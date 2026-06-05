Алексей Охорзин, ВТБ: «Самые лучшие условия мы даем лояльным клиентам»

Алексей Охорзин. Фото: Пресс-служба ВТБ

Центробанк взял уверенный курс на смягчение денежно-кредитной политики. Это означает, что ключевая ставка будет и дальше постепенно снижаться. А вместе с ней будут падать и ставки в банках. Как по депозитам, так и по кредитам. Как это отражается на поведении клиентов? Что в этих условиях лучше делать вкладчикам и заемщикам? И как банки завоевывают лояльность клиентов? Об этом в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026 рассказал Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

- Алексей, на ПМЭФ обсуждаются глобальные вещи – развитие мировой и российской экономики. Но нам, розничным потребителям, всегда интереснее, что делать с личными деньгами. Проценты по вкладам сейчас падают. Мы привыкли к 20 – 22% годовых, это было здорово. И теперь на этом фоне кажется, что стало маловато. Фиксируете ли вы снижение интереса к вкладам из-за падения ставок?

- Действительно, за последние годы люди привыкли получать довольно высокие проценты по вкладам. Цифры, безусловно, идут на снижение в силу экономических изменений. Но мы не видим, что спрос на вклады у населения падает. Ситуация на рынке в последние несколько лет приучила людей хранить сбережения в банках. Рынок сбережений кратно вырос, люди доверили банкам свои деньги ради получения дохода. В этом году мы ожидаем, что объем сбережений физлиц вырастет на 10%.

- За счет процентов или за счет новых денег?

- И так, и так. Актуальность хранения денег на вкладах подтверждается теми выплатами, которые люди получают. По этому году мы прогнозируем, что население получит по вкладам больше 7 трлн рублей - сумма существенная. Инструмент остается популярным: он гарантирует сохранность, стабильность и при этом дает хороший дополнительный доход.

- Часто говорили: ставка начнет снижаться - и деньги пойдут в недвижимость. Вы это отмечаете?

- Мы за этим активно следим. Рынок недвижимости действительно активизировался, спрос на квартиры растет. Но вклады сохраняют прежний темп. В ВТБ на сегодняшний день мы пробили отметку в 11 миллионов активных вкладчиков. Люди продолжают нести деньги, оставлять их и получать проценты. Думаю, этот год подтвердит хорошую динамику.

- На какой срок сейчас лучше оставить деньги? На три месяца, на шесть, на двенадцать? Может, зафиксировать ставку, пока она еще относительно высокая?

- Здесь все зависит от поведения клиента, от сегмента. Более 70% людей фиксируют короткие сроки - до шести месяцев. Банки предлагают самые высокие ставки именно на этот период, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. Но определенная доля населения открывает годовые, полутора- и двухлетние вклады. Это, как правило, небольшие суммы, которые клиенты не планируют использовать в ближайшее время. Но это очень маленькая доля. Основная масса фиксирует 3 – 4 месяца.

- Что бы вы посоветовали сейчас сделать с накоплениями? Оставить на вкладе? Переместить в валюту, пока она дешевая? Начать присматривать что-то на вторичке?

- Все зависит от потребностей и целей человека. Хочется порекомендовать одно: деньги не должны лежать дома, они должны приносить доход.

- Я часто советую лестницу вкладов – то есть, распределение денег по разным срокам. Клиенты часто используют такую стратегию?

- Хорошие финансовые советы даете. Абсолютно так. Мы всегда предлагаем клиентам диверсифицировать сумму на разные продукты, чтобы у человека была более гибкая механика управления деньгами. Потому что всякое в жизни бывает. Мы рекомендуем часть денег положить на накопительный счет - это позволяет получать высокую доходность и оставаться гибкими. В том числе сделать вклады на разные сроки. К примеру, буквально в преддверии лета мы сделали суперинтересное предложение: для клиентов, которые переводят к нам зарплату и пенсию, мы даем ставку в 14% годовых.

- Про сберегателей поговорили, а есть еще заемщики. У многих было ощущение, что никто в здравом уме не возьмет розничный кредит под 25 - 30% годовых. Но такие были. А сейчас ставки снижаются. Видите ли вы какую-то повышательную тенденцию сейчас? Фиксируете ли увеличение кредитной активности?

