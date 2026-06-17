Автополив, роботы-косилки, высокие грядки: Как превратить дачу в место для отдыха и сколько это стоит

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Иду по дачному товариществу – и радуюсь за соседей: все меньше тех, кто гнет спину на грядках, все больше народа лежат себе в шезлонгах и на солнце жмурятся. Или в бадминтон играют. А грядки с теплицами, когда-то неизменный дачный атрибут, попадаются все реже. Вместо них красуются цветники и идеально ровные газончики.
Были когда-то и у меня две теплицы, каждому огурчику радовались, как родному. А клубничка со своей грядки – слаще не пробовал, не чета ни магазинной, ни рыночной.
Увы, весь этот домашний агропром остался только в воспоминаниях. Лишь пробьется когда-никогда красна ягодка на краю лужайки, и вздохнет жена: «А ведь тут грядки были, помнишь?»
Не мы такие – жизнь такая. Домашний огород требует сил и времени, а где их взять современному человеку? На работе упахиваешься, да еще и на даче вкалывать? Перебор, решили многие россияне.
- К «ленивой» даче мы пришли не сразу, - рассказала «КП» доктор экономических наук Марина Полевая. - У нас в семье три поколения, и у каждого свое отношение к даче. Для старшего она всегда была кормилицей. Были у нас когда-то и огород с картошкой, луком и морковью, две теплицы с помидорами и огурцами, фрукты-ягоды, в общем, все, как положено...
Но с годами обрабатывать это хозяйство стало тяжелее, и Марина предложила маме убавить трудовой энтузиазм. Предложение было встречено в штыки:
- Да ты посмотри, что продают — картошку невозможно есть! А помидоры — разве сравнишь со своими!
Поколение Z смотрело на старших с глубокой тоской: ему эта дача не заходила ни в каком виде — ни огородом, ни лужайкой. Как вообще здесь можно жить с таким тормознутым интернетом???
- В итоге пришли к консенсусу, - продолжает Марина Полевая. - Какие-то грядки вообще ликвидировали и сделали лужайку, вместо двух теплиц оставили одну. От однолетних цветов тоже отказались, стали сажать многолетние: хосты, астильбы, очитки, лилейники, флоксы… Какие же шикарные флоксы - потрясающий запах, когда цветут! Еще розы - за ними особо ухаживать не надо, только иногда обрезать. Спирея, это кустарник, тоже красиво цветет. Еще посадили можжевельник - прекрасный запах и никаких проблем. А вдоль забора – туи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сменой флоры дело не ограничилось – переформатировали всю концепцию дачного отдыха.
- Купили систему полива — ушло на это не более 30 тысяч рублей, - продолжила Марина Полевая. - Муж с сыном, узнав, что теперь не надо будет чуть ли не каждый день обходить участок с лейкой, тут же вдвоем ее смонтировали, и теперь эта поливайка крутится и разбрызгивает воду на лужайку. А где грядки — там автополив из шланга с отверстиями, тоже не очень дорогой. Маме остается только кран на кухне включить...
К старым советским грядкам, которые на 10-15 см от земли, применили современный подход — их закатали в дерево.
- Муж с сыном сколотили из досок короба на всю длину теплицы, высотой примерно полметра, - делится хозяйка. - Вниз накидали ветки, чтобы с земли холод не шел, потом землю с перегноем. Плодородный слой — сантиметров 30. И к такой грядке можно пристроить сбоку скамеечку — не нужно нагибаться в три погибели, а присел, пополол, что нужно... Как же это удобно! У нас четыре такие грядки.
Выращивать в них можно что угодно: клубнику, огурцы, помидоры...
Еще одно ноу-хау «ленивой дачи» - это мульчирование, то есть укрывание поверхности земли. Сеном, соломой иди специальной пленкой. Делается это, чтобы защитить плодородный слой от вредителей и сорняков, а еще — от слишком быстрого высыхания.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
- Мы вспомнили старый способ, который еще в советские времена использовали, - поделилась доктор экономики. - После полива укладываешь на грядку несколько слоев мокрых газет так, чтобы земли вообще не было видно. А там, где росток — делаешь отверстие, в него и поливать можно. Очень удобно — мы по такой системе помидоры, например, лишь раза три за сезон поливали.
Поначалу садоводы недооценивали роль печатного органа.
