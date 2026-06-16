Поддержка русского языка, строительство АЭС и цифровые проекты: главное о переговорах Михаила Мишустина в Узбекистане

Михаил Мишустин и премьер Узбекистана Абдулла Арипов осмотрели выставку Ташкентского международного инвестиционного форума. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник премьер Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Ташкент. В последние годы Узбекистан демонстрирует активный рост в применении передовых технологий, и происходит это во многом благодаря привлечению лучших специалистов из России. На встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым Михаил Мишустин отметил, что Россия заинтересована в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном.

На данный момент Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику.

Михаил Мишустин и Абдулла Арипов осмотрели выставку Ташкентского международного инвестиционного форума

- У нас есть хорошие возможности для запуска большого количества совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, в цифровой экономике, - сказал премьер.

Одним из удачных совместных проектов Мишустин назвал запуск строительства российскими специалистами первой атомной электростанции в Узбекистане. Проект называют уникальным и флагманским. Два крупных энергоблока и два малых энергоблока АЭС будут построены по технологии, которой владеют только в России.

- Это создание еще одной высокотехнологичной отрасли, большого количества смежных производств и подготовка квалифицированных инженерных и научных кадров, - сказал премьер о строительстве АЭС.

Отдельно Мишустин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества. Он напомнил, что в Узбекистане успешно работают филиалы российских вузов, а в местных школах реализуются программы преподавания русского языка.

- Это помогает нам развивать контакты между людьми и укреплять традиционную дружбу между нашими народами, - пояснил премьер.

В среду Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционную форума. К нему приурочена выставка, где демонстрируются достижения Узбекистана в различных отраслях экономики. Премьеры осмотрели выставку заранее. Мишустину рассказали о развитии животноводства в Узбекистане, строительстве железных дорог, орошении земель и даже продемонстрировали изделия из местной кожи и текстиля. Среди прочего на текстильном стенде оказалась американская спортивная форма, разработанная к чемпионату мира по футболу.

- Готовится узбекская команда? - поинтересовался Мишустин у Арипова, взглянув на символику США ( ЧМ по футболу- 2026 проходит в США, Канаде и Мексике).

- Готовится! - ответил узбекский премьер.

- И как настроение? - уточнил Мишустин.

- Очень хорошее! - заметил Абдулла Арипов.

На этом спортивный диалог двух премьеров завершился. Бросалось в глаза, что разработок совместных российско-узбекских компаний на выставке представлено не было. Познакомиться здесь можно было лишь с достижениями узбекского бизнеса.

- А чем для нас, россиян, интересна эта выставка? - поинтересовалась спецкор KP.RU у вице-премьера Алексея Оверчука, который осматривал стенды вместе с правительственной делегацией.

- Это интереснейшая выставка, я пришел сюда и вместе с вами по ней хожу, потому что она дает представление, насколько разнообразен Узбекистан, насколько он стремится в будущее, насколько он развивается и мы видим, что здесь представлены все отрасли и множество технологий. Для России все это выгодная основа для взаимодействия Узбекистаном, - пояснил Алексей Оверчук.

А Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки отметил успехи Узбекистана в цифровизации. Он напомнил, что Абдулла Арипов «очень много лет работал министром коммуникаций и связи». То есть цифровые успехи страны во многом его личная заслуга. Мишустин также отметил, что Россия многого

добилась в части технологического суверенитета, особенно в цифровизации тяжелой промышленности.

- У нас очень активно работает промышленная автоматизация. Есть много решений, которые фактически устанавливают суверенитет в области станкостроения, машиностроения, в части программного обеспечения для этого, - отметил премьер.

По его словам, сотрудничество России и Узбекистана в цифровой сфере – одно из перспективных направлений.

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