Искатели приключений Алексей Корзин и Влад Рябов: Представьте, что вокруг вас скачет толпа папуасов в чем мать родила!

Один из самых популярных проектов в этом жанре выходит в эфир с 2019 года. За 7 лет съемочная группа объездила 165 стран (!!!), регулярно попадая в самые опасные, экстремальные и непредсказуемые ситуации. Каково это — быть искателем приключений в наше время? Какие открытия ждут нас, зрителей, в ближайших выпусках шоу? Об этом KP.RU рассказали бесстрашные ведущие «Невероятно интересных историй» - Алексей Корзин и Влад Рябов.

«Находим приключения на свои камеры»

- Работа у вас, с одной стороны, интересная. А с другой — очень уж беспокойная. Что особенно запомнилось из последнего?

Алексей Корзин:

– Мы постоянно находим приключения на свою... камеру. Мы убегали от разъяренных слонов, принимали участие в диких обрядах инициации, поднимались к самым высоким водопадам… А уж сколько разной гадости было съедено за это время – просто не перечесть!

Программа выходит три раза в неделю - это невероятный объем работы для любого трэвел-проекта. Съемочная группа иногда даже не успевает распаковать чемоданы между командировками. Хорошо, что я обычно летаю с одним рюкзаком, потому что несколько раз авиакомпании теряли наш багаж. И однажды бедному продюсеру пришлось проехать половину Африки в одних свитере и джинсах. Ну, а у меня самое яркое впечатление этого сезона – участие в племенном фестивале долины Балием в Папуа - Новой Гвинее. Для этого мне пришлось нарядиться в костюм настоящего папуаса, а они, знаете ли, исподнему предпочитают котеки — футлярчики из полых продолговатых тыкв. Это было то еще приключение…

Влад Рябов

Влад Рябов:

- Иногда приходится летать 2-3 раза в месяц. И не важно, устал ли ты, болеешь или чем-то расстроен – как только начинается запись, все твои проблемы остаются за кадром. Причем это распространяется не только на ведущих, но и на операторов с продюсерами.

Иногда по заданию редакции приходится делать то, чего в обычной жизни не решился бы никогда. К примеру, в одной из последних командировок - на Ямайку, пришлось погружаться в лагуну, где буквально накануне акула растерзала местного паренька.

- Алексей за время съемок посетил 135 стран, Влад — 47. Вас еще способно что-то удивить или вы давно ко всему привыкли?

Алексей Корзин:

– Разве можно привыкнуть к новому?! Пожалуй, самое удивительное – это похоронная церемония племени Тораджа. Они живут на острове Сулавеси. В день похорон они устраивают церемонию массового жертвоприношения Рамбу Соло. Забивают десятки буйволов, поросят, куриц… Зрелище не для слабонервных!

Влад Рябов:

– Больше всего на съемках запоминается первобытный уклад жизни. Будь то племена нага в Индии, пустынные бедуины или воинственные африканские мурси, хамеры и боди. Когда люди добывают еду с копьем в руках, по праздникам пьют кровь и лечатся при помощи грязи, навоза и порезов на теле.

Даже после нескольких лет постоянных поездок каждый раз меня удивляет Китай. Это страна, которую я всем и всегда рекомендую к посещению. На фоне бешеной урбанизации древние культура и традиции порой уходят в тень. Сегодня Китай – едва ли не единственное место на планете, где можно воочию увидеть города из фантастических фильмов. При этом роботы, беспилотные автомобили и прочие высокие технологии здесь мирно соседствуют с традиционной эстетикой и кухней.

Влад Рябов

«Напал грабитель, порезал оператора»

- Даже на самых подготовленных съемках не обходится без внештатных ситуаций. Случались ли моменты, когда вам было реально не по себе?

Алексей Корзин:

– В Сантьяго (столица Чили. - Ред.) на нас средь бела дня напал грабитель с ножом. Нашего оператора немного порезали. Несмотря на то, что мы были в самом центре города, ни один полицейский на крики толпы не появился. Заявление в полиции у нас тоже приняли неохотно. Хотя лицо преступника и сам момент нападения попали на камеру.

Влад Рябов:

– Часто правила и хаотично меняющиеся законы некоторых стран ставят в тупик. Бывало, что приходилось и провести несколько часов в полицейских участках. Поэтому искренне рекомендую досконально изучать спорные моменты в законодательстве страны, в которую вы собираетесь полететь.

- Ничего себе… А бывает так, что все пошло не плану, но получилось даже весело?

