«Будешь как Ваня Дмитриенко»: Собчак задела Крида, вспомнив его конфликт с молодым певцом

Ксения Собчак напомнила Егору Криду о своем желании записать с ним интервью. Фото: Евгения ГУСЕВА, Даниил ОПАРИН

Ксения Собчак вновь напомнила Егору Криду о своем давнем желании записать с ним большое интервью. Во время прямого эфира на странице рэпера журналистка решила использовать неожиданный аргумент и вспомнила Ваню Дмитриенко, с которым она беседовала еще до его стремительного карьерного взлета.

По словам Собчак, после записи того интервью карьера молодого артиста пошла вверх. Обращаясь к Криду, телеведущая пошутила: мол, он тоже может повторить этот путь.

«Кто за три месяца до его большой славы сделал интервью с Ваней Дмитриенко? Можно сказать, что благодаря мне у него карьера началась. Это шутка, но я к тому, что есть и позитивные кейсы», – сказала Собчак.

«Ты сделала карьеру Ване Дмитриенко и похоронила Моргенштерна*» – подколол Собчак рэпер.

«Ты будешь как Ваня Дмитриенко, у тебя будет новый виток» — пообещала Собчак.

Певец Ваня Дмитриенко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, рэпер энтузиазма не разделил. С трудом сдерживая смех, Крид ответил коротко: «Всегда мечтал».

На этом уговоры не закончились, однако артист в очередной раз дал понять, что не собирается становиться героем интервью Собчак. Ксения похвалила Егора за его громкие высказывания по ряду актуальных вопросов. «Я поэтому и переживаю, что я вот хочу еще в России остаться», — отшутился музыкант.

Примечательно, что имя Вани Дмитриенко в этой истории прозвучало не случайно. В последние месяцы между молодым певцом и Кридом разгорелся конфликт Началось все после прямого эфира, который Крид проводил накануне выхода своей песни «Jealous». Во время трансляции музыкант 9mice неоднократно упоминал 20-летнего артиста в негативном ключе и советовал недовольным зрителям идти слушать Дмитриенко. При этом на фоне слышался смех Крида.

Ваня отвечать публично не побоялся. Певец выложил переписку, из которой следовало, что представители 9mice ранее сами предлагали ему записать совместную композицию. Дмитриенко напомнил об этом подписчикам, а заодно пригласил всех на свой концерт в «Лужниках», добавив фразу «можете даже снимать». Многие восприняли это как явную отсылку к недавнему скандалу вокруг Крида, который во время концерта в Краснодаре возмутился зрителями, снимавшими его выступление на телефоны.

После этого конфликт получил продолжение. 9mice заявил, что Дмитриенко якобы не сможет стать самым молодым артистом, собравшим «Лужники», и посоветовал ему не играть в подобные амбициозные игры.

Дополнительное внимание к противостоянию привлекли и предстоящие стадионные шоу музыкантов. В сети активно обсуждают, что концерты Крида и Дмитриенко объединяет не только площадка, но и общая концепция. Известно, что оба артиста собираются использовать средневековую тематику, из-за чего поклонники уже спорят, кто первым придумал такую идею. У Крида запланированы два концерта в «Лужниках» в июле, а Дмитриенко выйдет на ту же арену 2 августа.

Тем временем споры вокруг молодого исполнителя вышли далеко за пределы фанатских сообществ. На шоу LAB с Антоном Беляевым, которое прошло 13 июня на «ВТБ Арене», Ваня неожиданно стал героем дискуссии между Юрием Лозой и Татьяной Булановой.

Отвечая на вопрос корреспондента KP.RU о перспективах Дмитриенко в «Лужниках», Лоза заявил, что количество подписчиков и лайков ничего не говорит о реальной популярности артиста, а затем иронично сравнил певца с осьминогом Паулем.

«Откуда я знаю соберет ли он Лужники. Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время перевожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сказал музыкант.

Однако Буланова встала на сторону молодого коллеги. «Я думаю, что у Вани получится собрать Лужники, потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два «Ледовых дворца», и это здорово. Чем Лужники хуже?» — заявила Буланова в разговоре с KP.RU.

* Признан в РФ иностранным агентом в РФ

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