Юрий Поляков: Из-за «происков» «Комсомолки» роман «Дедушка влюбился» сметают в книжных магазинах

Писатель Юрий Поляков на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Юрий, здравствуйте. Это ваши фанаты, вечные пионеры Любовь Моисеева и Александр Гамов. Мы хотели на вашу автограф-сессию прийти в «Библио-Глобус». Почем билеты, когда приходить?

- (смеется) Ну, вообще-то, автограф-сессии в книжных магазинах бесплатные, поскольку билетом служит покупка книги. Но, к сожалению, сегодня эта встреча в «Библио-Глобусе» не состоится.

- Почему?

- Ну, случай из ряда вон выходящий. Просто раскуплены все книги (имеется в виду роман «Дедушка влюбился»), а новые доставить не успевают. Поэтому переносится встреча, и новая дата будет скоро на сайте магазина.

Писатель Юрий Поляков, корреспондент КП Александр Гамов и радиоведущая КП Любовь Моисеева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А чем вы объясните это ЧП не районного масштаба?

- Ну, я это объясняю в том числе коварными происками «Комсомольской правды», которая опубликовала на Rutube наше интервью, нашу беседу точнее, в которой принимали участие вы, Александр и Любовь и я, как говорится, грешный.

- Там, кажется, 700 тысяч просмотров.

- Да, было несколько дней назад, думаю, сейчас уже больше, наверное. А на Книжной ярмарке на Красной площади «Дедушка» закончился в середине второго дня, хотя ярмарка длилась четыре. Тем не менее, этот роман вошел в десятку самых востребованных книг на этой ярмарке. Я думаю, что если бы его продавали все 4 дня, то он был бы вообще на первом месте.

- Получается, «Комсомолка» подножку поставила… Сокрушаемся…

- Да ладно, что уж…А вообще-то могу утешить: самая надежная реклама, и она, кстати, самая долгосрочная, это реклама «из уст в ухо», когда человек прочитал, звонит и говорит: «Слушай, ты читал про дедушку, который влюбился?». «Нет. А что?» - «Надо прочитать».

Вот это самое надежное. Эта система работает и в обратную сторону: Человек говорит: «Ты читал новый роман про майора Кошкина вот этого автора?» «Нет, не читал». – «И не читай ни в коем случае». И вся реклама дорогостоящая, как говорится, псу под хвост.

Так что, конечно, самое главное – чтобы книга была интересна людям. А все-таки проблема, которую я поднял, скажем так, поздней личной активности старшего поколения, она, видимо, волнует не только состоявшихся дедушек и бабушек, которые страдают от этой активности, но и будущих дедушек и бабушек.

Новый роман Юрия Полякова «Дедушка влюбился»

- Мы не обещаем вам, что будем хуже писать о Полякове, так что будьте готовы к тому, что и с остальных прилавков книжных магазинов «дедушку влюбленного» сметут.

- Вы знаете, что я делал в тот момент, когда раздался ваш звонок?

- Вы со своей бабушкой обсуждали книгу?

- Нет, с бабушкой я не обсуждал книгу, она на меня обиделась.

- ???

- Обиделась, да. Но это отдельный разговор. Я в этот момент писал вторую часть, продолжение «Дедушки», где как раз будет много и про бабушку.

- Рисковый вы человек, Юрий! Вот Любовь Моисеева прочитала роман и довольно улыбается. Вы дедушек так по-хорошему заложили. А с бабушками такое не пройдет. Про бабушек – только хорошее! Ладно, ждем продолжения.