Алексей Корзин:

– Очень забавно было наблюдать, как папуасский вождь пытается нанести мне на кожу традиционные узоры. Краски, которые очень ярко смотрятся на темной коже, на мне были практически незаметны. В итоге он нашел решение – вымазал меня золой от костра, а потом уже украсил орнаментом племени.

Влад Рябов:

– Однажды мы целый день участвовали в ритуальном танце в племени хамер. Готовились к церемонии перепрыгивания через быков. Но в племени жениха, где календарь представляет собой веревку с завязанными узелками, кто-то завязал лишний узелок. Племя ошиблось во времени встречи на неделю – и на саму церемонию никто не пришел.

Алексей Корзин

«Продюсерам приходится идти на подвиг»

- Много из того, что действительно впечатлило, остается в итоге за кадром по тем или иным причинам?

Алексей Корзин:

– Многое мы просто не можем включить в эфир — например, из-за жестокости картинки или контента 18+. Представьте, что вокруг оператора скачет толпа папуасов в чем мать родила! Что-то остается за кадром из соображений безопасности. В этом году в Мьянме нам удалось побывать в так называемом Золотом Треугольнике. Это место, где находятся самые большие в Азии нелегальные плантации запрещенных веществ. Везли нас туда под автоматами. А перед вылетом на родину вежливо, но настоятельно попросили оператора удалить все записи.

Но многое остается за кадром просто потому, что мы просто не успеваем нажать кнопку записи! Когда на тебя из воды выскакивает огромный бегемот или слон выбегает из кустов, тут даже самый опытный оператор растеряется. Но уверяю вас: съемочного материала мы все равно привозим более чем достаточно, так что в новом сезоне точно будет на что посмотреть (см. КСТАТИ. - Ред.)

Влад Рябов:

– Мне особенно хочется отметить, что обычно в программу не попадает работа продюсеров на площадке. Съемки тревел-шоу – это бесконечные уговоры, разрешения, компромиссы и хитрость. Далеко не все готовы показать изнанку своей жизни на камеру. Тем не менее главная задача – снять то, что действительно зацепит зрителя и останется в памяти навсегда. Часто для этого продюсерам программы приходится идти на подвиг (а иной раз и на подкуп). Пока вы наблюдаете за жизнью племени в кадре или любуетесь невероятной красотой, возможно, за спиной оператора стоит продюсер нашего проекта, который из последних сил сдерживает тех, кто может помешать съемке!

Алексей Корзин

ДОСЬЕ KP.RU

Алексей КОРЗИН, ведет программу с 2020 года.

За это время:

- посетил 135 стран и 6 континентов;

- экспедиций – 57;

- количество часов в перелетах – 130;

- экстремальных ситуаций – 21;

- прыжков в пропасть – 10;

- съедено несъедобного – 27 блюд;

- за рулем по самым непредсказуемым дорогам мира – 25 000 км;

- получено шрамов – 1 (но большой);

- убегал от слонов – 1 раз;

- уплывал от акул – 2 раза;

- чуть не развязал войну в папуасском племени – 1 раз;

- поспособствовал заключению мира в папуасском племени – 1 раз.

Влад Рябов

Влад РЯБОВ, ведет программу с 2023 года.

За это время:

- посетил 47 стран и 4 континента;

- выиграл племенной конкурс красоты – 10 раз;

- напугал африканских детишек – 10 раз;

- было реально страшно – 10 раз;

- проблемы с полицией – 7 раз;

- сидел в тюрьме за границей – 2 раза;

- израсходовал солнцезащитного крема – 2 л;

- потерял: 2 пары очков, 2 чемодана, 4 камеры;

- отравился уличной едой – 16 раз;

- был послан на восьми языках восьми разных странах;

- обещал уволиться, стоя на веревочном мосту – 2 раза.

КСТАТИ

В новом телесезоне зрители отправятся в Высокогорный Китай – туда, где рыбаки ловят добычу при помощи бакланов, женщины никогда не стригут волосы, а сбор урожая отмечают гонками на драконьих лодках. А еще посетят затерянные малайские племена и прокатятся по самому загадочному континенту планеты – Австралии.

Также до конца года в эфир выйдут путешествия в Белиз, Гватемалу, Мексику, Намибию.

В планах снять выпуски и родные края — первым делом ведущие отправятся в Мурманск, Алтайский край, на Кавказ и Сахалин.

Фотоматериалы предоставлены пресс службой телеканала РЕН ТВ