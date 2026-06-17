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17 июня 2026 4:00

Академик Геннадий Сухих: Медицина поможет стать матерью и в 50 лет, но это, скорее, исключение

Руководитель Института акушерства и гинекологии им. Кулакова рассказал, что мешает женщинам улучшать демографию
Анна КУКАРЦЕВА
Сегодня женщина задумывается о детях ближе к тридцати и позже. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Сегодня женщина задумывается о детях ближе к тридцати и позже. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Статистика – вещь неумолимая. Она показывает, что население Земли год от года увеличивается. При этом в развитых странах, включая Россию, рождаемость снижается. С чем это связано? Что у нас в стране делается для того, чтобы как можно больше женщин ощутили счастье материнства, мы обсудили с директором ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором Геннадием Сухих.

– Каких-нибудь 100 лет назад большинство женщин рожали детей одного за другим. Сейчас нередко с большим трудом одного, ну двух: по статистике, на семью в среднем приходится 1,5 ребенка. Мы стали менее здоровыми?

– Рождаемость всегда формируется на стыке демографии, экономики, социальной политики, ценностных установок общества, возраста вступления в материнство и состояния репродуктивного здоровья населения. На мой взгляд, сегодняшняя ситуация – это выбор людей: откладывать рождение первенца, чтобы успеть подняться по карьерной лестнице, пожить для себя и так далее.

Медицинские причины во многом связаны с социальными тенденциями. Ведь с возрастом прибавляются и соматические проблемы (ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания), и гинекологические – включая уменьшение овариального резерва, то есть запаса яйцеклеток.

Давайте подумаем: 100–150 лет назад девушки выходили замуж в 16–17 лет, рожали едва ли не каждый год и к 35 годам имели по десять и более детей. Сегодня женщина задумывается о детях ближе к тридцати и позже. Безусловно, современная медицина помогает стать родителями и в 50, и даже позже, но это скорее исключение, чем правило. Репродуктивная система женщины очень консервативна: она запрограммирована на рождение детей именно в молодом возрасте. Так задумано природой и отточено эволюцией для сохранения человека как биологического вида.

Академик Геннадий Сухих. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Академик Геннадий Сухих. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

– Но 40-летние женщины сейчас выглядят очень хорошо и частенько слышат: «Ничего тебе не поздно, сейчас многие после сорока рожают!» Всё-таки, до какого возраста с медицинской точки зрения родить не поздно?

– С медицинской точки зрения понятия «поздно» не существует – есть оценка репродуктивных и акушерских рисков. Да, современная медицина позволяет многим стать счастливыми родителями и после 40. Тем не менее возраст остаётся одним из ключевых факторов – он влияет и на вероятность наступления беременности, и на её течение, и на роды.

Вот какие риски повышаются после 35:

- постепенно снижается овариальный резерв и возрастает риск бесплодия (яйцеклетка не созревает);

- увеличивается риск невынашивания беременности из-за разных причин, включая хронический стресс;

- возрастает вероятность хромосомных аномалий плода;

- повышается риск осложнённого течения беременности: артериальной гипертензии, преэклампсии (это повышение давления и белок в моче), гестационного сахарного диабета (так называемый диабет беременных), плацентарных нарушений и преждевременных родов.

После 40 эти риски становятся существенно выше.

Проблемы могут быть и у юных девушек, поэтому мы говорим не только о возрасте, но и о состоянии здоровья. Сегодня мы всё чаще видим пациенток старшего репродуктивного возраста с хорошим здоровьем, без хронических заболеваний и с благоприятным прогнозом беременности.

К слову, дело не только в женском здоровье: с возрастом у мужчин тоже снижается качество эякулята – количество и подвижность сперматозоидов, повышается риск генетических «поломок» в хромосомах. И хронический стресс тут играет не последнюю роль – именно он уменьшает подвижность сперматозоидов. И ещё доказанный факт: у женского организма есть свои защитные механизмы, которые не позволяют сперматозоидам «в стрессе» даже закрепиться.

ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД

– Иногда у семейной пары нет возможности стать родителями по состоянию здоровья. Какие технологии помогают, когда все методы лечения уже перепробованы?

– Если у пациентки есть проблемы с беременностью или вынашиванием, либо беременность физиологически невозможна (например, отсутствует матка), то альтернативный метод – суррогатное материнство, оно не запрещено нашим законодательством. Если проблемы у мужчины – существует банк донорской спермы.

– Правда ли, что теперь ЭКО делают без возрастных ограничений? Может ли одинокая женщина рассчитывать на бесплатную процедуру по ОМС?

– Возрастного ограничения для ЭКО у нас нет. Скажу по секрету: в нашем Центре мы наблюдали беременную после такого оплодотворения в 62 года. И всё прошло отлично – её здоровье позволило выносить прекрасного малыша. Но для ЭКО по ОМС нужны определённые показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом. Как раз это снижение может сделать ЭКО невозможным: просто не получится получить собственную яйцеклетку.

Одинокая женщина имеет право на квоту по ОМС для ЭКО, если обратится к своему лечащему врачу.