- Мы почти на сто процентов были уверены, что это не сработает, - вспоминает Полевая. - Сделали на одной грядке с газетой, на другой - как обычно. В результате оказалось значительно удобнее и менее трудозатратно. А помидоры даже покрупнее уродились!
Грядки-короба – штука хорошая, но как быть, если вдруг захочется перенести посадки в другое место? Это же целое приключение. Чтобы смена декораций не была в тягость, «ленивые» дачники придумали выращивать урожай... в корзинах!
- Обычные плетеные корзины с ручкой, с которыми на рынок ходят или по грибы, - уточнила «КП» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова. - Дно покрывается геотекстилем, затем слой мелкого керамзита, сверху земля. Можно с участка набрать, но я в магазине покупала. И пожалуйста — у меня там клубника и земляника растет, 10 корзин стоят вдоль аллеи. Соседка в таких же корзинах выращивает огурцы, помидоры, зелень, салаты. Очень удобно: не надо полоть сорняки, перекапывать, выстилать линоллеум между грядками – минимум физического труда. А результат не хуже, чем на грядке. Корзина не касается поверхности земли, она автономна, поэтому хорошо прогревается и дает высокий урожай. В килограммах не измеряла, но всегда можно сорвать мимоходом сладкую ягодку. Можно эти корзины переносить, если захочется ландшафт поменять, можно под навес убрать в случае непогоды.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным ВЦИОМ, у подавляющего большинства россиян слово «дача» ассоциируется с отдыхом и природой – свежий воздух, шашлыки, баню и другие атрибуты релакса назвали в числе загородных приоритетов 91% респондентов. Но и «огородно-трудовой» компонент выражен достаточно заметно – грядки, работа, рассада, урожай набрали 57% (можно было указывать несколько главных признаков).
Китаевед Светлана Батанова пока только примеривается к обустройству дачи и думает, по какому пути пойти.
- Сейчас у меня «ленивая дача», причем по минимуму, - призналась она «КП». - Чтобы сделать более или менее приличную дачу в таком формате, я подсчитала, что надо вложить 130–380 тысяч рублей - газон, терраса, капельный полив, декор - складная мебель и тент для зоны отдыха. Зато дальше будет меньше рутины. Ну и парочку грядок – где-то видела рекомендуемое соотношение для современной дачи: 20% огорода для души и 80% - пространство для жизни.
Другой вариант – окунуться с головой в омут домашнего земледелия.
- Классический огород на 6 сотках обойдется примерно в 25–45 тысяч рублей - семена, теплица, инструмент, - говорит Светлана. - При хорошем урожае он покроет 20–30% годового рациона. Картошки хватит на половину зимы, огурцов и помидоров – на лето и начало осени плюс заготовки, зелень – почти круглый год.
В общем, единоразово вложиться в «ленивую» дачу выйдет подороже, чем разбить огород. Но в долгосрочной перспективе дача для отдыха уже не требует таких высоких затрат.
А что с продуктами? Это как считать.
- Свои огурцы обойдутся примерно в 100 рублей за килограмм – это дешевле покупных, - говорит Батанова. - К тому же, свои - экологически чистые. Но если посчитать стоимость моего труда, то их цена возрастает раза в 2-3. А покупные в июле-августе в магазинах стоят 120–140 рублей, а по дороге на дачу можно и дешевле купить в какой-нибудь деревне.
Так что получается, если нет неодолимого желания и навыка активно заниматься домашним агропромом, то разумнее набираться на даче сил для трудовых подвигов по основному месту работы.
Для того, чтобы сделать дачу максимально комфортной, сейчас предлагается много технических решений. Помимо роботов-газонокосилок и автополива с таймером есть еще и датчики уровня воды в баке для полива. Если система соединена с насосом, то датчик в зависимости от наполненности бака дает команду включить или выключить насос. Автополив может управляться и дистанционно — например, из московской квартиры через приложение.
Особую атмосферу на даче создает освещение. Есть фонари на фотоэлементах, они сами включаются, когда темнеет. Есть и управляемые автоматикой - с помощью «умных выключателей».
- Управлять светом и техникой можно со смартфона, — говорит Николай Тимофеев, сотрудник компании, производящей системы для «умного дома». — Умные лампы и розетки работают по расписанию: свет включается и гаснет сам. Можно запрограммировать эффект присутствия, пока на даче никого нет. Или запустить обогреватель или насос за час до приезда - из городской квартиры или из машины.