- Близкие и клиенты все время спрашивают: когда брать кредит? В последние несколько лет — это очень насущный вопрос. По текущему году, глядя на динамику первых месяцев и ожидания до конца года, рынок растет. На цифрах: мы ожидаем почти 40% роста год к году. В первую очередь, растут кредиты наличными. Происходит перезапуск кредитного рынка. Этот продукт имел определенное охлаждение из-за регуляторных ограничений: Центробанк следил за долговой нагрузкой клиентов, чтобы у них не было трудностей с обслуживанием кредитов на фоне высоких ставок. Сейчас банки начали корректировать ценовые предложения. Мы ожидаем, что продажи кредитов наличными вырастут практически на 80% в этом году. Это самый большой драйвер. Второй флагманский продукт - ипотека. У людей всегда есть потребность приобретать новое жилье для себя и близких. В этом году мы ожидаем рост ипотеки порядка 16%. И мы думаем, что этот тренд сохранится.

- Несмотря на корректировку льготных программ?

- Да. Есть снижение на первичке. Но рынок растет за счет снижения ставок по ипотеке на вторичное жилье. Чуть больше года назад доля рыночных программ была около 10%. Во втором полугодии этого года мы ожидаем паритет - 50 на 50. Есть клиенты, которые начинают забирать часть сбережений и решать жилищный вопрос.

- А есть ли какие-то решения для тех, кто не хочет брать дорогие кредиты и надолго? Альтернативные варианты взять деньги взаймы?

- Поведение клиентов действительно поменялось. В последнее время мы замечаем, что возник спрос на более легкие и понятные продукты. У каждого бывают разные ситуации в жизни: до зарплаты не хватает денег, а брать кредит дорого. У всех разное восприятие. Поэтому мы запустили сервис «Зарплата в любой день». Его суть в том, что человеку не надо дожидаться зарплаты: он может взять небольшую сумму авансом. Для этого не нужно подавать кредитные заявки. Это сервис в цифровом канале ВТБ Онлайн. Он платит фиксированную комиссию: на сегодняшний день это 399 рублей. Заплатил - получил деньги.

- Это для зарплатных клиентов?

- Да. Их у нас в банке около 11 миллионов. И вторая история. Мы помним бум на рынке кредитных карт, когда все активно их получали. Продукт достаточно непростой: кто-то путается, как считать льготный период, кто-то не до конца понимает ставки. Мы запустили сервис рассрочек по дебетовым и кредитным картам. Когда человек приобрел что-то существенное, он буквально нажатием нескольких кнопок в мобильном приложении под конкретную комиссию конвертирует эту покупку. И понимает, что в ближайшие несколько месяцев будет платить конкретную сумму, не считая при этом процентных ставок. У нас сейчас максимальный фокус на упрощение процессов для клиента. Чаще всего речь здесь идет про небольшие суммы. Но мы видим, что на это у клиентов возникает достаточно большой спрос - параллельно с получением кредитов наличными и ипотеки.

- Вы уже упомянули мобильное приложение. Я так понимаю, сейчас практически все взаимодействуют с банками через них. Периодические отключения интернета насколько повлияли на это поведение?

- Очень актуальный вопрос. Мы все понимаем: различные перебои связи и интернета направлены на безопасность, но хочется, чтобы клиенты не страдали и могли оплачивать повседневные операции, особенно когда стоят на кассе. Наши цифровые сервисы и каналы (ВТБ Онлайн, сайт, ВТБ Пэй) включены в «белый список» Минцифры. Поэтому у наших клиентов проблем нет. Они всегда могут воспользоваться сервисом, оплатить через приложение покупку, сделать перевод, оплатить ЖКХ и при этом не искать вайфай. Спрос на наш цифровой канал растет. Сегодня уже 27 млн человек ежемесячно пользуются ВТБ Онлайн. Мы ожидаем, что к концу года пробьем отметку в 32 млн.

- За счет чего?

