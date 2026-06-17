Дина Азизова на фоне своих любимых кукол, в которых она так хотела превратить своих детей. Фото: предоставлено КП

Она выглядела как идеальная женщина. Ухоженная, общительная, талантливая. Ее дом в Усть-Катаве, обнесенный трехметровым забором, не привлекал лишнего внимания, хотя за забором 11 лет жили три ребенка, которым было запрещено практически все - мыться, расчесываться, учиться, общаться с людьми извне. Для Дины Азизовой двое дочерей и сын стали живыми игрушками. Вот только любви от Дины получали больше ее собака и фарфоровые куклы, в то время как дети чахли и вынашивали план побега.

С момента их освобождения от матери прошло уже семь лет. Старшая дочь Дины Дарина рассказала KP.RU, как им удалось вернуться в реальную жизнь и что оказалось самым сложным.

ПРИДУМАЛИ СВОЙ ЯЗЫК

История Дины Азизовой и ее детей прогремела в 2019 году. Тогда трое детей - Дарина (сейчас 27 лет), Давид (сейчас 22 года) и Диана (сейчас 18 лет) - сбежали из дома. 11 лет они буквально находились в заточении. Их мать не разрешала им покидать территорию дома, не впускала никого (даже старшую дочь и органы опеки), а мужу врала, что все у них хорошо (он работал на вахте). Дети плохо ели, редко мылись, исполняли странные поручения матери, пока та работала дизайнером одежды и записывала странные видеоролики с детьми (переодевала их, точно, как своих фарфоровых кукол, перекрасила волосы в блонд). За непослушание следовало жесткое наказание - удары поводком с карабином, например.

Наказания от мамы всегда были жестокими. Фото: предоставлено КП

- Долго оставалось непонятным, как мы все же сбежали, - рассказывает KP.RU Дарина Азизова. - Было много всяких интервью, ток-шоу, но я нигде не рассказывала подробностей про телефон.

К слову, своих собственных гаджетов ни у кого из детей не было (им было запрещено контактировать с внешним миром), а вот у Дины их оказалось немало.

- На тот момент у мамы очень много телефонов было старых, которые она хранила. Не знаю почему, но она не могла расставаться со старыми вещами. У нее была целая обувная коробка этих телефонов. И я начала наблюдать со стороны, какими телефонами она пользуется реже всего, какие вообще забывает. И просто в один момент у меня получилось взять телефон, про который она редко вспоминала. Сим-карты в нем не было, - вспоминает Дарина. - Симку добывали уже с боем. Она зачем-то очень много сим-карт покупала, но все они были не активированы. На счету ноль, выхода в интернет нет. Пришлось вытащить из действующего телефона ее симку. Пока она спала, я подменила на неработающую сим-карту. Мне было очень тревожно и страшно в тот момент, что она заметит подмену.

Прошел день, за ним другой, а подмену мать так и не заметила. Но через пару недель обман чуть не вскрылся.

- Она поняла, что вторая сим-карта не работает, она ею редко пользовалась. Начала звонить на тот номер, чтобы проверить, что с ней вообще произошло, можно ли на нее дозвониться. Пошли гудки. А у меня, оказывается, была включена вибрация на том телефоне, который я выкрала. Я тогда пулей побежала на кухню, чтобы она эту вибрацию не услышала. Началась паника, я не понимала, как отключить вибрацию. Телефон-то у меня первый, разобраться еще толком не успела, - говорит Дарина. - А мы тогда, когда с мамой жили, с младшими общались жестами. Когда мы поняли, что происходит что-то неадекватное, обстановка в нашей семье стала напряженной, мы изобрели свой язык жестов с братом и сестрой. И вот когда этот телефон завибрировал, я им жестами показала, чтобы они отвлекли ее. Кто-то закашлял, кто-то подошел к ней что-то срочно спросить. А я пошла на кухню, пытаться это все отключить.

«ДА НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ»

Благодаря телефону в итоге ребята и смогли сбежать. За два года до побега Дарина познакомилась в сети с молодым человеком, рассказала свою историю.

