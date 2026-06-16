Фото: Мария НАЗАРЕТЯН

Много пар создается в шоу «Ледниковый период» 12+, и обычно речь идет лишь о профессиональном партнерстве. Да, лед - это пламя: страстей, головокружительных элементов и драматургии. И все же сочетаться браком после плотной работы в проекте решаются немногие. Дина Аверина и Дмитрий Соловьев в этом смысле - исключение. Как только выигравшая практически все в художественной гимнастике близняшка (сестра Арина тоже пришла в тот сезон «Народного Ледникового» в начале 2025 года) и олимпийский чемпион по танцам на льду встали в пару, почти сразу стало понятно, что на площадке действует особая «химия». Затем была победа в шоу, после - не менее важная победа: свадьба в начале июля 2025 года, а теперь Дина и Дима идут к главному на настоящий момент триумфу в жизни - рождению первенца (по плану - август, должен родиться Львенок!). Журнал «Телепрограмма» побеседовал с молодыми и красивыми про волнение перед родами, поддержку в самый решающий момент и, конечно, имя для малыша. Спойлер: в финале текста специальная родительская викторина!

«Благодарен судьбе, что все сложилось магическим образом»

- Дина, Дима, поздравляем со счастливым предвестием! Как настроение в преддверии знаменательного события? Волнение, испуг, эйфория, неосознанная радость?

Дмитрий: Настроение замечательное. Ощущения такие, будто бегаешь по облакам и все дается легко. Воздушные, легкие эмоции, бабочки внутри - все это вместе. Нечто невероятное, ни с чем не сравнимое!

Пара познакомилась два года назад на «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал.

- Могли ли вы предполагать, что встреча на «Ледниковом периоде» закончится таким семейным триумфом?

Дина: Я никак не предполагала и не ожидала подобного, конечно. Кто мог знать, что встреча и работа для съемок закончатся так? Вообще, давно уже не загадываю ничего наперед, стараюсь жить сегодняшним днем. И потому очень рада, что все так сложилось и получилось.

Дмитрий: Абсолютно согласен. У меня нет задачи или цели прогнозировать, что случится через некоторое время. Живу сегодняшним мгновением. И все, что происходит сейчас с нами, - то, как мы встретились в замечательном шоу, почувствовали друг друга и полюбили, - это настоящая сказка, волшебство, поэтому благодарен Илье Авербуху, продюсеру и хореографу «Ледникового периода», который пригласил в проект Дину и поставил нас в пару. А судьбе благодарен за то, что все для нас сложилось таким магическим образом.

- Какие ощущения были, когда узнали, что скоро у вас родится малыш?

Дина: Мы с Димой планировали это. Такое решение было обдуманным. И, конечно, когда я узнала, была дико счастлива, что у нас все получилось. Увидев две долгожданные полоски, я заплакала. От счастья. Но приберегла эту новость. И Диме сообщила только вечером.

Фото: Мария НАЗАРЕТЯН

- Дима, а у вас какие были эмоции, когда Дина сообщила благую весть?

- Когда Дина сообщила, что у нас будет малыш, честно говоря, думал, что не смогу сдержать слез - и это будет неконтролируемая, неподвластная эмоция. Скажу честно: поначалу слез не было. Но. Невозможно передать словами, что происходило внутри. Было полное впечатление, что от счастья у меня подскочила температура, давление и все остальные параметры. Бросало то в жар, то в холод! Но это все от счастья и эйфории. От осознания, что внутри Дины зарождается маленькая жизнь. Когда я это прочувствовал сполна, то уже тогда прослезился - правда, жене этого не показывал. Все случилось от светлого чувства, которое бывает, наверное, только у детей. Описать это словами сложно. Сравнить это, пожалуй, можно только с тем, когда я ощутил, что влюбился, - тогда тоже почувствовал особенную эмоцию. Это было и похоже, и в то же время нечто совсем другое.

- Как отнеслись родители к такой радостной и в то же время накладывающей гиперответственность новости? Что сказали?

Дина: Мама как будто бы догадывалась. И сильно обрадовалась, когда это подтвердилось. Папа был в шоке (улыбается) и, наверное, целый день обдумывал то, чем мы поделились. Мама Димы тоже не догадывалась о предстоящем событии - и долгое время находилась в приятном шоке. В итоге все нас от души поздравили.

- Как проходят мозговые штурмы по придумыванию имени? Какие варианты в приоритете и почему?

Дина: Тут интриги не будет. Все произошло довольно быстро. Так получилось, что мы сидели все вместе - я, Дима, Ариша, старшая сестра Полина с супругом - и было предложено имя. Мы стали обдумывать его и приняли решение, что нам нравится, как оно звучит. И на 99% пока что уверены, что именно на нем и остановимся. По крайней мере, именно сейчас наше солнышко так и зовем. Но точно определимся, когда наше чудо родится. Посмотрим - и точно скажем, угадали с именем или нет. Так что никаких разногласий по этому поводу не было.