Современные молодые люди, которые хотят отложить родительство, всё чаще прибегают к криоконсервации своих репродуктивных клеток. Тогда они хранятся в более «молодом» варианте. С точки зрения врача-репродуктолога, это очень здраво. Но всё же это мера вынужденная. И если есть возможность родить до 30 естественным путём, лучше это сделать, не откладывая.

Если у пациентки есть проблемы с беременностью или вынашиванием, либо беременность физиологически невозможна, то альтернативный метод – суррогатное материнство

Если у пациентки есть проблемы с беременностью или вынашиванием, либо беременность физиологически невозможна, то альтернативный метод – суррогатное материнство

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С ЛЮБИМЫМ РЯДОМ БОЛИ МЕНЬШЕ

– В теме родов среди будущих мам есть свои модные течения. То рожали в воде, то на фитболе, то с партнёром, было популярно свободное поведение в родах, присутствие доулы. Что-то из этого закрепилось в медицинской практике?

– Медицина не любит моду. Медицина любит доказательства. Всё, что прошло проверку временем и наукой, остаётся. Всё, что было красивым, но опасным, уходит.

Из того, что осталось и прижилось, я бы назвал свободное поведение в родах. Это не мода, это физиология. Когда женщина не лежит прикованная к кровати, а двигается, выбирает удобную позу, дышит так, как ей комфортно, – роды протекают мягче, матка сокращается эффективнее, боль чувствуется меньше.

Партнёрские роды тоже остались. И это прекрасно. Когда рядом любимый человек, который держит за руку, дышит вместе, просто молча стоит рядом – уровень тревоги падает, организм вырабатывает больше окситоцина, роды идут легче. Но партнёр должен быть подготовлен. Не просто «посмотреть», а помогать.

Если говорить о домашних родах – любых, хоть с доулой, хоть в воде, – я к ним отношусь категорически отрицательно. Как бы ни был подготовлен ваш дом, это не родильный зал. Риск неожиданного осложнения слишком высок. Роды – прекрасный физиологичный процесс, но он может потребовать вмешательства в любую секунду. И эта секунда может стоить двух жизней. Кроме того, помощь женщине во время родов относится к медицинской деятельности, то есть требует наличия специальных медицинских знаний и умений. И доулы, как правило, не имеют соответствующего образования по акушерству и гинекологии. Соответственно, их помощь в родах является неквалифицированной и повышает риск негативных исходов. Поэтому мы за золотую середину: максимальная естественность, но под контролем специалистов. Свобода движения, поддержка близких, современное обезболивание – и при этом полная готовность вмешаться, если что-то пошло не так.

С медицинской точки зрения понятия «поздно» не существует – есть оценка репродуктивных и акушерских рисков

С медицинской точки зрения понятия «поздно» не существует – есть оценка репродуктивных и акушерских рисков

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О ПРЕДРАССУДКАХ И СЛУХАХ

– А если говорить о самых распространённых бытовых утверждениях о женском здоровье – какое из них самое странное и опасное с точки зрения врача? Например: не сиди на холодном – детей не будет. Или: во время беременности нельзя тянуться вверх – будет обвитие плода. Или: чем дольше «стаж» предохранения КОКами, тем сложнее потом зачать.

– Давайте по порядку.

Первое: «Не сиди на холодном – детей не будет»

Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей. Хроническое переохлаждение малого таза действительно может спровоцировать воспаление придатков. А воспаление, если его не лечить, способно привести к спайкам в маточных трубах – а это уже фактор трубного бесплодия. Но речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке. Мера нужна во всём. Но запугивать девочек «холодным» как главной причиной бесплодия – неверно.

Второе: «Не тянись беременная вверх – будет обвитие пуповиной»

Это абсолютное суеверие, без всякой анатомической основы. Хотя, откровенно говоря, вешать шторы, стоя на стремянке, я и сам побаиваюсь...

А если серьёзно: пуповина и ребёнок находятся в амниотической жидкости. Движения женщины никак не влияют на то, как пуповина расположена относительно плода. Обвитие связано либо с длиной пуповины (а она определена генетически), либо с подвижностью самого ребёнка.

Так что вешайте шторы спокойно, но аккуратно. Лучше с помощником. А ещё лучше – доверьте это дело мужу.

Но я за то, что любая неторопливая, доставляющая удовольствие деятельность – йога, разминка, гимнастика – во благо беременной женщине, если нет особых противопоказаний от лечащего врача.

Третье: «Чем дольше стаж предохранения КОКами, тем сложнее забеременеть»

С этим вопросом всё сложнее. Сами по себе комбинированные оральные контрацептивы не повреждают яйцеклетки. Они дают яичникам «отпуск»: овуляция блокируется, репродуктивная система отдыхает. После отмены препаратов функция восстанавливается в течение одного-трёх циклов. Но есть нюанс: если женщина принимала КОК десять лет, она стала на десять лет старше. Яйцеклетки постарели не от таблеток, а от календаря. И иногда после длительного приёма возникает временное затишье – овуляция восстанавливается не сразу, а через три-шесть месяцев. Это проходит само, но требует терпения.

