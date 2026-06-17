Автополив, роботы-косилки, высокие грядки: Как превратить дачу в место для отдыха и сколько это стоит

По данным ВЦИОМ, у подавляющего большинства россиян слово «дача» ассоциируется с отдыхом и природой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЛУЖАЙКА ВМЕСТО ОГОРОДА

Иду по дачному товариществу – и радуюсь за соседей: все меньше тех, кто гнет спину на грядках, все больше народа лежат себе в шезлонгах и на солнце жмурятся. Или в бадминтон играют. А грядки с теплицами, когда-то неизменный дачный атрибут, попадаются все реже. Вместо них красуются цветники и идеально ровные газончики.

Были когда-то и у меня две теплицы, каждому огурчику радовались, как родному. А клубничка со своей грядки – слаще не пробовал, не чета ни магазинной, ни рыночной.

Увы, весь этот домашний агропром остался только в воспоминаниях. Лишь пробьется когда-никогда красна ягодка на краю лужайки, и вздохнет жена: «А ведь тут грядки были, помнишь?»

Не мы такие – жизнь такая. Домашний огород требует сил и времени, а где их взять современному человеку? На работе упахиваешься, да еще и на даче вкалывать? Перебор, решили многие россияне.

- К «ленивой» даче мы пришли не сразу, - рассказала «КП» доктор экономических наук Марина Полевая. - У нас в семье три поколения, и у каждого свое отношение к даче. Для старшего она всегда была кормилицей. Были у нас когда-то и огород с картошкой, луком и морковью, две теплицы с помидорами и огурцами, фрукты-ягоды, в общем, все, как положено...

Но с годами обрабатывать это хозяйство стало тяжелее, и Марина предложила маме убавить трудовой энтузиазм. Предложение было встречено в штыки:

- Да ты посмотри, что продают — картошку невозможно есть! А помидоры — разве сравнишь со своими!

Поколение Z смотрело на старших с глубокой тоской: ему эта дача не заходила ни в каком виде — ни огородом, ни лужайкой. Как вообще здесь можно жить с таким тормознутым интернетом???

- В итоге пришли к консенсусу, - продолжает Марина Полевая. - Какие-то грядки вообще ликвидировали и сделали лужайку, вместо двух теплиц оставили одну. От однолетних цветов тоже отказались, стали сажать многолетние: хосты, астильбы, очитки, лилейники, флоксы… Какие же шикарные флоксы - потрясающий запах, когда цветут! Еще розы - за ними особо ухаживать не надо, только иногда обрезать. Спирея, это кустарник, тоже красиво цветет. Еще посадили можжевельник - прекрасный запах и никаких проблем. А вдоль забора – туи.

Домашний огород требует сил и времени, а где их взять современному человеку? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГРЯДКИ ЗАГНАЛИ В «ДЕРЕВЯННЫЙ МАКИНТОШ»

Сменой флоры дело не ограничилось – переформатировали всю концепцию дачного отдыха.

- Купили систему полива — ушло на это не более 30 тысяч рублей, - продолжила Марина Полевая. - Муж с сыном, узнав, что теперь не надо будет чуть ли не каждый день обходить участок с лейкой, тут же вдвоем ее смонтировали, и теперь эта поливайка крутится и разбрызгивает воду на лужайку. А где грядки — там автополив из шланга с отверстиями, тоже не очень дорогой. Маме остается только кран на кухне включить...

К старым советским грядкам, которые на 10-15 см от земли, применили современный подход — их закатали в дерево.

- Муж с сыном сколотили из досок короба на всю длину теплицы, высотой примерно полметра, - делится хозяйка. - Вниз накидали ветки, чтобы с земли холод не шел, потом землю с перегноем. Плодородный слой — сантиметров 30. И к такой грядке можно пристроить сбоку скамеечку — не нужно нагибаться в три погибели, а присел, пополол, что нужно... Как же это удобно! У нас четыре такие грядки.

Выращивать в них можно что угодно: клубнику, огурцы, помидоры...

Еще одно ноу-хау «ленивой дачи» - это мульчирование, то есть укрывание поверхности земли. Сеном, соломой иди специальной пленкой. Делается это, чтобы защитить плодородный слой от вредителей и сорняков, а еще — от слишком быстрого высыхания.

Все меньше тех, кто гнет спину на грядках, все больше народа отдыхают и на солнце жмурятся Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы вспомнили старый способ, который еще в советские времена использовали, - поделилась доктор экономики. - После полива укладываешь на грядку несколько слоев мокрых газет так, чтобы земли вообще не было видно. А там, где росток — делаешь отверстие, в него и поливать можно. Очень удобно — мы по такой системе помидоры, например, лишь раза три за сезон поливали.