- Буквально недавно, чуть больше месяца назад, ВТБ перезапустил приложение. Оно обновилось не просто внешне: стало намного удобнее, быстрее технологически и функционально. Добавились новые финансовые и нефинансовые продукты, появились четыре новых раздела, где человек может быстро найти новый функционал, сервисы, нефинансовые услуги - путешествия, супермаркеты. Мы продолжаем развивать семейный банк - это активный раздел. Уже сейчас мы видим рост числа ежедневных операций клиентов. Клиенты за счет удобства находят новый функционал и сервис. Мы видим, что этот тренд сохраняется, и продолжаем развивать сервисы.

- Во время высоких ставок была активная конкуренция между банками. Некоторые клиенты буквально бегали между разными банками, пытаясь поймать самую высокую ставку. Как сейчас изменилось поведение клиентов и стратегии банков?

- Перебежчики действительно были. Каждые 3 – 4 месяца мы видели, как некоторые клиенты переходят в другой банк, а через три месяца возвращаются обратно. Но в последние месяцы банковская индустрия от этого отходит. Взять тот же банк ВТБ: мы полностью обновили модель обслуживания. Самые лучшие условия по продуктам мы даем лояльным клиентам. Для новых клиентов - отличные условия, но еще лучше, если человек продолжает обслуживаться у нас, переводит зарплату, пенсию, стипендию. Мы изменили модель обслуживания в целом. Сделали ее уровневой. Причем персонально под каждого человека - чтобы он мог их просто достигнуть и продолжать совершать максимальное количество действий внутри банка. И за это банк будет предоставлять ему максимальное количество привилегий: скидки по кредитным продуктам, повышенные ставки по депозитам, повышенный кешбэк и другие нефинансовые сервисы. Уже сейчас видим хороший отклик на эту программу, хотя она существует только месяц. Человек понимает, что ему никуда не нужно переходить. Все в одном месте, выгодно и удобно. Мы надеемся, что эту гонку заманивания и перебежек, которая происходила некоторое время назад, удастся переломить, и клиент начнет фокусировать всю свою деятельность в основном банке, которым нам хочется быть.

- Многие крупные банки пошли по пути формирования экосистем. То есть, когда банк предоставляет не только финансовые услуги, но есть еще большой портфель партнерских программ, которые дают дополнительную ценность. Насколько это сейчас в тренде?

- Мы посмотрели все повседневные действия и операции, которые совершает клиент, и выделили, что в его жизни самое основное. Безусловно, это продукты питания. Поэтому мы на днях запустили партнерство с крупнейшим ритейлером - «Магнитом», у которого насчитывается больше 30 тысяч магазинов по России. Запустили совместный продукт «Магнит Пэй ВТБ», который предоставляет возможность получать до 15% скидки на совместные продукты на кассе или онлайн в сервисах «Магнита». И все это можно делать, никуда не выходя, в том числе в нашем приложении. Также пользователей скоро появится возможность заказать продукты и косметику в магазинах партнера. Мы хотим максимально развивать наше партнерство, предоставляя выгодные продукты в одном месте. Плюсы мы запустили партнерство с «Яндекс Маркетом», в онлайн-банке открыли сервис по путешествиям, покупке билетов, бронированию отелей. Будет еще ряд интересных возможностей, которые сейчас прорабатываются.

- И последний вопрос. Вы уже упомянули «Почта банк». После интеграции у вас теперь огромная сеть отделений по всей стране. Насколько это увеличило доступность услуг ВТБ для удаленных регионов?

- Это не просто смена вывески на отделениях почты. Это большое партнерство, когда ВТБ со своей продуктовой линейкой дотянулся до самых малых населенных пунктов. На сегодняшний день у нас самая большая физическая сеть за счет этого партнерства: больше 4,5 тысячи собственных отделений и больше 23 тысяч отделений «Почты России», где теперь можно оформить наши продукты. Мы планируем это направление развивать. Хотим максимально продвинуть все наши продуктовые решения, чтобы они были доступны не только в отделениях ВТБ, но и на почте. Чтобы человек, находясь в любом уголке нашей страны, мог получить все наши продукты выгодно и без проблем.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».