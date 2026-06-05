Сергей Густов: Одно заявление – и газовые сети построят до вашего участка

Фото: Пресс-служба Газпром межрегионгаз

Каждый день около тысячи домов получают техническую возможность провести себе газ. И проводят его. Это результат постоянной работы тысячи сотрудников, работающих на «последней миле» газовой отрасли. Как идет процесс газификации и догазификации в России? Какие результаты? И какие планы на будущее? Об этом и многом другом в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026 мы поговорили с Сергеем Густовым, генеральным директором «Газпром межрегионгаза».

- Сергей Вадимович, давайте поговорим о президентской программе газификации. Она шла пять лет – с 2021 по 25-й годы. Какие основные итоги можно назвать? Самое главное: сколько домов и населенных пунктов подключили за это время?

- Программа успешно завершена. Мы получили высокие оценки руководства ПАО «Газпром» и руководства страны. Построены сети, заново газифицированы 2150 городов, сел и деревень. В этих пунктах люди получили возможность подключиться к природному газу. Кроме того, огромная программа догазификации - это строительство газовых сетей до дома в уже газифицированных населенных пунктах. Сегодня уровень газификации превысил 75%. Если точнее - около 75,6%. Этих результатов удалось достичь при активной поддержке федеральных и региональных органов власти, глав субъектов РФ. Приняты новые законы, изменилась ответственность всех участников процесса. Теперь только «Газпром» отвечает за то, чтобы газ был на границе вашего земельного участка.

- А раньше по-другому было?

- Да, раньше мы строили только межпоселковые сети, а строительство внутрипоселковых сетей и сетей «последней мили» было ответственностью местных властей и самого человека. Начиналась история: кому, сколько и как далеко до трубы. Сейчас этого нет. Если вы живете в газифицированном населенном пункте, вам не нужно знать, где проходит труба — в 200 метрах, в 300 или в километре. Вы просто пишете заявление, и мы построим газовые сети до вашего дома.

- То есть, такая конфигурация привела к тому, что все стало проще, быстрее и понятнее?

- Понятнее. Но самое главное - человеку не нужно ничего особо понимать. Надо написать заявление, подать три документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности. Мы построим газопровод до вас. Вам останется купить плиту и котел. Люди уже распробовали вкус газификации. Миллион двести тысяч домов подключились к газу за эти пять лет. Эти люди уже пользуются газом в быту, что особенно важно для нашей северной страны. При этом техническую возможность газоснабжения мы создали для миллиона восьмисот тысяч домов. То есть, газ уже есть на границе участка, осталось купить газоиспользующее оборудование.

- Какое среднее время подключения?

- От десяти дней до года. Объясняю, почему год. Например, вы живете в населенном пункте, а ваш дом — за речкой, озером, железной дорогой или федеральной трассой. Вопросы прохождения трубы мы решаем и при первом обращении сообщим вам, когда будет газ. Мы беспрекословно выполняем эти сроки, потому что контроль со стороны государства жесткий. Сроки подключения описаны в постановлениях правительства. Для домов, где техническая возможность уже создана, - это десять тридцать дней до подключения.

- Вы упомянули про 75% обеспеченности газом. Учитывая размеры страны, сложность рельефа, мы когда-нибудь в принципе сможем дойти до 100%?

- В топливно-энергетическом балансе страны газ — не единственное топливо. У нас есть огромные угледобывающие регионы, регионы, где преобладают гидроэлектростанции, большую долю в энергобалансе составляет атомная энергия. Поэтому максимальный уровень газификации страны, согласно всем документам, — 82,9%. Это сто процентов технически возможной газификации. Этого уровня мы должны достичь в 2030 году по поручению президента России. Мы идем к этой цели.

- Назовите самые сложные участки, которые прошли в последние годы?

- Газовики работают в любых локациях страны и при любых погодных условиях. Есть проекты, требующие особенно тщательной подготовки и больше времени. Например, газификация горных кластеров на Северном Кавказе, в горном Алтае. В прошлом году отмечали стопроцентную газификацию Горно-Алтайска. Город со сложным рельефом, расположен в нескольких ущельях, но все жители имеют возможность подключиться к природному газу. Дальше газификация Карелии, северного Приладожья. Достичь высокого процента все сложнее, но мы справимся.

- Как происходит процесс догазификации?

- Программа устроена просто. В какой то пункт зашли с трубой, одну улицу газифицировали, а на третьей, четвертой, пятой, шестой и двадцатой сетей нет. Мы это компенсируем. Строим внутрипоселковые сети, внутригородские, в том числе газопроводы «последней мили». Наша точка — граница вашего земельного участка. Кроме того, вы можете заказать у нас, в газораспределительной компании, работу на своем участке, чтобы мы безопасно установили плиту, котел, газоанализаторы, умный счетчик, который в онлайн-режиме определяет газопотребление. Мы работаем по тарифам, установленным государством. Наши сотрудники все сделают надежно и безопасно. Я не отрицаю частный бизнес, но сравнивайте, кто и за какие деньги предлагает сделать внутридомовое газовое хозяйство. У нас, например, средняя стоимость составляет 100 – 150 тысяч рублей.

- Есть ли какие-то льготные категории, которым полагаются субсидии?

- В законе обозначены 13 категорий льготников, которым компенсируются эти расходы. Среди них ветераны боевых действий, члены их семей, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Во многих субъектах есть еще областные или республиканские льготы, которые дают дополнительные возможности. Например, в Пермском крае газопроводы внутри населенного пункта оплачиваются за счет краевого бюджета.

- Какой план на ближайшие годы?

- В плане газификации дойти до той самой цифры в 82,9%. А также исполнить все заявки, которые будут поданы для догазификации жилья. К 2036 году, думаю, до трех миллионов домов дополнительно подключим к газу. Мы радуемся вместе с жителями, которые получают настоящий городской уют в селе, деревне, за городом. Жить в доме, который отапливается природным газом, — это современно, легко, уютно, тепло. И, что немаловажно, с небольшими платежами за этот комфорт.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как подать заявление на газификацию?

- Зайдите на сайт «Госуслуг»;

- В поисковой строке наберите «догазификация»;

- Нажмите «Участвовать в программе».

Либо можно подать заявление в бумажном виде в любом отделении газовой службы в вашем населенном пункте, взяв с собой лишь три документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Густов Сергей Вадимович

Родился 12 октября 1969 года в городе Струнино Владимирской области. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности «Горный инженер». Кандидат технических наук. До 1998 года работал в институте проректором по международным связям. Затем перешел на работу в «Межрегионгаз». Сначала работал на руководящих должностях в региональных отделениях компании в Санкт-Петербурге. С 2019 года стал генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз», Член Генсовета партии «Единая Россия».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».