Частенько детям прилетало не только ремнем. Фото: предоставлено КП

- Тот парень не сразу согласился нам помогать. Помощи я у него попросила еще когда мне было 18 лет, объяснив всю ситуацию, но на тот момент он сказал: «Я могу помочь, но только если ты сбежишь одна». Я ему попыталась объяснить, что если я сбегу одна, то младшие останутся в опасности, тем более мама угрожала мне, что в случае моего побега она сначала повесит младших, а потом и сама следом за ними повесится, на что он ответил: «Ой, да ничего она с ними не сделает, сбегай одна». Я отказалась тогда, не могла оставить младших в опасности одних, - говорит Дарина. - Спустя два года, когда мне уже было 20 лет, обстановка сильно накалилась. Мама стала более агрессивная, чаще и более жестоко стала избивать, носила постоянно с собой либо топор, либо заточенную саблю. Ее галлюцинации стали более ярко выражены и по-настоящему испугалась. У меня хорошо развита интуиция, и я понимала, что скоро маму переклинит и она сделает что-то очень страшное по отношению к нам.

Кровавые подтеки на стенах после побоев были нормой в кукольном доме. Фото: предоставлено КП

7 ноября 2019 года Дина ушла на рынок, и дети выбрались из дома через окно.

- Мы планировали побег, обсуждали эту тему постоянно, но в тот день все случилось достаточно спонтанно. Когда мама ушла на базар, я решила, что пора. В тот день я позвонила сначала маминой знакомой - тете Свете, ее номер я нашла в телефонной книжке мамы. Позвонила и объяснила, что в нашей семье происходит, попросила помощи, на что тетя Света сказала: «Кроме тебя самой - тебе никто не поможет. Для меня это звучало тогда обидно, но с годами вспоминая эту фразу я все чаще сталкиваюсь с понимаем, что в ее словах была правда. После этого разговора я позвонила Вячеславу, тому парню к которому обращалась в 18 лет. Сказала, что мама агрессивная и нам нужно срочно бежать, попросила вновь помощи у него, но уточнила, что одна я сбегать не намерена, либо мы сбегаем все вместе, либо я остаюсь с младшими и будь что будет.

Поначалу парень заявил, что ночью уезжает в Челябинск и помочь не сможет. В дело пошел отчаянный шантаж: «Хорошо, просто помни, что я к тебе обращалась. Если с нами произойдет страшное, это будет на твоей совести». Тут-то Вячеслав и понял, что ситуация серьезнее, чем ему казалось до этого. Он согласился, пообещал сдать билет, но при условии - никакой полиции. Выйдя из дома матери, Дарина, Диана и Давид сели в такси и поехали к Вячеславу.

- Мы не звонили сразу в полицию, рассчитывали, что мама сама нас не найдет, - говорит Дарина.

Но Дина поступила иначе. Вернувшись домой и не увидев детей, она сама побежала в полицию.

- Написала заявление с формулировкой, что нас похитили с целью убийства. Это была ее классическая схема, даже когда старшая сестра Диляра сбегала из дома, она так писала.

Полиция начала поиски. И тут звонок от той самой тети Светы, маминой подруги.

- Я побоялась брать трубку, но она прислала СМС: «Дарина, вас полиция ищет, весь город на ушах. Пожалуйста, выйди на связь, полиция с тобой просто поговорит, не бойся», - объясняет девушка.

Деваться было некуда. Дарина позвонила тете Свете и назвала адрес. Пока ребята ждали полицию, их трясло от страха. Приехали работники ПДН, Дарина рассказала все, ничего не тая.

- У девушек из ПДН глаза стали большими от удивления. Они уехали, а позже увезли нас в инфекционную больницу, причину, правда, особо не объяснили, но для меня было просто важно, чтобы мама нас не нашла, - признается Дарина.

ВЫЧЕРКНУЛА ДОЧЬ ИЗ ЖИЗНИ

То, что произошло дальше - шокировало не только детей, но и взрослых, опытных инспекторов ПДН.