Так что бояться контрацепции не стоит. Но и полагаться на неё как на способ «заморозить» фертильность – тоже неверно. Таблетки останавливают овуляцию, но не останавливают время.

Движения женщины никак не влияют на то, как пуповина расположена относительно плода

Движения женщины никак не влияют на то, как пуповина расположена относительно плода

Фото: Сергей ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

– Может ли женщина сама выбрать, как ей рожать – кесарево сечение или естественным способом? Я знаю случаи, когда люди очень боялись боли, и предстоящие роды были для них огромным страхом, поэтому они хотели довериться хирургам.

– Кесарево сечение – это серьёзная операция, а не альтернативный способ родов. У неё свои риски и возможные осложнения, поэтому при отсутствии медицинских показаний естественные роды считаются наиболее физиологичным вариантом. Женщина, безусловно, может сказать о своих пожелания по способу родов, но окончательное решение остается за врачом на основании медицинских показаний.

Страх родов и боли – очень распространённая ситуация, и его нельзя обесценивать. Сегодня есть эффективные методы обезболивания, включая эпидуральную анестезию, а также психологическая подготовка и сопровождение. Они позволяют сделать роды более комфортными и безопасными. Всегда важно заранее обсудить свои опасения с врачом. Современное акушерство должно быть не только безопасным, но и уважительным к женщине и её переживаниям.

– Можно ли во время беременности выявить риски для здоровья мамы и малыша?

– Современное акушерство во многом построено именно на раннем выявлении рисков – ещё на этапе планирования беременности.

Сегодня, когда будущие родители проходят репродуктивную диспансеризацию, которая доступная всем гражданам в возрасте 18-49 лет, есть эффективные методы скрининга и диагностики, позволяющие оценить состояние здоровья и, если необходимо, начать лечение.

Во время беременности также можно оценить риски и для матери, и для плода: хромосомных аномалий, преэклампсии, задержки роста плода, преждевременных родов (во время первого скрининга), гестационного сахарного диабета (во втором триместре) и других осложнений. Для этого используются лабораторные анализы, ультразвуковые скрининги и консультации профильных специалистов.

Задача современной медицины – не ждать осложнений после родов, а как можно раньше выявлять риски и начинать профилактику или лечение ещё во время планирования беременности. В большинстве случаев это позволяет существенно снизить вероятность тяжёлых осложнений и улучшить исходы и для матери, и для ребёнка.

Современное акушерство во многом построено именно на раннем выявлении рисков

Современное акушерство во многом построено именно на раннем выявлении рисков

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Зачем в женских консультациях психологи? Чтобы уговаривать рожать и сохранять беременность?

– При диспансеризации врач-акушер-гинеколог анкетирует женщин: оценивает репродуктивное здоровье и репродуктивные установки. Если на вопрос «Сколько детей вы хотели бы иметь, включая родившихся» женщина отвечает «ноль», ей предложат консультацию медицинского психолога – чтобы помочь понять, какие жизненные обстоятельства привели к такому решению. Это касается только тех женщин, у которых на момент анкетирования нет детей и которые заявляют, что не хотят их в будущем. И это именно рекомендация, а не принуждение.

Второй важный момент: консультация психолога призвана помочь женщине в состоянии репродуктивного выбора. Психолог может рассказать о мерах поддержки семей с детьми, помочь разобраться в себе и сформировать позитивное отношение к беременности и родам. Если психолог видит, что женщина попала в трудную жизненную ситуацию, он может направить её к специалисту по социальной работе для помощи.

В любом случае решение о сохранении или прерывании беременности всегда остаётся за женщиной – в рамках закона. Задача и врача, и психолога – не принудить, а убедиться, что решение принято осознанно, без внешнего давления: со стороны семьи, партнера, из-за жизненных обстоятельств. Женская консультация в таких ситуациях должна быть местом, где женщина может спокойно, без осуждения, в безопасной обстановке обсудить своё решение, страхи, возможные ресурсы поддержки и альтернативы. И сейчас государство в рамках национального проекта «Семья» как раз создает такие благоприятные условия, модернизируя и развивая сеть женских консультаций.

КОНКРЕТНО

Государство поможет

С 2026 года программа ОМС включает такие важные для мамы и будущего малыша меры:

- неинвазивный пренатальный скрининг – определение внеклеточной ДНК плода по крови матери. Это улучшенный, более точный анализ крови на синдром Дауна, а также синдромы Эдвардса и Патау. Это именно скрининг: он показывает вероятность, а не подтверждённый факт. Если тест выявляет высокий риск, результат обязательно подтверждают инвазивными методами – например, амниоцентезом (забором околоплодных вод);

- преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и хромосомные перестройки. Оно входит в программу ЭКО по ОМС и помогает выявить генетические аномалии у эмбриона до его переноса в матку;

- в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья – определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование шейки матки для женщин 21–49 лет;

- бесплатное посещение школ для будущих матерей и отцов на базе консультационных центров.

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