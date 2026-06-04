«Ножки – отпад»: Жена Игоря Николаева похвасталась фигурой в коротких шортах

Юлия Проскурякова, Игорь Николаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько месяцев назад молодая жена Игоря Николаева пожаловалась на лишний вес. Новогодние каникулы с обильными семейными застольями, а потом поездка в Дубай и походы по вкусным ресторанам сделали свое дело: Юля набрала четыре килограмма.

Вернувшись домой, Проскурякова встала на весы и ужаснулась. 43-летняя избранница 66-летнего маэстро твердо решила похудеть и отправилась в спортзал.

Судя по всему, Юлии удалось избавиться от лишнего веса. В своем блоге она опубликовала фото в коротких шортах, продемонстрировав безупречно стройные ноги. На снимке артистка позирует, стоя в реке, на фоне живописного водопада.

«Я и водопад», - лаконично сообщила спутница жизни музыканта.

Юлия снялась в живописной реке. Фото: соцсети.

Подписчики тут же отреагировали на эффектный кадр и забросали Юлию комплиментами. «Ножки – отпад», «Юля, вы прекрасны», «Такая стройняшка!», - написали поклонники.

Ранее Проскурякова рассказывала, что склонна к полноте, поэтому всю жизнь сражается с лишним весом. Она периодически набирает несколько килограммов, и ей приходится ограничивать себя в еде, чтобы прийти в норму. Со временем Юля пришла к выводу, что ей легче маскировать недостатки фигуры одеждой, чем постоянно морить себя голодом.

«У меня никогда не было плоского живота, даже во времена юности. Но я стараюсь держать себя в форме без изнурительных диет. У меня были эксперименты с жёсткими диетами, но, кроме панических атак, расстройства пищеварения и отсутствия сил, мне они ничего не принесли», - говорила она.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова живут в законном браке уже 15 лет, супруги воспитывают 10-летнюю дочь Веронику. Они поженились в 2010 году, на свадьбе композитора и его музы гулял весь цвет российского шоу-бизнеса. До того, как сделать Юле предложение руки и сердца, Игорь долго проверял их чувства на прочность. Ухаживания маэстро длились целых пять лет.

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