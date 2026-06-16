Артсистема главного калибра А-190 фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович". Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

По сообщениям британских СМИ, в проливе Ла-Манш российский военный фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты, которая пыталась к нему приблизиться.

Около 11:40 по местному времени яхта, зарегистрированная в Великобритании и считающаяся гражданским судном, приблизилась к российскому фрегату в районе между островом Уайт и побережьем Нормандии.

Экипаж «Адмирала Григоровича» произвел предупредительные выстрелы – с расстояния около 450 метров.

Головной сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Инцидент произошел примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, то есть за пределами британских территориальных вод. Никто не пострадал, яхта не получила повреждений и продолжила движение.

С борта британского судна связались с французскими службами и сообщили о произошедшем. После этого начали реагировать военно-морские структуры Великобритании и Франции. Британское минобороны подтвердило, что изучает сообщения об инциденте и собирает информацию.

За российским фрегатом в момент перехода следили базирующийся в Портсмуте патрульный корабль королевских ВМС Mersey, к нему присоединился второй - Tyne.

К наблюдению за ситуацией подключался и другой британский корабль, с которого на яхту направился военнослужащий для проверки состояния экипажа и сбора информации.

В последние недели «Адмирал Григорович» уже находился под наблюдением, поскольку, пишут британцы, он участвовал в сопровождении судов, которые связывают с «теневым флотом».

За несколько дней до сегодняшнего инцидента, 14 июля, британские морские пехотинцы с вертолета десантировались на борт танкера Smyrtos под флагом Камеруна, обыскали каюты и проверяли документы экипажа, состоявшего из граждан Индии и Грузии. Вышедшее из порта Усть-Луга судно сейчас удерживается на стоянке у британского побережья «на время расследования». Капитан-индиец задержан, его обвиняют в нарушении антироссийских санкций.

Надо полагать, что теперь премьер Кир Стармер, который подавал захват Smyrtos как выдающуюся победу и чуть ли не личную заслугу, трижды подумает, прежде чем отдавать другие подобные распоряжения.

Кстати, «Адмирал Григорович» действовал в полном соответствии с международным морским законодательством. В нейтральных водах у военных кораблей есть полное право на самооборону и обеспечение безопасности. В случае, если приближающееся судно может представлять угрозу, рискует создать столкновение, не отвечает на радиозапросы и так далее, предупредительный выстрел всецело вписывается в эти рамки.

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