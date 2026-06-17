Академик Геннадий Сухих: Медицина поможет стать матерью и в 50 лет, но это, скорее, исключение

Сегодня женщина задумывается о детях ближе к тридцати и позже. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Статистика – вещь неумолимая. Она показывает, что население Земли год от года увеличивается. При этом в развитых странах, включая Россию, рождаемость снижается. С чем это связано? Что у нас в стране делается для того, чтобы как можно больше женщин ощутили счастье материнства, мы обсудили с директором ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором Геннадием Сухих.

– Каких-нибудь 100 лет назад большинство женщин рожали детей одного за другим. Сейчас нередко с большим трудом одного, ну двух: по статистике, на семью в среднем приходится 1,5 ребенка. Мы стали менее здоровыми?

– Рождаемость всегда формируется на стыке демографии, экономики, социальной политики, ценностных установок общества, возраста вступления в материнство и состояния репродуктивного здоровья населения. На мой взгляд, сегодняшняя ситуация – это выбор людей: откладывать рождение первенца, чтобы успеть подняться по карьерной лестнице, пожить для себя и так далее.

Медицинские причины во многом связаны с социальными тенденциями. Ведь с возрастом прибавляются и соматические проблемы (ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания), и гинекологические – включая уменьшение овариального резерва, то есть запаса яйцеклеток.

Давайте подумаем: 100–150 лет назад девушки выходили замуж в 16–17 лет, рожали едва ли не каждый год и к 35 годам имели по десять и более детей. Сегодня женщина задумывается о детях ближе к тридцати и позже. Безусловно, современная медицина помогает стать родителями и в 50, и даже позже, но это скорее исключение, чем правило. Репродуктивная система женщины очень консервативна: она запрограммирована на рождение детей именно в молодом возрасте. Так задумано природой и отточено эволюцией для сохранения человека как биологического вида.

Академик Геннадий Сухих. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

– Но 40-летние женщины сейчас выглядят очень хорошо и частенько слышат: «Ничего тебе не поздно, сейчас многие после сорока рожают!» Всё-таки, до какого возраста с медицинской точки зрения родить не поздно?

– С медицинской точки зрения понятия «поздно» не существует – есть оценка репродуктивных и акушерских рисков. Да, современная медицина позволяет многим стать счастливыми родителями и после 40. Тем не менее возраст остаётся одним из ключевых факторов – он влияет и на вероятность наступления беременности, и на её течение, и на роды.

Вот какие риски повышаются после 35:

- постепенно снижается овариальный резерв и возрастает риск бесплодия (яйцеклетка не созревает);

- увеличивается риск невынашивания беременности из-за разных причин, включая хронический стресс;

- возрастает вероятность хромосомных аномалий плода;

- повышается риск осложнённого течения беременности: артериальной гипертензии, преэклампсии (это повышение давления и белок в моче), гестационного сахарного диабета (так называемый диабет беременных), плацентарных нарушений и преждевременных родов.

После 40 эти риски становятся существенно выше.

Проблемы могут быть и у юных девушек, поэтому мы говорим не только о возрасте, но и о состоянии здоровья. Сегодня мы всё чаще видим пациенток старшего репродуктивного возраста с хорошим здоровьем, без хронических заболеваний и с благоприятным прогнозом беременности.

К слову, дело не только в женском здоровье: с возрастом у мужчин тоже снижается качество эякулята – количество и подвижность сперматозоидов, повышается риск генетических «поломок» в хромосомах. И хронический стресс тут играет не последнюю роль – именно он уменьшает подвижность сперматозоидов. И ещё доказанный факт: у женского организма есть свои защитные механизмы, которые не позволяют сперматозоидам «в стрессе» даже закрепиться.

ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД

– Иногда у семейной пары нет возможности стать родителями по состоянию здоровья. Какие технологии помогают, когда все методы лечения уже перепробованы?

– Если у пациентки есть проблемы с беременностью или вынашиванием, либо беременность физиологически невозможна (например, отсутствует матка), то альтернативный метод – суррогатное материнство, оно не запрещено нашим законодательством. Если проблемы у мужчины – существует банк донорской спермы.

– Правда ли, что теперь ЭКО делают без возрастных ограничений? Может ли одинокая женщина рассчитывать на бесплатную процедуру по ОМС?

– Возрастного ограничения для ЭКО у нас нет. Скажу по секрету: в нашем Центре мы наблюдали беременную после такого оплодотворения в 62 года. И всё прошло отлично – её здоровье позволило выносить прекрасного малыша. Но для ЭКО по ОМС нужны определённые показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом. Как раз это снижение может сделать ЭКО невозможным: просто не получится получить собственную яйцеклетку.

Одинокая женщина имеет право на квоту по ОМС для ЭКО, если обратится к своему лечащему врачу.