Огороды все равно никуда не денутся
- За последние 20-30 лет отношение к даче сильно изменилось, - рассказал «КП» психолог Родион Чепалов. - Если поколению 1990-х дача помогала выживать, обеспечивала картошкой, огурцами и яблоками, то сегодня она чаще становится помощником в восстановлении психики. Особенно для людей, работающих в условиях постоянной эмоциональной и физической перегрузки.
Эксперт выделяет четыре типа подхода к даче.
- Первый – «дача-кормилица», - продолжил Чепалов. - Этот традиционный подход характерен для людей старшего поколения, не самого высокого достатка, для которых урожай - важное подспорье. Второй - «дача-хобби». Люди занимаются дачным земледелием не ради выгоды, а потому что получают удовольствие от процесса, от экспериментирования. Третий - «дача-антистресс». Тут на первом плане гамак, мангал, книги, прогулки, баскетбольное кольцо, футбольные воротики, мишень для дартса. И четвертый - «дача-парк»: растения становятся частью ландшафта, а не источником пропитания.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Все потому, что изменилось отношение к труду и отдыху.
- Люди не хотят превращать выходные во вторую работу, - говорит Родион Чепалов. - В психологии есть понятие «восстанавливающая среда» - это в полной мере относится к современной даче. Офисному мужчине она дает возможность попробовать себя в роли домашнего мастера - сколотить скамейку, например. У женщин популярно разведение цветов. Для семей с детьми дача дает возможность провести время всем вместе: игры, общение. А еще у «ленивых» дачников проявляются хобби, не связанные с земледелием: рисование, фотографирование птиц и цветов, занятия йогой на веранде или чтение в тени старой яблони.
Вообще, для восстановления психики очень полезны вода, деревья, птицы, созерцание пламени костра или углей в мангале, возможность смотреть вдаль, неспешная физическая активность – все, что окружает человека на «ленивой даче». Даже прогулка по участку может снизить уровень стресса, говорит психолог. Или просто постоять босиком на травке – уже блаженство.
Но при всем при этом «дача-огород» не исчезнет, уверен Чепалов:
- В этом тоже есть психологические предпосылки. Собственный урожай дает чувство контроля, автономии, компетентности и гордости. Так что главное, чтобы человек возвращался с дачи отдохнувшим, спокойным и с желанием жить дальше.
Арсенал «ленивой дачи»
- Стационарные приподнятые грядки в коробах из ДПК (древесно-полимерный композит) или обработанной доски. Их не нужно перекапывать, только рыхлить.
- Переносные мини-теплицы в плетеных корзинах.
- Мульчирование: покрытие земли соломой, корой, щепой. Это блокирует рост сорняков и сохраняет влагу. Укладка геотекстиля под дорожками и в междурядьяе – спасение от сорняков.
- Сокращение доли капризных овощей в пользу многолетних ягодных кустарников и неприхотливой зелени.
- Замена однолетних цветов на многолетние.
- Капельный автополив: избавляет от необходимости ходить со шлангом и тяжелыми лейками.
- Роботы-газонокосилки.
Сколько стоит обустроить
Беседка/навес 30-150 тысяч рублей
Уличная мебель 15-70 тысяч рублей
Ландшафтный дизайн 20-100 тысяч рублей
Мульчирование, посадка многолетников, высокие грядки 10-50 тысяч рублей
Автоматический полив (бюджетный набор) 4-12 тысяч рублей
Профессиональная спринклерная система (имитирующая дождь) 70-150 тысяч рублей
Роботы-косилки 35-200 тысяч рублей
Расходы на газон (семена, удобрения, стрижка) 5-15 тысяч рублей
Источник: Открытые данные.
Кто чем на даче занимается
С высоким достатком / С низким достатком*
Отдыхаем и развлекаемся 42% / 13%
Выращиваем цветы и наводим красоту 36% / 26%
Выращиваем сельхозпродукцию 59% / 62%
*Учитывается самооценка отвечающих
Источник: ВЦИОМ.
Что россияне выращивают
Огурцы 55%
Помидоры 52%
Картофель 45%
Морковь 32%
Лук 30%
Зелень 25%
Ягоды 25%
Плодовые деревья 20%
Свекла 17%
Кабачки 16%
Перец 15%
Капуста 14%
Чеснок 12%
Клубника 12%
Редис 8%
Баклажаны 8%
Источник: ВЦИОМ.
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