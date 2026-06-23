Место встречи – «Иволга»

Фото: пресс-служба ТМХ.

Весной 1981 года «Москва слезам не верит» получила «Оскар». К тому моменту фильм уже был лидером проката в СССР и мелодраматическим феноменом, под влиянием которого пассажиры электричек всматривались в соседей.

В каком именно вагоне Алентова разглядывает ботинки Баталова, съёмочные документы не зафиксировали. Но очевидно, это была рижская «ЭРка» — самый популярный поезд на подмосковных направлениях того времени. Нет в сценарии и названия дачного посёлка, откуда героиня едет в Москву. Известно лишь, что это было Горьковское или Курское направление, поскольку конечной станцией являлся Курский вокзал.

Что изменилось в сообщении между столицей и областью за 45 лет, минувшие с голливудского триумфа картины Владимира Меньшова? Сама его архитектура — причём принципиально: с появлением Московских центральных диаметров пригородные электрички стали частью единой сети городского транспорта. Сейчас Курский вокзал для МЦД-4 — не конечная, а одна из транзитных станций линии, идущей от Железнодорожной до Апрелевки, а место для встреч — «Иволга 4.0». «Каждый новый состав — это не только комфорт в пути, но и вклад в развитие отечественной промышленности», — такую характеристику дал ей мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: пресс-служба ТМХ.

1. Первый городской электропоезд в России

«Иволгу» разработали на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ) (входит в АО «ТМХ») по заказу правительства Москвы. Комплектующие для «Иволги» поставляют десятки предприятий по всей стране. Городской электропоезд собрали специально к запуску МЦД в 2019 году, а одним из первых его пассажиров стал президент России Владимир Путин.

За 6,5 лет на МЦД совершили более 1,7 млрд поездок, «Иволга» же перевернула представление о том, какими эти поездки могут быть. Как говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, столица теперь задаёт стандарт мирового уровня.

Кстати, платформу электропоездов «Иволга» включили в реестр российской промышленной продукции. «Это подтверждает, что продукция полностью соответствует требованиям к локализации, установленным государством», — уточнили в пресс-службе компании-производителя.

Фото: пресс-служба ТМХ.

2. Эволюция «Иволги»

Благодаря масштабной программе обновления МЦД теперь имеет самый молодой парк пригородных поездов в Европе: средний возраст — 4,5 года, что в пять раз меньше, чем на старте проекта. Четыре модификации «Иволги» —яркое подтверждение этому. Любопытно, что каждая версия создавалась с учётом мнения пассажиров. Как лучше расположить розетки, насколько удобно ехать с детьми, каким должно быть цветовое решение — ответы собирали среди тех, кто каждый день едет по диаметрам на работу и домой. Техническую же сторону прорабатывали, опираясь на опыт эксплуатации и мнение локомотивных бригад. В результате изменения затронули самые разные аспекты — от расположения USB-разъёмов до вместимости и скорости движения: если первая и вторая «Иволги» разгонялись до 120 км/ч, то третья и четвёртая — уже до 160 км/ч.

Кстати, для «Иволги 4.0» прошлый год стал особенным. Во-первых, на МЦД вышел её сотый состав. Во-вторых, она отправилась за пределы диаметров — на Ярославское направление, где тоже замещают устаревшие электрички. «Всего до 2030 года будет обновлено 92 состава. Увеличится количество пассажирских мест и комфорт на самом перегруженном направлении», — сообщил Сергей Собянин.

Фото: пресс-служба ТМХ.

3. Исчезнувший тамбур и три двери

Кажется, что тамбур всегда был обязательной частью вагона. Но нет. В первых пассажирских составах Санкт-Петербурго-Московской дороги он отсутствовал как таковой, напоминает историк Алексей Вульфов. Пассажир попадал в вагон через сени — «широкие открытые площадки с фигурными перилами и навесами», туда же он выходил, если хотелось «обозревать виды окружающей природы». Тамбур (слово позаимствовали из архитектуры) появился позже — как закрытый барьер от непогоды, но в «Иволге» от него отказались ещё на этапе проектирования. Почему? Дело в том, что в условиях плотного городского потока тамбур начинает работать против пассажиров. Поезд для 20-миллионной агломерации должен был быть другим — со сквозным проходом, чтобы ничто не мешало людям перемещаться по составу.

Другое требование, которое предъявляет режим наземного метро: быстрая посадка и высадка пассажиров. Главное препятствие здесь — ширина дверей. В «Иволге» его устранили, увеличив проём до 140 см. Эффект, зафиксированный в исследованиях: посадка и высадка осуществляется на 15% быстрее, чем у других электропоездов. Когда же в четвёртой «Иволге» появилась третья дверь (впервые в российских электропоездах), эффект стал ещё заметнее: время посадки сократилось на 30% по сравнению с предшественниками.

Фото: пресс-служба ТМХ.

4. Самая «заряжающая обстановка»

36 минут — столько длится средняя поездка на МЦД. Туда-обратно набегает больше часа, провести который без гаджета мало кто готов. Поэтому USB-разъёмы появились ещё в первой «Иволге». В четвёртой версии таких разъёмов уже 1440 (на 11-вагонный состав), плюс 156 приоконных столиков с беспроводной подзарядкой, а также зарядные станции для электросамокатов.

Подобная «заряжающая обстановка» в большинстве европейских пригородных поездов появилась позже, чем на МЦД, или не появилась вовсе. Например, в берлинских электричках серии 483/484, поставки которых завершились в 2023 году, розеток совсем не предусмотрено. В вагонах линии, соединяющей Лондон с пригородом (Elizabeth Line), к моменту открытия ветки в 2022 году USB отсутствовали — их добавляли задним числом. На весь состав — всего 92 разъёма.

Фото: пресс-служба ТМХ.

5. 1,6 млн поездок в сутки

В эпоху фильма «Москва слезам не верит» пригородное сообщение жило совершенно в другом ритме. Массовых ежедневных поездок между областью и столицей ещё не было: большинство людей работали рядом с домом, а основные потоки пассажиров приходились на выходные — москвичи ехали за город отдохнуть, жители Подмосковья отправлялись в столицу за покупками. Со временем изменился сам характер поездок, а вместе с ним и требования к электричкам.

Сегодня список ожиданий у пассажиров куда шире: электропоезд должен быть привлекательнее личного автомобиля, чтобы человек выбрал его. По словам научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики профессора Михаила Блинкина, нужен «современный подвижной состав со всеми удобствами — кондиционером, удобной компоновкой салона и так далее».

«Иволгу» этими «удобствами» удалось наполнить: спектр зарядок, в том числе бесконтактных, эргономичные кресла, климат-контроль, минимум шума, обеззараживание воздуха ультрафиолетом, информационная система с медиаэкранами, пространства для детских и инвалидных колясок, поручни с тёплым покрытием, крепления для велосипедов, «стоянки» для самокатов… Собственно, потому что это удобно и быстро, диаметрами пользуются всё чаще. «С момента их запуска пассажиропоток вырос в 1,8 раза и сейчас достигает 1,6 млн поездок в сутки», — рассказал недавно заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Фото: пресс-служба ТМХ.

КСТАТИ

Уже этим летом биометрическая оплата проезда станет доступна на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, сообщили в Дептрансе. Новая технология будет реализована на 326 турникетах 74 станций. До конца года сервис планируют внедрить на МЦД-3.