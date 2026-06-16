Жительницу Луганской области завербовали на польской границе

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 59-летнюю уроженку Луганской области, которую подозревали в работе на украинские спецслужбы. Фото: Минобороны РФ.

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 59-летнюю уроженку Луганской области, которую подозревали в работе на украинские спецслужбы.

«По версии следствия, гражданка Российской Федерации была завербована украинской стороной при пересечении польской границы. Предполагается, что под руководством куратора подозреваемая собирала и передавала Службе безопасности Украины (СБУ) сведения, представляющие конфиденциальный характер. Эта информация касалась деятельности научных, образовательных и других учреждений, расположенных на территории Луганской Народной Республики и Крыма, к которым она имела доступ в рамках своей профессиональной занятости», - пояснили в ЦОС ФСБ России.

ФСБ задержала жительницу Крыма за работу на украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы предложили женщине, которая работает в музыкальной школе Луганской области подписать конфиденциальное соглашение о работе на СБУ, а на работе «фотографировать приказы», которые приходят из России. Подозреваемая призналась, что успела «сбросить» агентам СБУ всего «три приказа». Объяснила, что в противном случае ей грозили проблемами, которые могут случиться с сыном - военнослужащим ВСУ.

В службе уточнили, что по статье «Государственная измена» гражданке теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Судебными органами ей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ФСБ России предупреждают граждан о возросшей активности украинских спецслужб, которые активно ищут потенциальных исполнителей противоправных действий в интернете, включая социальные сети и мессенджеры.

«Данные действия направлены на нанесение вреда безопасности Российской Федерации. Российская спецслужба акцентирует внимание на том, что все лица, вступившие в сговор с враждебной стороной, будут выявлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», - отметили в ФСБ РФ.

Кстати, тем, кто не успеет навредить государственным интересам и вовремя сообщит о контактах с противником, уголовная ответственность не грозит.