Рэпер Николай Романенко: «В первую очередь я - военный. А музыка - для души»

Николай Романенко, позывной "Тяжелый", он же - рэпер Грау. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ВОЙНА БЫЛА ИНТЕРЕСНОЙ

С Николаем я познакомился зимой. Привез ему отбойный молоток, который передали друзья из московской творческой тусовки. Сказали только, что Николай — воюющий музыкант. А молоток ему нужен, чтобы парни из его разведбата могли пробивать мерзлую землю для блиндажей. Я тогда подумал: странно, еду из Москвы на Донбасс со своим отбойным молотком!

Молоток пригодился, а поговорить с Николаем мы смогли только сейчас, в конце весны. В Горловке.

Капитан Николай Романенко воюет 12 лет, большую часть времени оставаясь в окрестностях родного города. Не он поехал на войну, а она пришла к нему домой. Защищать свой дом он пошел в 18 лет, вместе с отцом, братьями, друзьями и одноклассниками.

Сейчас ему кажется, будто это была другая жизнь, другая война.

— Тогда я назвал бы ее интересной, — рассуждает Николай. — Мы были как наши деды и прадеды. Ползали в тыл противнику, устраивали засады. Сейчас это из ряда фантастики. Такого уже не будет. Идет война дронов.

Капитан Николай Романенко воюет уже 12 лет Фото: Личный архив.

Мы сидим с ним в центре Горловки. И это такой город, что не поймешь — вроде тыл, но дроны летают.

Николай не просто офицер, но и рэп-певец. Его сценический псевдоним — «Грау». Выступал со своими песнями даже в Кремле и на стадионе Лужники. У него есть совместная песня с Олегом Газмановым. Другой бы решил: «Я — звезда, буду ездить с концертами». А Николай как будто не заметил своей славы и вернулся к привычному делу — военному.

СПАСЕТ МАМИНА МОЛИТВА

Всё началось в 2014-м году, когда Николай с товарищами занял здание горловской администрации и полиции. Дежурил на крыше с пулеметом, и видел с нее свой дом. Потом, попав в разведку 3-й (сейчас она 132-я) горловской гвардейской бригады, ходил по позициям противника. Однажды с двумя (!) товарищами отбивал атаку 95-й десантной бригады ВСУ. Их пытались взять в кольцо, а они бились, пока не подошла подмога. Ещё и потерянную позицию вернули. В 17-м году получил офицерское звание и первую должность — командир взвода.

— До 23-го года была военная романтика, — хмурится Николай. — Теперь ее нет и больше не будет. Раньше сползал к противнику, выполнил задачу, потом вернулся, жаришь шашлык, играешь на гитаре. Те годы вспоминаю с теплом, будто это был какой-то детско-юношеский лагерь… пусть и опасный. А сейчас всё зависит от неба.

Раньше контролировать воздух было проще. Война между землей и небом велась на равных. В 14-м сразу после учебки был случай. Всех подняли по тревоге — «воздух»! Ополченцы выбежали из располаги и прыгнули в окоп. Туда прилетела бомба, изрешетила осколками спину бегущего за Николаем пацана. Неизвестно, остался ли жив. Там же в окопе стояла зенитная установка. Пожилой сиплый дядька с позывным «Хохол» бросился к установке и начал бить в небо, не обращая внимания на взрывы вокруг. Наверное, получил контузию, но сбил вражеский истребитель — «сушку». Украинский пилот катапультировался. Его поймали. Николай до сих пор помнит, что тот был в гавайской рубахе.

В 22-м году горловская бригада участвовала в штурме Волновахи. На всю бригаду у них был один крошечный «мавик-мини», у начальника артиллерии. Комбриг тогда руководил, находясь в центре событий. Это было время витязей, а не боевых роботов. Бригада отбросила противника от Горловки, выбила из Торецка. Но теперь вражеские дроны летят из Константиновки или бог знает откуда. Их даже из Европы могут отправлять, дистанции позволяют.

— Время сейчас трудное, — соглашаюсь я. — А что-то позитивное видите в нём?

— Ну, я в принципе не унываю. Ничего просто так не происходит. У меня есть песня «Не лечи». Там слова: «…Небо нас поливало градами. Наверное, так было надо нам. Нас небеса польют снарядами. Видно, планы есть на нас у них». Всё закончится, когда придёт время. Сейчас трудно рассчитывать только на себя. Спасет удача или мамина молитва. Я стою на своей земле, если нужно, умру за нее.

Николай: "Я стою на своей земле, если нужно, умру за нее" Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ГАЗМАНОВ УСЛЫШАЛ «КАТЮШУ»

Николай начал писать музыку в 2019 году. Ему нравился рэп, и он тоже решил попробовать. Ни с кем из популярных артистов знаком не был, да и сейчас почти ни с кем не общается:

— Вот разве что Егор Бероев в гости приезжал, за этим же столом сидел… А так я сам по себе.

Придумал текст, скачал в сети музыку. До начала СВО в Горловке действовала студия звукозаписи, там записал первые песни. Поехал на песенный конкурс в Донецке и неожиданно занял третье место. Позвали на республиканское телешоу, где дошел до финала. «Грау» — парень заметный, культурист. Не зря его боевой позывной — «Тяжелый». Еще и участник боевых действий, отмеченный госнаградами. В конце 22-го года его позвали в Москву на «Новогодний огонек» на 1 канале. Потом какие-то стримы, Кремль, «Лужники». Будто яркий калейдоскоп.

Николай пожимает широкими плечами:

— Музыка — для души. Я на ней не зарабатываю и делать карьеру не хочу. Пишу о себе, о погибших друзьях.

