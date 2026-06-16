На Дальнем Востоке заселили 4 тысячи арендных квартир

В Забайкальске счастливые новоселье получили ещё 124 квартиры по президентской программе. Фото: пресс-служба Агентства территориального развития Забайкальского края.

В Забайкальске дан старт заселению 124 квартир, возведенных в рамках государственной инициативы «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ». Оператором проекта выступает компания ДОМ.РФ. Как сообщил вице-премьер — полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, всего в 9 регионах страны с момента старта программы нанимателям передано 4 тысячи квартир.

Новый дом на улице Южной предлагает арендаторам 5,1 тысячи квадратных метров жилой площади. Арендные ставки благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов —максимально щадящие. Минимальная ежемесячная арендная плата за самую компактную квартиру (23,2 «квадрата») установлена на уровне 4,4 тыс. рублей, максимальная за просторное жилье площадью 63,6 кв. м не превысит 12 тыс. рублей.

«Программа создания арендного жилья востребована в регионах Дальнего Востока, в том числе в Забайкалье. Она помогает привлечь и закрепить на местах необходимых специалистов — врачей, учителей, работников предприятий, сделать их проживание на территории комфортным. Мы будем и дальше использовать этот эффективный инструмент поддержки», — отметил Юрий Трутнев.

Перечень категорий арендаторов утвержден правительством Забайкальского края. Среди получивших ключи сотрудники таможенной службы, а также работники сферы здравоохранения и педагоги.

«Государственные меры поддержки в сочетании с финансовыми инструментами ДОМ.РФ позволяют строить современное арендное жильё, — сообщил генеральный директор компании Виталий Мутко. — Программа реализуется высокими темпами: более трети квартир уже заселены. Помимо решения кадрового вопроса в регионах, она способствует повышению качества жизни, увеличению объёмов жилищного строительства, росту налоговых отчислений».

В перспективе в регионе планируется ввести в эксплуатацию и передать нанимателям 1474 квартиры. На данный момент ДОМ.РФ уже инвестировал средства в возведение 13 арендных домов на 1397 квартир в крае, из которых 669 уже заселены.

«Реализация программы «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ» — важный шаг для решения кадрового вопроса в регионе. Благодаря субсидированию арендной платы мы можем привлечь и закрепить в Забайкалье востребованных специалистов: врачей, учителей, сотрудников экстренных служб», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.