Дарина боялась матери, как огня, но все равно пыталась привести ее в чувства. Фото: предоставлено КП

- Нам долго не говорили, что произошло с мамой. Я хотела с ней поговорить, просила инспектора организовать нам встречу, побеседовать в их присутствии. Боялась ее, не могла одна к ней пойти. Мне сказали, завтра, потом еще раз. Тогда они уже знали, что мама подожгла дом и сгорела в нем… Узнали мы через три-четыре дня, - говорит Дарина.

- Она же оставила записку?

- Да…

- Но попрощалась в ней только с Давидом и Дианой. Ни слова о вас.

- Немножечко есть обиды, но я бы не сказала, что она сильная. Я была готова к этому. Она относилась ко мне хуже всех.

- А что бы вы хотели ей сказать?

- У меня были мысли, что можно было как-то на маму надавить, что ли, как-то ее убедить в том, что это все ненормально. Хотя я много лет это пыталась сделать, это было бесполезно. Шанс был равен нулю изначально. Но в тот момент я верила в такой поворот событий, что мы с ней во всем разобрались и все стало нормально.

Раны после побоев на теле Дарины практически никогда не исчезали. Фото: предоставлено КП

ЗНАКИ БЫЛИ ЗАДОЛГО ДО

Судя по словам Дарины, у Дины была некая форма мании преследования. Говорить о точном диагнозе женщины сейчас уже не имеет никакого смысла - человек погиб, забрав с собой все тайны своего странного и запутанного внутреннего мира. Но знаки, те самые «звоночки», Дарина помнит еще со своего детства.

- Мне было 5 или 6 лет. У нее произошла паническая атака и она побежала бросаться под поезд. Мы жили тогда еще в деревне. Я не помню точно, но вроде бы мама хотела со мной попрощаться и мне что-то сказала такое, что я побежала за папой и попросила, чтобы он ее остановил. И он не дал ей прыгнуть под поезд, вернул домой. Я это точно помню, - вспомнила Диана.

Тогда же Дина впервые рассказала о галлюцинациях. Ей померещилась собака-оборотень, которая подходила к дому и «провоцировала» ее на то, чтобы женщина ушла из жизни. Такие эпизоды потом повторялись и не раз, а с годами и вовсе участились.

- И да, у нее при нас уже были собаки. Она их очень любила и заботилась о них лучше, чем о нас. Это все так странно, если сейчас вспомнить и сопоставить все, - добавила девушка.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

После всех событий 2019-го, Дарина, Диана и Давид начали жизнь с чистого листа. Впервые произошел серьезный разговор с отцом, который и не догадывался, что происходит в его доме.

- Мама настраивала нас против отца, причем с самых маленьких лет. Психологически мы папу отторгали, исходя из детских установок. Потом как-то поняли, что все это было враньем, - говорит Дарина. - Конечно, поначалу он винил очень сильно себя, что он ей верил постоянно, что не лез дальше положенного. Она же ему запрещало лезть в нашу жизнь. Он считал, что он так сделает лучше на тот момент. А получилось наоборот.

Сейчас дети созваниваются с отцом каждый день, а Диана и вовсе живет с папой.

- У него большая обида на маму. За то, что у Давида проблемы со здоровьем и он не может найти работу, найти себя. Инвалидность не устраивает многих работодателей. Да и, признаться честно, у него снова начал расти горб, даже после операции (из-за прививки в детстве у Давида начались проблемы со здоровьем, вырос горб, прооперировать его смогли только после побега). Я вижу, как ему больно, он не говорит об этом, конечно, но этого не скрыть.

У Давида начал расти горб после прививки, но мать не дала ему шанса получить медицинскую помощь. Фото: предоставлено КП

Сейчас Суюн (отец детей) уже не работает, он на пенсии. Денег получает немного, но пытается баловать младшенькую.

- Он ей сунет денег, а она отказывается, говорит: «Папа, не надо, у тебя итак мало, а я обойдусь».

Прервалась связь только со старшей сестрой Дилярой, которая одной из первых поняла, что мать сошла с ума и мучает детей. С годами сестры просто потеряли общий язык и общение сошло на нет.