На одном из выступлений Николай познакомился с Газмановым. Тот услышал его «Катюшу» и сам предложил коллаборацию.

Николай с Олегом Газмановым Фото: Личный архив.

— Я сразу выбрал песню «Офицеры», — признается Николай. — Я же офицер. Олег Михайлович согласился и прислал дорожку со своим вокалом. Теперь у нас есть с ним совместная песня. Можно найти в сети. Крутят ли ее по радио, не знаю. Я радио не слушаю. Всем, кто просил, я ее скидывал.

ЧТОБЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

— Какие ощущения были в Лужниках? Все-таки на концерте было двести тысяч человек. Как во всей Горловке.

— Было холодно, февраль. Я не совсем понимал, что происходит. Позвали спеть «Катюшу», я согласился. Что за «Лужники» такие, даже не знал. Сказали, что со мной будет петь хор Александрова. Я и про хор такой не слышал. Уже на месте увидел: огромный стадион, множество людей, флаги. Все будто размыто было, ничего не понял тогда. Просто пел.

Об отношении рэп-тусовки к СВО и о том, приняла ли она его песни, Николай не думает. Ему нет дела до политической позиции музыкантов. Мотаясь по боевым задачам, в своей машине включает песни даже тех, кто уехал за границу. И слушает всё подряд. В его плей-листе Игорь Тальков, София Ротару, AC/DC, джаз и рэпер Типси Тип из Кривого Рога.

Николай на сцене патриотического концерта в "Лужниках"

— Есть патриотично настроенные рэперы, которые поют о войне…

— Часто поют, сами не понимая о чем. Призывают к чему-то. У нас в Горловке принято, что за язык нужно отвечать. Нужно думать, к чему призываешь. Если человек побудет на войне, сумеет выжить и вернуться, то переосмыслит и тексты, и свои мысли. Я не люблю военный рэп. Мне нравятся песни про жизнь.

— Нужны ли тогда вообще песни, кино, книги об СВО?

Николай задумывается.

— Мне бы хотелось смотреть и слушать то, где есть правда. Чтобы было true (англ. —«по-настоящему»). Мы теряем людей. Память о них должна жить обязательно.

— А что на ваш взгляд true?

— У Рэма Дигги есть песня «Универсальный Солджер». Вот она, true. Я ее переслушиваю. Но вообще у меня нет времени, чтобы искать новую музыку. Старую гоняю по кругу. А фильмы не помню, когда смотрел последний раз. У меня другие заботы. Я воюю. Музыка просто хобби.

Писать музыку Николай начал в 2019 году Фото: Личный архив.

МЕЖДУ КАПЛЯМИ

Сейчас Николай Романенко дослужился до должности замполита разведывательного батальона. Не просто воюет, а вдохновляет других бойцов. Пацаны про его хобби знают. Бывает, в подразделение приходят новички, которые слышали его песни раньше. Да и вообще Николай — человек известный.

— Ух ты! Это же Грау! — восклицает случайный прохожий парень и жмет Николаю руку, когда мы идем вместе по городу.

— Не думаю, что я звезда, — отвечает на мой вопрос Николай. — Но у меня есть слушатели.

В семье Николая многие воюют: двоюродный брат служит в его батальоне, родной брат командует ротой в другом. Отец служил в ополчении, начинали вместе, но в 2016-м умер от сердечного приступа. У самого Николая орден Мужества, медали «За укрепление боевого содружества», «За боевые отличия», два Георгиевских креста ДНР, медали «За службу в разведке» и «За оборону Горловки».

Он был ранен в 22-м. Танковый снаряд прилетел и разорвался в 7 метрах. Осколком зацепило руку. Но в остальном ему всегда везло.

– Проскакиваю будто между каплями. Бывает, под ногами взрывается — бах! — падаю, а потом встаю целый. Сам не знаю, как получается. Это мамины молитвы — 100%. Да не только. Много людей за нас молятся.

ЗА СПЕЦНАЗОМ ШЛА ПРЕССА

Сейчас Горловка кажется неприступным бастионом, о который сточил зубы противник. Но ещё в начале 2024 года была опасность потерять город. Противник собрал значительные силы, чтобы пробиться в направлении шахты Гагарина и жилмассиву «Комсомолец». Если бы ВСУ удалось закрепиться на окраине Горловки, дальше они прорвали бы оборону и зашли в город.

Николай Романенко отвечал за это северо-восточное направление. В тот момент основные силы бригады были рассредоточены на других участках. Противник рассчитывал вклиниться именно здесь, где наших бойцов было меньше. Как потом выяснилось, атаку планировали Силы специальных операций, Служба безопасности и Главное управление разведки Украины — все основные спецслужбы противника! За ними шли представители украинской и западной прессы, чтобы следом взорвать медиабомбу: «Непокоренная Головка, державшаяся столько лет, наконец пала!» Об этом позже рассказали пленные ВСУ-шники.

Противнику удалось занять первый террикон. Николай тогда командовал разведвзводом. Парни бились почти два месяца без передышки. Противник накатывал снова и снова. Парни были на волоске от гибели и катастрофы. Но выдержали. Им помогли первые тогда появившиеся в войсках беспилотники. Круглосуточно летали и бомбардировали противника. Оперативно передавали координаты артиллеристам. Фактически спасли Горловку от захвата. За эту операцию Николай Романенко получил орден Мужества.

К сожалению, некоторые из пацанов, которым город обязан жизнью, уже погибли. Николай считает, что его орден — это целиком их заслуга.

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