На прогулке с сестрой-близняшкой Дины Ариной. Фото: Личный архив Дины Ариной

«Парные роды - решение осознанное и обоюдное»

- Дина, как соблюдаете режим? Есть ли специальная диета и энергосбережение?

- Конечно, соблюдаю: стараюсь высыпаться, что не всегда получается, и стараюсь правильно питаться (что и раньше делала). Правда, бывает так, что, если есть не хочется, заставляю себя это делать. А в остальном все как в обычной жизни.

- Вроде бы как рожать будете вместе - уже твердо определились с этим? Или не стоит подвергать Дмитрия такому нечеловеческому стрессу.

Дмитрий: Тут отвечу я. Когда люди действительно любят, они стараются поддерживать друг друга в любой, даже самой сложной ситуации, ни в коем случае не оставляя любимого человека - особенно если его будут окружать незнакомые люди. Так что парные роды - решение осознанное и обоюдное. Да, может быть страшно или волнительно, неизвестность впереди, но я считаю, что должен именно в такой момент поддержать Дину. Насколько у меня это получится. И в радости, и в сложной ситуации надо быть вместе. Этого и придерживаюсь.

- А дополнительную подготовку проходили? Сейчас множество курсов различной направленности для молодых родителей.... Или опираетесь на опыт родителей?

Дмитрий: У родителей Дины, конечно, в этом деле есть большой опыт. И у старшей сестры тоже (Полина Аверина родила девочку в конце 2023 года. - Авт.). Моя мама тоже может подсказать. В этом смысле есть с кем посоветоваться. Раньше, когда не было интернета и специальных курсов, люди подходили к рождению и воспитанию детей на особой родительской интуиции. Материнское сердце в этом смысле вообще отдельный «орган» - именно это и направляет. Кроме того, у меня и самого есть опыт отцовства (в 2010 году первая жена Екатерина Лобанова родила фигуристу сына Сашу. - Авт.). Поэтому что касается курсов, то новичкам они действительно могут быть полезны, но в нашем случае стараемся опираться на личный опыт и знания, которые можем почерпнуть в интернете: многие родители и врачи ведут блоги. И все же все индивидуально. Каждый родитель найдет собственный способ и метод пеленания, воспитания и так далее.

- Как проходят приятные хлопоты по приготовлению? Кроватка, украшение комнаты и другие милые вещи...

Дина: Вообще, мы с Димой шопинг не любим, но покупку необходимых вещей для нашего малыша полюбили: ходить, смотреть, выбирать, щупать - наверное, это самое приятное в процессе ожидания. Сейчас наступает такое время, когда мы живем в предвкушении рождения нашего чуда и хочется приобрести для него все самое красивое. Как говорят, все лучшее - детям!

Путешествие вдвоем - бесценно. Фото: Личный архив Дины Ариной

- Можно ли считать именно ЭТО событие вашей главной победой в жизни? Или Олимпиада для спортсмена все же покруче.

Дина: Как только я завершила карьеру (Дина стала серебряным олимпийским призером, по мнению многих экспертов, несправедливо оцененной на финальном этапе Игр в Токио в 2020 году, а еще 18-кратной чемпионкой мира, в том числе четырежды абсолютной, в художественной гимнастике. - Авт.) и встретила Диму, сразу сказала: «Самое главное в моей жизни - встретить тебя и обрести семью». Теперь я осознаю, что еще одно самое главное событие - это то, что живет внутри меня. Поэтому сравнивать тут нечего: самое важное, конечно, - семья.

Дмитрий: В жизни бывает очень много разных этапов и рубежей. Для спортсмена, разумеется, очень важно выиграть Олимпиаду - это мечта (у Соловьева получилось взять золото в Сочи в 2014 году в паре с Екатериной Бобровой. - Авт.). А для человека самое главное - найти того, с кем будешь жить в радости каждую минуту, чувствовать счастье от того, что рядом - тот человек, с которым бывает хорошо просто помолчать или, наоборот, говорить обо всем. Или рассказывать обо всем. Даже не спорить, а узнавать взгляд на жизнь или точку зрения в той или иной ситуации. Встретить настоящую любовь и хранить эту ценность, передавая из поколения в поколение, рассказывать об этом потомкам, внукам - вот что самое главное. Бесценные минуты и годы настоящего счастья. Все остальное - приобретенные, хоть и приятные достижения. А семья - это не достижение, это нечто гораздо большее.

- Супер! Тогда финал. Давайте сделаем ставки (а потом проверим родительскую интуицию): какое первое слово произнесет малыш?

Дина: Думаю, это будет первый крик или вздох. Ставлю на это.

Дмитрий: А я думаю, что наша любовь обязательно передастся малышу и первым словом будет «Мапа!» или «Пама!».

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