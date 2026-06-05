«Быстрый старт и комплексная поддержка». Анатолий Гарбузов — о промышленной политике Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва сделала ставку на высокотехнологичные и наукоемкие отрасли: производство радиоэлектроники, фармацевтики, медицинской техники, электромобилестроение. К 2030 году они должны обеспечить технологическое лидерство города. Посетивший студию «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Анатолий Гарбузов сообщил, что промышленникам предлагают комплексную поддержку: землю по ставке рубль в год, компенсацию кредитных ставок и готовые цеха в ОЭЗ «Технополис Москва», где запустить производство можно даже за две недели. Отдельный акцент — переход на отечественную фармацевтическую субстанцию и подготовка кадров прямо со школы.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ

— Анатолий Михайлович, поговорим о стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, которая утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным. Какие отрасли станут драйверами подъема экономики города?

— Действительно, в прошлом году мэр утвердил стратегию. К приоритетным отнесены: радиоэлектроника (включая микроэлектронику и фотонику), пищевая промышленность, электромобилестроение, фармацевтика, медицинская техника. Это высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью. И главное — наукоемкие. Они требуют приложения сил и средств, чтобы создать конечный продукт.

Уже за 2025 год и первый квартал 2026 го эти отрасли показывают устойчивый рост. Этому способствуют меры поддержки (их порядка 20 — финансовых и нефинансовых) и стремление самих предприятий развиваться в Москве, создавать рабочие места, новые заводы и инфраструктуру.

— В 2025 году в Москве завершилось строительство 15масштабных инвестпроектов в различных сферах промышленности — от пищевой и фармацевтической до электронной и строительной. Чего ждет город от их реализации?

— Прежде всего — обеспечения технологического суверенитета. В частности, это касается фармацевтической продукции. Жители Москвы, да и все россияне, должны использовать самые передовые и эффективные препараты, сделанные на отечественной фармсубстанции. Это основное условие наших мер поддержки: промышленники обязаны использовать именно российское сырье.

Сегодня фармацевтическая промышленность вышла на новый уровень: производителям недостаточно просто уметь хорошо копировать технологии – нужно выпускать сырье, из которого делается субстанция, а из нее уже производить таблетки.

Отдельное внимание — строительной отрасли. Это драйвер развития города. Например, недавно открыли целый комплекс предприятий в Зеленограде, в частности заводы по производству автоклавного газобетона и выпуску архитектурных стеклопакетов. Создание на территории столицы таких масштабных инвестроектов снижает конечную стоимость квартир для наших граждан: жилье становится доступнее, плюс используются самые передовые и качественные технологии.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ЗАВОД ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

— Что делает Москва для создания и развития высокотехнологичных предприятий?

— Мы развиваем нашу особую экономическую зону «Технополис Москва» — это флагман промышленности города. Создаем там инфраструктуру, где передовые производства могут быстро разместить свои станки, линии и запуститься.

В прошлом году был рекорд: мы запустили производство за две недели. Коллеги приехали, посмотрели нашу инфраструктуру, подписали договор аренды — и через две недели уже станки работали. Мы сами строим и сами предоставляем готовую промышленную инфраструктуру. Промышленникам не нужно думать о стройке.

— То есть они приходят – в хорошем смысле - на все готовое?

— На все готовое. Ставят свои станки, подключают их к электричеству и начинают производить продукцию.

- Как помогают росту столичной промышленности резиденты ОЭЗ «Технополис Москва»?

— Резиденты — важная составляющая московской промышленности. В прошлом году они показали существенный рост, и главное — рост инвестиций. Видно, что они видят перспективу и не боятся вкладывать в создание новых заводов и производственных линий.

Мы недавно подвели итоги 2025 года. Рост инвестиций составил существенную цифру — именно частных, а не государственных. Инвесторы доверяют городу, а это залог успешного развития промышленного производства.

КАДРЫ РЕШАЮТ

— Создание новых предприятий требует высококвалифицированных кадров. За счет чего городу удается обеспечивать ими заводы?

— В Москве действует эффективная программа развития колледжей. Ключевое, что там появилось, — это практика на станках. Ребята уже на выходе из колледжа являются готовыми специалистами с разрядом и могут идти работать на предприятия.

Кроме того, в столице сосредоточены основные вузы, поэтому мы можем пользоваться самыми передовыми кадрами. Несколько раз в год организуем различные техностажировки, которые мы проводим вместе с «Технополисом Москва». Молодые люди могут буквально со школы приходить, обучаться, смотреть, как работает промышленность, и проникнуться этим духом.

— Вы упомянули финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса со стороны города. В чем они конкретно состоят?

— Самые популярные — это предоставление земельных участков в рамках масштабных инвестпроектов по льготной ставке и компенсация процентов по инвесткредитам. За счет симбиоза этих двух мер промышленники могут хеджировать риски и не зависеть от колебаний ключевой ставки.

— Очень заманчивые условия.

— Да. Приходите развивать нашу промышленность.