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Здоровье17 июня 2026 1:00

Сердце просит больше драйва: сколько на самом деле нужно тренироваться

В Китае выяснили, что для защиты сердца нужно двигаться 560 минут в неделю
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Ученые из Китая выяснили, что большинству из нас нужно двигаться намного активнее, чем обычно рекомендуют.

Ученые из Китая выяснили, что большинству из нас нужно двигаться намного активнее, чем обычно рекомендуют.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Две тренировки в неделю — это неплохо. Но чтобы серьезно укрепить сердце и снизить риск инфаркта, этого часто не хватает. Ученые из Китая выяснили, что большинству из нас нужно двигаться намного активнее, чем обычно рекомендуют.

150 минут в неделю - это минимум, но хорошо бы больше

Официальные рекомендации ВОЗ и Минздрава говорят, что 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю уже будут засчитаны в копилку здорового сердца. Это могут быть быстрая ходьба, велосипед, плавание, бег трусцой.

! Однако исследование показало, что обычные полтора - два с половиной часа в неделю снижают риск инфаркта только на 8 – 9%. Чтобы по-настоящему защитить сердце и сосуды этого мало.

! Для существенного снижения риска (более чем на 30%) сердце стоит тренировать больше. Ученые рекомендуют 560 – 610 минут в неделю, а это примерно 8 – 9 часов умеренной или интенсивной активности. То есть в 3,5 – 4 раза больше нынешнего минимума.

Кому нужно тренироваться больше?

Если вы не в форме, то тренировки дают меньший эффект. Чтобы догнать тренированных по пользе для сердца, нужно на полчаса - час больше физнагрузки в неделю.

! Правда, другие, более ранние исследования показывали, что и привычные нам (по крайней мере по рекомендациям) 150 минут физнагрузки в неделю дают защитный эффект для сердца в пределах 15 – 25 %.

Тем не менее, вероятно, стоит в принципе ориентироваться на себя и становиться более тренированным, чем исключительно «отбывать» часы.

Ученые рекомендуют 560 – 610 минут в неделю, а это примерно 8 – 9 часов умеренной или интенсивной активности.

Ученые рекомендуют 560 – 610 минут в неделю, а это примерно 8 – 9 часов умеренной или интенсивной активности.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему у более спортивных людей и отдача от тренировки выше?

Дело в том, что у тех, кто уже в хорошей форме, сердце, легкие и сосуды привыкли работать без сбоев и с большей отдачей.

Главный показатель тут - кардиореспираторная выносливость (VO2 max). Это то, насколько хорошо организм использует кислород во время нагрузки. Чем выше эта способность, тем крепче сердце и ниже риск.

Простые способы оценить свой уровень:

- Можно пройти тест VO2 max в фитнес-клубе под присмотром тренера.

- Умные часы тоже способны оценить этот показатель, но они дают приблизительную оценку.

- Хороши так называемые функциональные тесты. Например, посмотрите, сколько этажей вы можете в хорошем темпе подняться без одышки. Дошли до 3-го? Хорошо, но легкие работают не в полную силу. До пятого – шестого и можете дальше – легкие в целом знакомы со своими способностями.

! В любом случае, если вы тренируетесь нерегулярно или в не очень хорошей физической форме сейчас, золотое правило – постепенное увеличение нагрузки и регулярность.

Даем себе каждый день посильную и приятную нагрузку, плюс, еще «чуть-чуть», совсем немного сверх того, что сейчас приятно и доступно.

1. Начните с базы.

150 минут в неделю - это надежная основа. Не нужно сразу бросаться на 9 часов тренировок в неделю.

2. Двигайтесь постепенно.

Добавляйте по 30 – 60 минут каждые 2 – 3 недели. Организм адаптируется.

3. Сочетайте интенсивность:

- Быструю ходьбу (со скоростью 5 – 6 км/ч)

- Велосипед

- Плавание

- Танцы, игровые виды спорта. Летом хорош и бадминтон, и пинг-понг.

- Интервальные тренировки (для более подготовленных)

4. Смотрите правде в лицо.

Если работа сидячая, есть лишний вес, мышцы слабоваты, легкие не очень понимают, как мощно дышать, а кроссовки для бега вы в глаза не видели, - полезно будет просто начинать больше двигаться в свое удовольствие. Здорово, если еще и в хорошей компании.

5. Сделайте движение привычкой.

- Ходите пешком на работу, хотя бы часть пути.

- Добавляйте вечерние прогулки.

- Выбирайте активный отдых по выходным.

Сердце любит нагрузку. Чем раньше начинать тренировать сердце разумно и регулярно, тем дольше и радостнее будет жизнь.

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