Поначалу садоводы недооценивали роль печатного органа.

- Мы почти на сто процентов были уверены, что это не сработает, - вспоминает Полевая. - Сделали на одной грядке с газетой, на другой - как обычно. В результате оказалось значительно удобнее и менее трудозатратно. А помидоры даже покрупнее уродились!

Грядки-короба – штука хорошая, но как быть, если вдруг захочется перенести посадки в другое место? Это же целое приключение. Чтобы смена декораций не была в тягость, «ленивые» дачники придумали выращивать урожай... в корзинах!

- Обычные плетеные корзины с ручкой, с которыми на рынок ходят или по грибы, - уточнила «КП» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова. - Дно покрывается геотекстилем, затем слой мелкого керамзита, сверху земля. Можно с участка набрать, но я в магазине покупала. И пожалуйста — у меня там клубника и земляника растет, 10 корзин стоят вдоль аллеи. Соседка в таких же корзинах выращивает огурцы, помидоры, зелень, салаты. Очень удобно: не надо полоть сорняки, перекапывать, выстилать линоллеум между грядками – минимум физического труда. А результат не хуже, чем на грядке. Корзина не касается поверхности земли, она автономна, поэтому хорошо прогревается и дает высокий урожай. В килограммах не измеряла, но всегда можно сорвать мимоходом сладкую ягодку. Можно эти корзины переносить, если захочется ландшафт поменять, можно под навес убрать в случае непогоды.

За последние 20-30 лет отношение к даче сильно изменилось Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЭКОНОМИСТЫ У ДАЧИ

По данным ВЦИОМ, у подавляющего большинства россиян слово «дача» ассоциируется с отдыхом и природой – свежий воздух, шашлыки, баню и другие атрибуты релакса назвали в числе загородных приоритетов 91% респондентов. Но и «огородно-трудовой» компонент выражен достаточно заметно – грядки, работа, рассада, урожай набрали 57% (можно было указывать несколько главных признаков).

Китаевед Светлана Батанова пока только примеривается к обустройству дачи и думает, по какому пути пойти.

- Сейчас у меня «ленивая дача», причем по минимуму, - призналась она «КП». - Чтобы сделать более или менее приличную дачу в таком формате, я подсчитала, что надо вложить 130–380 тысяч рублей - газон, терраса, капельный полив, декор - складная мебель и тент для зоны отдыха. Зато дальше будет меньше рутины. Ну и парочку грядок – где-то видела рекомендуемое соотношение для современной дачи: 20% огорода для души и 80% - пространство для жизни.

Другой вариант – окунуться с головой в омут домашнего земледелия.

- Классический огород на 6 сотках обойдется примерно в 25–45 тысяч рублей - семена, теплица, инструмент, - говорит Светлана. - При хорошем урожае он покроет 20–30% годового рациона. Картошки хватит на половину зимы, огурцов и помидоров – на лето и начало осени плюс заготовки, зелень – почти круглый год.

В общем, единоразово вложиться в «ленивую» дачу выйдет подороже, чем разбить огород. Но в долгосрочной перспективе дача для отдыха уже не требует таких высоких затрат.

А что с продуктами? Это как считать.

- Свои огурцы обойдутся примерно в 100 рублей за килограмм – это дешевле покупных, - говорит Батанова. - К тому же, свои - экологически чистые. Но если посчитать стоимость моего труда, то их цена возрастает раза в 2-3. А покупные в июле-августе в магазинах стоят 120–140 рублей, а по дороге на дачу можно и дешевле купить в какой-нибудь деревне.

Так что получается, если нет неодолимого желания и навыка активно заниматься домашним агропромом, то разумнее набираться на даче сил для трудовых подвигов по основному месту работы.

Клубничка из корзины уже поспевает. Фото: Личный архив Анны Овсянниковой

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Для того, чтобы сделать дачу максимально комфортной, сейчас предлагается много технических решений. Помимо роботов-газонокосилок и автополива с таймером есть еще и датчики уровня воды в баке для полива. Если система соединена с насосом, то датчик в зависимости от наполненности бака дает команду включить или выключить насос. Автополив может управляться и дистанционно — например, из московской квартиры через приложение.

Особую атмосферу на даче создает освещение. Есть фонари на фотоэлементах, они сами включаются, когда темнеет. Есть и управляемые автоматикой - с помощью «умных выключателей».