Современные молодые люди, которые хотят отложить родительство, всё чаще прибегают к криоконсервации своих репродуктивных клеток. Тогда они хранятся в более «молодом» варианте. С точки зрения врача-репродуктолога, это очень здраво. Но всё же это мера вынужденная. И если есть возможность родить до 30 естественным путём, лучше это сделать, не откладывая.

Если у пациентки есть проблемы с беременностью или вынашиванием, либо беременность физиологически невозможна, то альтернативный метод – суррогатное материнство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С ЛЮБИМЫМ РЯДОМ БОЛИ МЕНЬШЕ

– В теме родов среди будущих мам есть свои модные течения. То рожали в воде, то на фитболе, то с партнёром, было популярно свободное поведение в родах, присутствие доулы. Что-то из этого закрепилось в медицинской практике?

– Медицина не любит моду. Медицина любит доказательства. Всё, что прошло проверку временем и наукой, остаётся. Всё, что было красивым, но опасным, уходит.

Из того, что осталось и прижилось, я бы назвал свободное поведение в родах. Это не мода, это физиология. Когда женщина не лежит прикованная к кровати, а двигается, выбирает удобную позу, дышит так, как ей комфортно, – роды протекают мягче, матка сокращается эффективнее, боль чувствуется меньше.

Партнёрские роды тоже остались. И это прекрасно. Когда рядом любимый человек, который держит за руку, дышит вместе, просто молча стоит рядом – уровень тревоги падает, организм вырабатывает больше окситоцина, роды идут легче. Но партнёр должен быть подготовлен. Не просто «посмотреть», а помогать.

Если говорить о домашних родах – любых, хоть с доулой, хоть в воде, – я к ним отношусь категорически отрицательно. Как бы ни был подготовлен ваш дом, это не родильный зал. Риск неожиданного осложнения слишком высок. Роды – прекрасный физиологичный процесс, но он может потребовать вмешательства в любую секунду. И эта секунда может стоить двух жизней. Кроме того, помощь женщине во время родов относится к медицинской деятельности, то есть требует наличия специальных медицинских знаний и умений. И доулы, как правило, не имеют соответствующего образования по акушерству и гинекологии. Соответственно, их помощь в родах является неквалифицированной и повышает риск негативных исходов. Поэтому мы за золотую середину: максимальная естественность, но под контролем специалистов. Свобода движения, поддержка близких, современное обезболивание – и при этом полная готовность вмешаться, если что-то пошло не так.

С медицинской точки зрения понятия «поздно» не существует – есть оценка репродуктивных и акушерских рисков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О ПРЕДРАССУДКАХ И СЛУХАХ

– А если говорить о самых распространённых бытовых утверждениях о женском здоровье – какое из них самое странное и опасное с точки зрения врача? Например: не сиди на холодном – детей не будет. Или: во время беременности нельзя тянуться вверх – будет обвитие плода. Или: чем дольше «стаж» предохранения КОКами, тем сложнее потом зачать.

– Давайте по порядку.

Первое: «Не сиди на холодном – детей не будет»

Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей. Хроническое переохлаждение малого таза действительно может спровоцировать воспаление придатков. А воспаление, если его не лечить, способно привести к спайкам в маточных трубах – а это уже фактор трубного бесплодия. Но речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке. Мера нужна во всём. Но запугивать девочек «холодным» как главной причиной бесплодия – неверно.

Второе: «Не тянись беременная вверх – будет обвитие пуповиной»

Это абсолютное суеверие, без всякой анатомической основы. Хотя, откровенно говоря, вешать шторы, стоя на стремянке, я и сам побаиваюсь...

А если серьёзно: пуповина и ребёнок находятся в амниотической жидкости. Движения женщины никак не влияют на то, как пуповина расположена относительно плода. Обвитие связано либо с длиной пуповины (а она определена генетически), либо с подвижностью самого ребёнка.

Так что вешайте шторы спокойно, но аккуратно. Лучше с помощником. А ещё лучше – доверьте это дело мужу.

Но я за то, что любая неторопливая, доставляющая удовольствие деятельность – йога, разминка, гимнастика – во благо беременной женщине, если нет особых противопоказаний от лечащего врача.

Третье: «Чем дольше стаж предохранения КОКами, тем сложнее забеременеть»

С этим вопросом всё сложнее. Сами по себе комбинированные оральные контрацептивы не повреждают яйцеклетки. Они дают яичникам «отпуск»: овуляция блокируется, репродуктивная система отдыхает. После отмены препаратов функция восстанавливается в течение одного-трёх циклов. Но есть нюанс: если женщина принимала КОК десять лет, она стала на десять лет старше. Яйцеклетки постарели не от таблеток, а от календаря. И иногда после длительного приёма возникает временное затишье – овуляция восстанавливается не сразу, а через три-шесть месяцев. Это проходит само, но требует терпения.

