный на равенстве, взаимном заимствовании, диалоге и открытости, претворять в жизнь общие ценности всего человечества и совместными усилиями вносить вклад Китая и России в построение сообщества единой судьбы человечества и в создание прекрасного мира, основанного на долгосрочном мире и всеобщем процветании.