- Управлять светом и техникой можно со смартфона, — говорит Николай Тимофеев, сотрудник компании, производящей системы для «умного дома». — Умные лампы и розетки работают по расписанию: свет включается и гаснет сам. Можно запрограммировать эффект присутствия, пока на даче никого нет. Или запустить обогреватель или насос за час до приезда - из городской квартиры или из машины.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Огороды все равно никуда не денутся

- За последние 20-30 лет отношение к даче сильно изменилось, - рассказал «КП» психолог Родион Чепалов. - Если поколению 1990-х дача помогала выживать, обеспечивала картошкой, огурцами и яблоками, то сегодня она чаще становится помощником в восстановлении психики. Особенно для людей, работающих в условиях постоянной эмоциональной и физической перегрузки.

Эксперт выделяет четыре типа подхода к даче.

- Первый – «дача-кормилица», - продолжил Чепалов. - Этот традиционный подход характерен для людей старшего поколения, не самого высокого достатка, для которых урожай - важное подспорье. Второй - «дача-хобби». Люди занимаются дачным земледелием не ради выгоды, а потому что получают удовольствие от процесса, от экспериментирования. Третий - «дача-антистресс». Тут на первом плане гамак, мангал, книги, прогулки, баскетбольное кольцо, футбольные воротики, мишень для дартса. И четвертый - «дача-парк»: растения становятся частью ландшафта, а не источником пропитания.

Огороды все равно никуда не денутся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Все потому, что изменилось отношение к труду и отдыху.

- Люди не хотят превращать выходные во вторую работу, - говорит Родион Чепалов. - В психологии есть понятие «восстанавливающая среда» - это в полной мере относится к современной даче. Офисному мужчине она дает возможность попробовать себя в роли домашнего мастера - сколотить скамейку, например. У женщин популярно разведение цветов. Для семей с детьми дача дает возможность провести время всем вместе: игры, общение. А еще у «ленивых» дачников проявляются хобби, не связанные с земледелием: рисование, фотографирование птиц и цветов, занятия йогой на веранде или чтение в тени старой яблони.

Вообще, для восстановления психики очень полезны вода, деревья, птицы, созерцание пламени костра или углей в мангале, возможность смотреть вдаль, неспешная физическая активность – все, что окружает человека на «ленивой даче». Даже прогулка по участку может снизить уровень стресса, говорит психолог. Или просто постоять босиком на травке – уже блаженство.

Но при всем при этом «дача-огород» не исчезнет, уверен Чепалов:

- В этом тоже есть психологические предпосылки. Собственный урожай дает чувство контроля, автономии, компетентности и гордости. Так что главное, чтобы человек возвращался с дачи отдохнувшим, спокойным и с желанием жить дальше.

ПО ПУНКТАМ

Арсенал «ленивой дачи»

- Стационарные приподнятые грядки в коробах из ДПК (древесно-полимерный композит) или обработанной доски. Их не нужно перекапывать, только рыхлить.

- Переносные мини-теплицы в плетеных корзинах.

- Мульчирование: покрытие земли соломой, корой, щепой. Это блокирует рост сорняков и сохраняет влагу. Укладка геотекстиля под дорожками и в междурядьяе – спасение от сорняков.

- Сокращение доли капризных овощей в пользу многолетних ягодных кустарников и неприхотливой зелени.

- Замена однолетних цветов на многолетние.

- Капельный автополив: избавляет от необходимости ходить со шлангом и тяжелыми лейками.

- Роботы-газонокосилки.

Сколько стоит обустроить

Беседка/навес 30-150 тысяч рублей

Уличная мебель 15-70 тысяч рублей

Ландшафтный дизайн 20-100 тысяч рублей

Мульчирование, посадка многолетников, высокие грядки 10-50 тысяч рублей

Автоматический полив (бюджетный набор) 4-12 тысяч рублей

Профессиональная спринклерная система (имитирующая дождь) 70-150 тысяч рублей

Роботы-косилки 35-200 тысяч рублей

Расходы на газон (семена, удобрения, стрижка) 5-15 тысяч рублей

Источник: Открытые данные.

КОНКРЕТНО

Кто чем на даче занимается

С высоким достатком / С низким достатком*

Отдыхаем и развлекаемся 42% / 13%

Выращиваем цветы и наводим красоту 36% / 26%

Выращиваем сельхозпродукцию 59% / 62%

*Учитывается самооценка отвечающих

Источник: ВЦИОМ.

НАГЛЯДНО

Что россияне выращивают

Огурцы 55%

Помидоры 52%

Картофель 45%

Морковь 32%

Лук 30%

Зелень 25%

Ягоды 25%

Плодовые деревья 20%

Свекла 17%

Кабачки 16%

Перец 15%

Капуста 14%

Чеснок 12%

Клубника 12%

Редис 8%

Баклажаны 8%

Источник: ВЦИОМ.

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