Так что бояться контрацепции не стоит. Но и полагаться на неё как на способ «заморозить» фертильность – тоже неверно. Таблетки останавливают овуляцию, но не останавливают время.

Движения женщины никак не влияют на то, как пуповина расположена относительно плода Фото: Сергей ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

– Может ли женщина сама выбрать, как ей рожать – кесарево сечение или естественным способом? Я знаю случаи, когда люди очень боялись боли, и предстоящие роды были для них огромным страхом, поэтому они хотели довериться хирургам.

– Кесарево сечение – это серьёзная операция, а не альтернативный способ родов. У неё свои риски и возможные осложнения, поэтому при отсутствии медицинских показаний естественные роды считаются наиболее физиологичным вариантом. Женщина, безусловно, может сказать о своих пожелания по способу родов, но окончательное решение остается за врачом на основании медицинских показаний.

Страх родов и боли – очень распространённая ситуация, и его нельзя обесценивать. Сегодня есть эффективные методы обезболивания, включая эпидуральную анестезию, а также психологическая подготовка и сопровождение. Они позволяют сделать роды более комфортными и безопасными. Всегда важно заранее обсудить свои опасения с врачом. Современное акушерство должно быть не только безопасным, но и уважительным к женщине и её переживаниям.

– Можно ли во время беременности выявить риски для здоровья мамы и малыша?

– Современное акушерство во многом построено именно на раннем выявлении рисков – ещё на этапе планирования беременности.

Сегодня, когда будущие родители проходят репродуктивную диспансеризацию, которая доступная всем гражданам в возрасте 18-49 лет, есть эффективные методы скрининга и диагностики, позволяющие оценить состояние здоровья и, если необходимо, начать лечение.

Во время беременности также можно оценить риски и для матери, и для плода: хромосомных аномалий, преэклампсии, задержки роста плода, преждевременных родов (во время первого скрининга), гестационного сахарного диабета (во втором триместре) и других осложнений. Для этого используются лабораторные анализы, ультразвуковые скрининги и консультации профильных специалистов.

Задача современной медицины – не ждать осложнений после родов, а как можно раньше выявлять риски и начинать профилактику или лечение ещё во время планирования беременности. В большинстве случаев это позволяет существенно снизить вероятность тяжёлых осложнений и улучшить исходы и для матери, и для ребёнка.

Современное акушерство во многом построено именно на раннем выявлении рисков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Зачем в женских консультациях психологи? Чтобы уговаривать рожать и сохранять беременность?

– При диспансеризации врач-акушер-гинеколог анкетирует женщин: оценивает репродуктивное здоровье и репродуктивные установки. Если на вопрос «Сколько детей вы хотели бы иметь, включая родившихся» женщина отвечает «ноль», ей предложат консультацию медицинского психолога – чтобы помочь понять, какие жизненные обстоятельства привели к такому решению. Это касается только тех женщин, у которых на момент анкетирования нет детей и которые заявляют, что не хотят их в будущем. И это именно рекомендация, а не принуждение.

Второй важный момент: консультация психолога призвана помочь женщине в состоянии репродуктивного выбора. Психолог может рассказать о мерах поддержки семей с детьми, помочь разобраться в себе и сформировать позитивное отношение к беременности и родам. Если психолог видит, что женщина попала в трудную жизненную ситуацию, он может направить её к специалисту по социальной работе для помощи.

В любом случае решение о сохранении или прерывании беременности всегда остаётся за женщиной – в рамках закона. Задача и врача, и психолога – не принудить, а убедиться, что решение принято осознанно, без внешнего давления: со стороны семьи, партнера, из-за жизненных обстоятельств. Женская консультация в таких ситуациях должна быть местом, где женщина может спокойно, без осуждения, в безопасной обстановке обсудить своё решение, страхи, возможные ресурсы поддержки и альтернативы. И сейчас государство в рамках национального проекта «Семья» как раз создает такие благоприятные условия, модернизируя и развивая сеть женских консультаций.

КОНКРЕТНО

Государство поможет

С 2026 года программа ОМС включает такие важные для мамы и будущего малыша меры:

- неинвазивный пренатальный скрининг – определение внеклеточной ДНК плода по крови матери. Это улучшенный, более точный анализ крови на синдром Дауна, а также синдромы Эдвардса и Патау. Это именно скрининг: он показывает вероятность, а не подтверждённый факт. Если тест выявляет высокий риск, результат обязательно подтверждают инвазивными методами – например, амниоцентезом (забором околоплодных вод);

- преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и хромосомные перестройки. Оно входит в программу ЭКО по ОМС и помогает выявить генетические аномалии у эмбриона до его переноса в матку;

- в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья – определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование шейки матки для женщин 21–49 лет;

- бесплатное посещение школ для будущих матерей и отцов на базе консультационных центров.

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