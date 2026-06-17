Руководство по нагреванию воды для чайников: Сравниваем, какой из способов набрать горячую ванну самый эффективный

- Мы с утенком не моржи! Нам холодный душ не подходит. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Много воды утекло, пока я проводила этот эксперимент. Не менее 300 литров. А все потому что и меня не миновала чаша сия: профилактическое отключение горячей воды на две недели.

Сложный в жизни любой девушки период я решила провести с пользой для работы. И наконец-то выяснить, какой способ добывать горячую воду в домашних условиях самый быстрый и дешевый. А значит, и самый эффективный. Вариантов у нас три: греть воду кастрюльками, достать старый добрый кипятильник (вы видели, каких гигантов нынче производят?) или же установить проточный водонагреватель.

СИМФОНИЯ КАСТРЮЛЕК

Конечно, посреди недели в спешке каждый из нас умудряется мыться водой из одной кастрюли. Ибо некогда. Но ради эксперимента и комфорта в этот раз мы грели воду на целую ванну. Чтобы и лепестки роз можно было накидать, и резиновых уточек запустить, и поотмокать с удовольствием.

Мы посчитали заранее, что в среднем для этих целей нам достаточно 150 литров воды. Три кастрюли, ковшик и электрический чайник в совокупности дали нам 14 литров кипятка зараз. В итоге потребовалось шесть подходов, чтобы получить около 100 литров нагретой воды (кипятком ее уже не назовешь, первые партии прилично остыли - но 80 °C есть). Разбавляем холодной водой до комфортной температуры (40 °C) - и вперед.

Считаем, во сколько нам обошлось удовольствие. Времени потрачено - около двух часов. Стоимость потраченной воды и электричества по счетчикам - 119 рублей.

ОЧЕНЬ СТРАШНЫЕ ДЕЛА

Переходим к методу № 2. Изначально в планах было набрать ванну холодной воды, опустить туда кипятильник и засечь, сколько времени займет нагрев. Поэтому я выбрала самый большой агрегат из тех, что были в продаже. А когда открыла его в день икс, оказалось, что у него нет крепления для надежной фиксации на краю ванны.

Лезу в отзывы читать, как народ выходил из этой ситуации. И тут мне становится не по себе. «Спираль поржавела после первого нагрева». «При погружении кипятильника в воду он почернел, в ванне появился нагар, и вода ударила током». «Нет крючка, чтобы повесить кипятильник на ведро, в результате расплавился пластик». И выразительные фото.

Проверять, заискрит ли кипятильник в ванне, я не стала, скажу честно. Вместо этого положила его в большую пятилитровую кастрюлю, которую он нагрел за 10 минут. Электричества при этом намотало 0,3 кВт-ч. Итого, если бы мне потребовалось нагреть 20 таких кастрюлек, на это ушло бы примерно три часа и электроэнергии на 43 рубля.

ДОРОГУ ТЕХНОЛОГИЯМ

Самым логичным выходом из ситуации с отключением горячей воды было бы установить накопительный водонагреватель. Цена вопроса - от 4 тысяч рублей за тридцатилитровый бак, которого вполне достаточно на одного человека. Но когда живешь на съемной квартире, стены ванной отделаны кафелем, а хозяева вкладываться в «обновку» не планируют, приходится искать варианты попроще.

Установить проточный нагреватель очень легко: один шланг - в смеситель, другой - в лейку душа. И не забыть подключить к розетке.

Например, проточный водонагреватель, который не требует сложного монтажа. Совсем простой стоит от 1600 рублей на маркетплейсах и представляет собой конструкцию с гибким краном и цифровой панелью, которая показывает температуру воды. Внутри она греется за счет спирального нагревательного элемента, крайне напоминающего… кипятильник.

В итоге я остановилась на водонагревателе за 2900 рублей с душевой лейкой. Воду он действительно греет быстро, градусов до 50 - 60, но нужно иметь в виду: чем сильнее напор, тем вода холоднее. Душ принять не проблема, но ради чистоты эксперимента решено было наполнить 150-литровую ванну. На это ушло полтора часа и электричества всего на 36,5 рубля.

ВАЖНО!

При равном объеме воды в 150 литров самым эффективным оказался проточный водонагреватель.

Правда, нужно учитывать первоначальные инвестиции в его покупку.

Нехитрые расчеты показывают, что полностью он окупает себя за 35 наборов ванны.

А если учесть, что чаще всего нужно просто по-быстрому принять душ (25 литров воды вместо 150) и немаленькую экономию времени, то даже две недели отключения воды делают эту покупку выгодной.