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

- Сейчас мне уже лучше. Я долго была в депрессии, но нашла в себе силы и смелость пойти к психологу. Долго искала толкового специалиста. Многие говорили - забудь про детство, это прошлое. А я не могу, мне нужно прожить эту ситуацию и отпустить, - признается Дарина Азизова. - Я завела блог. Там рассказываю потихоньку истории своей жизни, даже того, чего не было раньше в интервью. Более как-то раскрыто эту тему выражаю, и для меня это мотивация сейчас. Поначалу боялась. Думала - не примут, скажут «уже столько лет прошло, зачем ворошить прошлое». Но аудитория меня приняла - уже 10 тысяч подписчиков.

Дарина уже сама мама и воспитывает прекрасную девочку. Фото: предоставлено КП

Спустя 7 лет говорить о событиях тех дней уже проще. Конечно, чувства до сих смешанные, но злости к матери уже нет.

- Мы редко втроем вспоминаем о произошедшем. Можем с Давидом вдвоем поговорить, но пытаемся воспринимать все с юмором. Перешагнули уже многие обиды. А вот с Дианой не поднимаем эту тему. Ей сложнее всего было, - говорит Дарина.

Сейчас Дарина развивает свой блог и работает с психологом. Фото: предоставлено КП

Здесь важно отметить, что из всех троих детей Дины Азизовой лишь Дарина успела немного поучиться в школе и побыть в социуме (до второго класса). Младшие ребятишки не знали, что такое уроки, переменки и одноклассники. Учились (если можно так сказать) дома, под наблюдением мамы. После освобождения из «кукольного дома» матери в школу пошли Диана и Давид. Мальчик доучился лишь до 8 класса. Учебу решил бросить сам, потому что устал от недостатка денег. Его шпыняли за старую заношенную одежду и излишнюю худобу (на продукты едва хватало). Давид решил вместо школы пойти на работу. Тем временем Диана продолжила учиться.

Диане было всего 11 лет, когда ребята сбежали от матери. Фото: предоставлено КП

- Она очень тяжело адаптировалась к социуму. В школе ее обзывали, и все такое было, некрасивое. На выстраивание нормальных человеческих отношений ушло очень много времени, - объясняет Дарина.

На момент побега девочке было всего 11 лет. До этого она общалась только со своей семьей, поэтому после попадания в обычную жизнь тяжелым оказалось буквально все. Было сложно понимать разговоры других людей, ориентироваться в происходящем. Сейчас она уже шутит, что вела себя, как маленький Маугли. Но она была ребенком, которых хотел постигать этот мир, учиться, общаться, дружить. Были, конечно, и те дети, которые отнеслись к ней с понимаем. Но не обошлось и без травли - кто-то обзывался, смеялся, могли порвать рисунки. В конце концов Диана преодолела все, а когда перевелась в другой класс, нашла друзей и почувствовала себя своей.

Диане нелегко приходилось в первые годы в школе. Фото: предоставлено КП

- Когда она еще была ребенком, скучала по маме, не до конца понимала, что произошло. Но спустя годы пришло осознание, насколько ненормальной и тяжелой была та жизнь, - передает слова сестры Дарина.

Сейчас Диана настоящая красавица. Она мечтает о счастливой жизни. Фото: предоставлено КП

Каждый из троих пытается найти себя в большой мире взрослых. Дарина воспитывает ребенка, ведет блог и пока только мечтает об образовании (проблема в том, что прежде, чем идти в вуз, нужно заполучить школьный аттестат). Диана планирует закончить 9 классов и пойти учиться на графического дизайнера (но есть мечты и о флористике). Девушка думает о настоящем и планирует свое счастливое будущее, не оборачиваясь на страшное детство. А Давид нашел работу и копит деньги на лечение зубов, которые практически разрушились еще при жизни с матерью.

Давид работает и копит деньги за лечение зубов. Фото: предоставлено КП

- Наверное, в глубине души я благодарна маме. Если бы не было этих адских 11 лет, я бы никогда не стала таким сильным человеком… - закончила свой рассказ Дарина.

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