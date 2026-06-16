Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной и зятем Никитой Фото: Соцсети.

В настоящее время 50-летняя балерина находится в гостях у своей мамы Тамары Владимировны в Санкт-Петербурге. По этому поводу Анастасия поделилась семейными фотографиями — с мамой, а также с единственной дочкой, 20-летней Ариадной, и зятем, 24-летним Никитой Григоряном. «Любимые доченька Ариадна и мой зять Никита. Лучшее место для встреч у бабушки», — так подписала снимок Волочкова.

Поклонники знаменитой балерины сделали вывод, что Анастасия, наконец, помирилась с дочерью. Еще в начале года во время празднования своего юбилея звезда жаловалась, что Ариадна везде ее заблокировала и перестала общаться.

«Они все меня заблокировали, я в блоке стою и у матери, и у дочери», — неоднократно рассказывала Волочкова.

Анастасия с дочкой Ариадной Фото: Соцсети.

Известно, что у Анастасии всегда были сложные отношения с близкими родственниками. Очередной раскол произошел в прошлом году, когда артистка взялась за организацию пышной свадьбы для дочери в старинном особняке в Санкт-Петербурге. Балерина много и часто рассказывала о предстоящем торжестве, которое она в итоге и сделала. Однако, отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, и родители Никиты на праздник не приехали. Говорили, что отношения Анастасии с семьей Григорян не сложились. Якобы там все люди не медийные и привлекать внимание лишней раз не хотели. В итоге Ариадна и Никита сыграли вторую свадьбу, но уже в Москве.

Поклонники Анастасии обрадовались, когда увидели семейную идиллию. Волочкова также опубликовала снимок с дочкой на кухне и подписала: «Вчерашнее питерское утро с любимой доченькой у бабушки на кухне».

С мамой Тамарой Владимировной Фото: Соцсети.

В отличие от балерины, ее дочь не любит публичность. Ариадна учится на филолога, преподаёт французский и английский языки, а также работает актрисой дубляжа. Муж девушки Никита занимается бизнесом.